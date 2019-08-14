Правообладатель иллюстрации SERGEI BOBYLEV/TASS Image caption Сергея Митрохина называют представителем "системной оппозиции"

По итогам продолжающихся в Москве целый месяц акций протеста Мосгорсуд обязал внести в бюллетень лишь одного из ранее не допущенных кандидатов - яблочника Сергея Митрохина. Источники Би-би-си говорят, что таким образом власть пытается выпустить пар из московских протестов. Сам Митрохин называет мнение о том, что он угоден власти, "бредом своих ненавистников".

В то время как другим незарегистрированным кандидатам суды отказывают в их жалобах, 13 августа Мосгорсуд неожиданно удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ в регистрации. Теперь фамилия Митрохина будет внесена в бюллетень на выборах в Мосгордуму по 43-му округу.

Сам кандидат не видит в этом ничего необычного: "В суде была самая объективная проверка подписей из всех, что были раньше - в ОИКе и во МГИКе. С судьей просматривали каждую забракованную подпись в присутствии прокурора. В ходе такой процедуры выяснилось, что большое количество подписей были признаны недействительными под надуманным предлогом".

О том, что им отказали в регистрации под надуманным предлогом, ранее заявляли и другие оппозиционеры - Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие.

Кандидат для разрядки

Два федеральных чиновника, знакомые с тем, как в администрации президента принимаются непубличные решения по согласованию кандидатов на выборы, рассказали на условиях анонимности, поскольку не уполномочены давать комментарии СМИ, что допуск кандидата от "Яблока" призван разрядить обстановку в обществе.

Один из собеседников Би-би-си так объясняет решение:

"Яблоко" - наиболее договороспособная часть правого фланга. В последние годы они неоднократно вступали в неформальные договоренности с внутриполитическим блоком, начиная с тех пор, когда куратором внутренней политики в администрации президента был Вячеслав Володин. Как можно заметить, такая практика продолжается и сейчас, когда нужно выпустить протестный пар в Москве".

В администрации президента по-прежнему разделяют оппозициию на системную и несистемную, говорит другой федеральный чиновник.

"Считается, что с системной можно найти некие конструктивные линии выстраивания отношений, а с несистемной - невозможно. Митрохин и определенный пласт людей, несмотря на то, что они были оппозиционерами и в определенную историческую эпоху они были близки к тогдашней несистемной оппозиции, сейчас к ней не относятся. Сейчас желание войти в вертикаль не является проступком, как было раньше. Политический мир изменился, и теперь несистемная оппозиция - это жесткие оппоненты власти. Где-то в высочайших кругах принято решение, что Соболь и другие - несистемщики, соответственно и поведение по отношению к ним такое", - говорит федеральный чиновник.

Правообладатель иллюстрации YURI KOCHETKOV/EPA VIA TASS Image caption Силовики не слишком церемонятся с участниками протестных акций

"Выпуск пара" может представлять собой не только снятие напряжения у москвичей, но и внесение разобщенности в среду оппозиционеров, которые в последний месяц демонстрируют несвойственное им единство.

Почему Митрохин удобен властям?

Политолог Аббас Галлямов предположил, что допуск Митрохина на выборы может расколоть оппозицию. "Властям выгодно расколоть протест. Чтобы "яблочники" поссорились с остальными оппозиционерами, режим и решил использовать Митрохина, - пояснил он. - Расчёт на то, что ядро сторонников Навального начнёт обвинять последнего в коллаборационизме и оттолкнёт тем самым остальных кандидатов, членов и сторонников "Яблока"".

По мнению Галлямова, выбор властей пал именно на Митрохина, поскольку у него высокий антирейтинг и многих сторонников Навального он просто злит: "Поэтому если в центре конфликта окажется именно он, эмоций будет гораздо больше". Галлямов не исключил, что в мэрии готовы к победе Митрохина на выборах - систему он не обрушит, а некоторую критику можно и потерпеть.

"В округе у него особой конкуренции нет. Похоже, что действительно мэрия против его депутатства не возражает", - согласился политолог Константин Калачев. Он отметил, что "с точки зрения взаимодействия в случае гипотетического избрания Митрохин удобнее и предсказуемее", чем кто-либо еще из оппозиционеров. "Но для протестующих символом жертвы несправедливости он не является. Да и заклеймят как соглашателя".

Допущенного теперь до участия в выборах Сергея Митрохина критика со стороны не смущает. Он не согласен ни с утверждением, что он согласованный Кремлем кандидат, ни с тем, что ему нужно отказаться от участия в выборах в Мосгордуму в знак протеста и солидарности с остальными. Все это он называет "бредом ненавистников".

"Многим не нравится моя гражданская деятельность по защите прав москвичей. Они считают, что это фигня и нужно только ходить на митинги. Это и есть политика. Я к этому спокойно отношусь. Пусть говорят, что хотят. Считаю, что у меня большие шансы на победу, если не будет чрезмерного применения админресурса в пользу одного из кандидатов - судя по всему, это кандидат от ЛДПР, который уже висит на всех билбордах", - резюмирует Митрохин.