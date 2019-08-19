"Белый хакер" и "ботан". Экс-партнер Усманова по киберспорту инвестировал в стартап сына главы СЭБ ФСБ

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Крупнейший производитель средств прослушки для спецслужб инвестировал в стартап 23-летнего программиста Бориса Королева - сына влиятельного главы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергея Королева, который стоит за громкими антикоррупционными делами последних лет. Поиски самого Бориса привели Би-би-си к квартире в элитном доме в районе Арбата.

О том, что начинающий предприниматель Борис Королев - сын начальника Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева, Би-би-си рассказал источник, имеющий доступ к базам персональных данных.

Сергей Королев - выходец из петербургского управления госбезопасности. После переезда в Москву работал помощником министра обороны Анатолия Сердюкова и курировал на этом посту Главное разведывательное управление, писала "Фонтанка".

В 2011-м или, по другим данным, 2012 году он был назначен начальником Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. УСБ во главе с Королевым стояло за несколькими громкими уголовными делами последних лет: в отношении руководителя Главного управления экономической безопасности Дениса Сугробова, петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, губернаторов Коми Вячеслава Гайзера и Кировской области Никиты Белых.

Заместителем Королева в УСБ работал генерал Олег Феоктистов, который впоследствии, уже в должности вице-президента "Роснефти", сыграл одну из ключевых ролей в уголовном деле против министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Сергей Королев - один из кандидатов на пост первого замдиректора ФСБ, писали "Росбалт" и "Новая газета".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Управление собственной безопасности ФСБ по главе с Сергеем Королевым стояло за самыми громкими антикорупционными делами последних лет

О 23-летнем сыне Сергея Королева Борисе стало впервые известно из материала журналиста "Медузы" Ивана Голунова, посвященного кладбищенскому бизнесу Москвы.

Голунов обнаружил, что с руководством московского ГБУ "Ритуал" связан ряд высокопоставленных сотрудников УФСБ по Москве и Московской области. Так, начальник управления Алексей Дорофеев и семья его помощника Марата Медоева соседствуют в подмосковном коттеджном поселке "Лесная бухта" вместе с семьей Мазараки, один из представителей которой, Валериан, трудится первым замдиректора "Ритуала".

Неподалеку от их участков находится земельный надел, который ранее был записан на полного тезку Бориса Королева, сына начальника СЭБ ФСБ России Сергей Королева. А сейчас его собственником числится "Российская Федерация". Один из источников "Медузы" утверждал, что участок действительно мог приобрести Борис Королев.

Каким бизнесом занимается Борис Королев?

Сделка по покупке участка в "Лесной бухте" была оформлена в сентябре 2018 года. А за два месяца до этого Борис Королев официально занялся бизнесом: вместе с однокашниками по МГТУ имени Баумана он зарегистрировал и возглавил компанию "Бастион".

"Бастион" специализируется на так называемом "белом" или "этичном" хакерстве, то есть тестировании уязвимости информационных систем компаний: сайта, внутренних Wi-Fi-систем и прочего. В качестве одного из клиентов компании, например, на сайте "Бастиона" указана петербургская аптечная сеть "ЛекОптТорг".

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Для своего стартапа Борис Королев избрал услуги в области "белого хакерства" - санкционированного взлома IT-систем на предмет наличия уязвимостей

А в октябре 2018 года в капитал стартапа вошел настоящий "зубр" IT-рынка - холдинг "Цитадель". Сейчас у него доля в 51%, у Бориса Королева - чуть более 25% (данные "СПАРК-Интерфакс").

Холдинг "Цитадель" объединяет более 20 компаний, которые специализируются на разработке программ в сфере информационной безопасности и поставках технических средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

СОРМ - это оборудование для прослушки телефонных разговоров и отслеживания интернет-активности граждан. Его операторы связи обязаны ставить на сетях за собственный счет в интересах спецслужб, в том числе - в соответствии с так называемым "законом Яровой".

"Цитадель" стало крупнейшим поставщиком СОРМ, постепенно скупив часть своих конкурентов. В 2018 году доля холдинга на рынке прослушки составила от 60 до 80%, подсчитали в РБК. Основной владелец холдинга - 36-летний Антон Черепенников.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption "Цитадель" 36-летнего Антона Черепенникова - основной поствавщик оборудования для "прослушки" в России

Еще холдинг известен тем, что привлекает к сотрудничеству выходцев из правоохранительных органов. Так, в 2017 году вице-президентом "Цитадели" стал экс-глава управления "К" МВД (компьютерная безопасность) Борис Мирошников, позже в компанию пришел генерал госбезопасности Сергей Ефремов, трудившийся в Центре специальной техники ФСБ, писал РБК и следует из открытых данных.

У Черепенникова есть давние бизнес-связи с компаниями миллиардера Алишера Усманова. В частности, они были партнерами по киберспорту. USM был совладельцем одного из крупнейших в мире киберспортивных холдингов Esforce, основанного Черепенниковым. "Мегафон" стал крупнейшим заказчиком компании "Форпост" Черепенникова. У "Мегафона" и USM бизнесмен выкупил несколько компаний, в том числе свой крупнейший актив - разработчика биллинга "Петер-сервис", писали "Ведомости".

Почему IT-гигант "Цитадель" обратил внимание именно на "Бастион"? В пресс-службе "Цитадели" Би-би-си рассказали, что Черепенников узнал о нем, так как поддерживает постоянные отношения с "Бауманкой", выпускником которой он сам является. Сам стартап в холдинге считают "перспективным".

"Сейчас я делаю ставку на "молодую кровь", из которой через 10 лет могут появиться новые управленцы. ["Бастион"] - это семь студентов МГТУ имени Баумана. Чтобы быстрее их всему научить, внутри холдинга мы отдаем им небольшие субподряды [...] Таким образом мы качаем стартап изнутри, а ребята получают реальный опыт и нарабатывают экспертизу", - рассказывал сам Черепенников в интервью "Ведомостям" в марте 2019 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption USM Алишера Усманова была совладельцем одного из крупнейших в мире киберспортивных холдингов Esforce, основанного Черепенниковым

"Ботаник с рюкзаком, типичный программист", - так описывает Бориса Королева один из сотрудников "Цитадели".

На вопрос, не связан ли интерес к компании Королева с тем, что его отец трудится начальником СЭБ ФСБ, в "Цитадели" ответили, что не комментируют "личную жизнь сотрудников и партнеров".

Деятельность "Цитадели" связана с ФСБ. Например, именно там компании холдинга получают лицензии на разработку шифровальных систем. Но одного этого недостаточно для вывода о том, что после инвестиций "Цитадели" в "Бастион" у главы СЭБ ФСБ Сергея Королева могут быть признаки конфликта интересов, говорит замдиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов.

"Нужно понимать, пересекаются ли полномочия Королева с деятельностью холдинга", - говорит он.

В ФСБ не ответили на запрос Би-би-си о наличии или отсутствии признаков конфликта интересов.

Кто живет в квартире за 100 млн рублей?

Элитный жилой дом на Композиторской улице в Москве начинается в районе отеля Lotte на Новинском бульваре и заканчивается ближе к резиденции посла США недалеко от Арбата. Корреспонденты Би-би-си долго идут вдоль серо-синей стены в поисках жилого подъезда и, наконец, утыкаются в шлагбаум, надежно перекрывающий проход во двор.

По домофону можно позвонить охраннику. Один из корреспондентов нажимает кнопку и называет номер квартиры, в которой предположительно живет молодой московский IT-предприниматель Борис Королев: ему Би-би-си намеренно передать официальный запрос.

Охранник демонстрирует неплохое знание жильцов и сообщает, что Королева нет дома.

- А он бывает здесь?

- Бывает, - отвечает охранник.

- А старший или младший?

- Вы много вопросов задаете.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Стоимость одного квадратного метра в этом доме недалеко от Арбата - почти 500 тысяч рублей

Королев-младший родился в Санкт-Петербурге. В начале 2015 года, в возрасте 19 лет, он официально выписался из квартиры на севере города, где был прописан вместе с отцом, рассказал Би-би-си источник, имеющий доступ к базам персональных данных.

При смене регистрации он указал, что убыл в Москву в квартиру в том самом элитном доме на Композиторской улице рядом с Арбатом.

Согласно выписке из Росреестра, площадь квартиры - почти 200 квадратных метров, текущая рыночная стоимость - около 100 млн рублей (данные ЦИАН).

С апреля 2015 года ее единственным собственником является полная тезка родственницы Бориса Королева - Мария Королева. На момент покупки элитной квартиры ей было 26 лет, никакого официального бизнеса на нее записано не было.

Предпринимательством тогда занималась ее мать Татьяна Королева. О родстве Марии и Татьяны Королевой с высокопоставленным чекистом Би-би-си рассказал источник, имеющий доступ к базам персональных данных.

Татьяне Королевой принадлежит доля в спа-отеле Voda, расположенном в пригороде Петербурга между Финским заливом и озером Разлив. На берегу Разлива Владимир Ленин прятался в шалаше от Временного правительства.

С 2011 по 2014 год здание отеля и земля под ним были записаны на юрлицо с ироничным названием "Шалаш" (данные Росреестра). Его выручка за это период не превышала 50 млн рублей. При этом часть небольшой прибыли уходила за рубеж: совладельцем 21% в "Шалаше" числится компания из Великобритании. По состоянию на 2016 год она была записана на офшоры с Маршалловых и Британских Виргинских островов, но ее конечным бенефициаром, согласно собственному сообщению компании, был гражданин Узбекистана Айбек Бурибеков.

Еще один совладелец отеля, бизнесмен Вадим Богатов, сначала заявил, что Королевой среди его партнеров нет, потом добавил, что это "вероятно", а в итоге заключил: "Я не знаю, кто у нее родственники".

Уже после того, как квартира на Композиторской отошла к полной тезке Марии Королевой, она открыла в одном из торговых центров на юге Петербурга студию по уходу за бровями BrowArt.

Владелец московских салонов этой сети Евгений Королев рассказал Би-би-си, что Мария Королева - просто его однофамилица. По его словам, петербургский салон работает по франшизе, и доход от него "крохотный". Сама Королева приезжает в столицу "от силы раз в год".

Image caption На первом этаже дома на Композиторской улице располагается редакция холдинга "Совершенно секретно"

Кто же тогда живет в элитной квартире на Композиторской? Борис и Мария Королевы прочитали вопросы, отправленные корреспондентом Би-би-си в "ВКонтакте", однако не ответили на них. Мария Королева сразу после этого закрыла свою страницу.

Сергей Королев не ответил на вопросы, отправленные ему через Центр общественных связей ФСБ.

Символично, что в соответствии с постановлением мэрии Москвы титульным инвестором строительства дома на Композиторской выступал медиахолдинг "Совершенно секретно": на первом этаже здания по-прежнему располагается его редакция, о чем сообщают сразу три таблички.

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