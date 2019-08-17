Что подростки делают в TikTok? Некоторые занимаются социальным активизмом

Правообладатель иллюстрации Anna Bogomolova Image caption Анна Богомолова говорит, что молодое поколение ощущает глобальное потепление на себе

TikTok - соцсеть, популярная среди подростков и мало интересующая взрослых, неожиданно стала платформой для социального активизма. Хэштег #Globalwarning, призывающий бороться с глобальным потеплением, вдохновил пользователей на собственные художественные проекты.

В TikTok, запущенной в сентябре 2016 года китайским стартапом ByteDance, пользователи могут создавать и размещать видео длительностью максимум 15 секунд.

В соцсети часто публикуют короткие видеоролики с "липсинком" (пением под фонограмму), танцами, а также снимают ультракороткие комедийные фильмы и участвуют в челленджах.

Image caption Иногда звёзды TikTok выглядят так (на фото - британские братья Неффат)

15 секунд активизма

Теперь же бить тревогу по поводу мировых проблем пользователям этой соцсети помогают продуманный макияж и хитроумный монтаж.

Активисты распространяют хэштег #Globalwarning ("глобальное предупреждение" - игра слов от термина global warming ("глобальное потепление")). Видео с ним посмотрели в приложении более 24 млн раз.

Но и другие социальные вопросы в TikTok освещаются - например, видео с хэштегом #lgbt имеют почти 4 млрд суммарных просмотров, а с хэштегом #MeToo - около 64 млн просмотров.

Всего у соцсети более миллиарда пользователей (если судить по количеству скачанных приложений) по всему миру, ее приложение доступно на 75 языках, в том числе и на русском.

Правообладатель иллюстрации TikTok Image caption Примерно таким предстанет перед новым пользователем раздел трендов TikTok

Короткие видео от популярных тиктокеров наглядно демонстрируют возможные последствия глобального потепления для людей и Земли. Во многих из этих роликов показывают увядшие цветы или задыхающихся от пластика людей.

"Это очень острая проблема, последствия которой - те же жаркие лета - мы чувствуем уже сейчас", - говорит создательница одного из таких видео, 21-летняя россиянка Анна Богомолова, которая стала почетным гостем лондонского фестиваля соцсетей Summer in the Сity.

"В начале видео я показываю цветок, который быстро увядает. Это должно было подчеркнуть ущерб, который глобальное потепление наносит не только нам, людям, но и окружающей среде. Кроме того, показанная пластиковая бутылка - символ загрязнения, одной из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Несмотря на то, что известно, как пластик загрязняет нашу планету, мы продолжаем его использовать", - описала Би-би-си свою работу студентка, у которой уже 2 млн подписчиков.

Реакция

Видео Анны, где она, согласно придуманному ей сюжету, задыхается от пластика спустя тысячу лет, в TikTok собрало более 2,3 млн лайков.

Пользователь по имени Tigerlover7749 пишет: "Мы пожалеем, что не слушали". А девушка по имени Хагрид пишет, что видео заставило ее беспокоиться о будущем своих внуков.

Правообладатель иллюстрации Anna Bogomolova Image caption Некоторые комментаторы не поняли, почему Богомолова перепрыгнула более 900 лет в своем ролике

После 2070 года Богомолова сразу переходит к 3000 году и выплевывает пластик из себя. По ее словам, она делает это, чтобы показать долгосрочное воздействие глобального потепления и последствия, с которыми придется иметь дело в будущем.

"Проблема появилась до нашего рождения, но мы точно доживкм до ее видимых последствий. Мы должны что-то делать, иначе планета умрет", - добавляет она.

Кроме Анны #Globalwarning поддержала и финка Сари Аалто, снявшая ролик с игрушечным шимпанзе.

В видео девушка ведет хронологию с 1950-х и задается вопросом, что будет после 2019 года.

"Ее видео обычно очень яркие и разнообразные по стилю - от макияжа до цифровой обработки", - комментирует работы Аалто Богомолова.

Правообладатель иллюстрации Hannah Grace Image caption Ханна Грейс наглядно показала, как можно загрязнить землю

31-летняя жительница английского Гемпшира Ханна Грейс говорит, что создала неординарный грим для своего видео: сначала верхняя половина её тела была зеленой, а затем на ней появилась ТЭЦ, трассы, многоэтажки и свалки.

Деревья к концу ролика погибли, а трава оказалась выжженной.

Ханна говорит, что не спала всю ночь и расписывала свое тело 10 часов. Но #globalwarning сильно мотивировал ее привлечь внимание к проблеме лишнего пластика.

"Нужны перемены"

16-летняя валлийка Хана Мартин увидела примеры других видео в TikTok и тоже захотела показать последствия глобального потепления в буквальном смысле на себе.

Она нанесла на себя макияж, похожий на чистый океан, а затем заменила его изображением токсичных отходов в воде. Кроме того, на ее лице дельфин запутался в сети, а черепаха - в пластике.

"Я хотела поразить зрителей резким контрастом", - говорит она.

Хана придумывала грим целый месяц и надеется, что ее видео одновременно шокирует и вдохновит людей.

Правообладатель иллюстрации Hana Martin Image caption Хана Мартин изобразила загрязнение океанов и гибель животных на своем лице с помощью макияжа

Посмотрев ее работу, пользователь под ником Деде написал: "Это заставляет задуматься, что проблема касается не только нас, нужно думать и о животных. Не мусорить, проводить меньше времени в душе - нужно спасти наш прекрасный мир".

Хана считает, что молодые люди все больше осознают социальные проблемы благодаря таким неравнодушным людям, как шведская школьница-активистка экологического движения Грета Тунберг, и сами становятся активистами.

"Молодым легче слушать других молодых", - говорит она.

"Мой друг на днях отговорил меня от использования пластиковой бутылки. Пример знакомых влияет более эффективно, чем когда те же мысли проговаривают взрослые политики", - резюмирует Хана.

Использование TikTok активистами само напрашивалось, полагает Богомолова.

"Лично я считаю, что Tiktok - удивительная платформа для социального активизма, прежде всего потому, что охват у этих видео и правда сильный, что позволяет повышать осведомленность зрителей об этих проблемах и информировать молодых о том, что происходит в мире", - написала Богомолова Русской службе Би-би-си.

Во-вторых, многие пользователи на платформе уже являются активистами, особенно в отношении прав ЛГБТ, подчеркивает студентка.

"TikTok в качестве платформы позволяет пользователям высказываться и делиться своими соображениями с аудиторией, которая точно будет к ним прислушиваться", - подводит итог Анна.

За что критикуют TikTok

TikTok долгое время оставался социальной сетью, интересующей только подростков, и не раз подвергался жесткой критике за то, что не учитывал особенности своей аудитории.

Например, критики неоднократно обвиняли TikTok в том, что условие регистрации 13+ не всегда соблюдается.

Обилие чрезмерно юных пользователей привело к тому, что многие несовершеннолетние столкнулись с угрозой психологического, физического или сексуального насилия.

В соцсети признают проблему, однако утверждают, что все время совершенствуют модерацию: для удаления нежелательного контента используются совместные действия человека и робота.

Скорость модераторской работы платформы вызывала вопросы в разных странах.

Например, в феврале видео с избиением 16-летней школьницы из Екатеринбурга выложили в TikTok, где оно провисело несколько часов и успело распространиться по другим соцсетям, пока его не заблокировали.

Другой важной проблемой стала система вознаграждения: популярным блогерам соцсеть позволяет отправлять так называемые "подарки" в размере до 50 долларов.

Некоторые популярные блогеры пользовались этим, чтобы обманывать доверчивых фанатов, многим из которых еще не исполнилось 13.

Некоторые из таких нечистых на руку влогеров обещали совместные эфиры или прямые трансляции - еще одна опция, доступная людям с более чем тысячей подписчиков. Но никогда не сдерживали обещание.

Например, канадка Стефани Барбур в беседе с Би-би-си призналась, что ее 11-летняя дочь потратила 400 долларов на подобные "дары" любимым влогерам.

Некоторые юзеры говорят, что перестали посылать подарки, поскольку почувствовали, что их обманывают.

Как и на вопрос о модерации, пресс-служба TikTok дала Би-би-си максимально расплывчатый ответ, утверждая, что не приемлет мошенничества во всех видах и намерена бороться с ним.