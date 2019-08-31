Кем был Джек-Потрошитель? Новая версия в фильме Би-би-си

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Через 140 лет после уайтчепеловских убийств никто так и не знает, кто же скрывался за прозвищем Джек-Потрошитель

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Документальный фильм Би-би-си "Джек-Потрошитель: следствие возобновляется" пробует пролить свет на печально знаменитые убийства в Уайтчепеле - бедном в те годы районе Лондона.

Почти наверняка можно сказать, что если бы убийца был пойман и если бы пресса не устроила такого ажиотажа, то никакой "потрошителелогии" (я не шучу, действительно, существует такое понятие, как ripperology) и в помине бы не было.

31 августа должно было бы стать главным днем криминологического календаря. Потому что в этот день в 1888 году не первой молодости проститутка Мэри Энн, она же Полли Николс, была найдена мертвой.

Ее горло было перерезано двумя ударами ножа, причем первая рана была не слишком глубокой, а вторая достигала позвоночника. Кроме того, убийца несколько раз вонзил нож ей в живот.

Это, как считается и по сей день, было первым убийством, совершенным человеком, о котором нам почти ничего не известно. Даже прозвище Джек-Потрошитель было придумано газетчиками.

По поводу того, кем был Потрошитель, исписано огромное количество бумаги, снято множество документальных и художественных фильмов, а также предпринято несколько попыток расследовать дело таинственного убийцы, пользуясь современными криминалистическими методами.

В этом случае снимать очередной фильм о том, кем был Джек-Потрошитель, имеет смысл только тогда, когда есть что-то новое. И фильм Би-би-си нам это новое дает: еще одну жертву.

Каноническая пятерка

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Иллюстрация из газеты "Полицейские новости" от 3 ноября 1888 года. Полиция находилась под огромным давлением со стороны газетчиков и общества, требовавших найти убийцу

Взглянуть по-новому на старое дело в фильме пытается актриса Эмилия Фокс, известная своей ролью в детективном сериале Би-би-си "Безмолвный свидетель" (Silent Witness), посвященном работе патологоанатомов. Ей помогает один из ведущих криминологов в мире профессор Дэвид Уилсон.

По его словам, уайтчепеловские убийства положили начало необъяснимому феномену: нездоровому интересу публики к серийным убийцам.

С сентября по ноябрь 1888 года были убиты пять женщин, их тела были изуродованы. Некоторые специалисты от криминальной истории считают, что жертв могло быть больше, до 15, но с этими пятью согласны все. Их даже называют "канонической пятеркой".

Мэри Энн (Полли) Николс: тело найдено 31 августа, лицо изуродовано, две глубокие раны на шее, живот разрезан

тело найдено 31 августа, лицо изуродовано, две глубокие раны на шее, живот разрезан Энни Чэпмен: тело найдено 8 сентября, две глубокие раны на шее, лицо изуродовано, живот вскрыт. Позднее врачи, проводившие осмотр тела, обнаружили, что убийца вырезал матку.

тело найдено 8 сентября, две глубокие раны на шее, лицо изуродовано, живот вскрыт. Позднее врачи, проводившие осмотр тела, обнаружили, что убийца вырезал матку. Элизабет Страйд: тело найдено 30 сентября. Перерезано горло. Поначалу у полиции были сомнения, считать ли ее жертвой Потрошителя, потому как ни тело, ни лицо не были изуродованы. Позднее стало понятно, что Потрошителя просто спугнули, и он отправился на поиски новой жертвы, которую и нашел неподалеку на Митр-сквер.

тело найдено 30 сентября. Перерезано горло. Поначалу у полиции были сомнения, считать ли ее жертвой Потрошителя, потому как ни тело, ни лицо не были изуродованы. Позднее стало понятно, что Потрошителя просто спугнули, и он отправился на поиски новой жертвы, которую и нашел неподалеку на Митр-сквер. Кэтрин Эддоуз: тело найдено 30 сентября. Горло было перерезано, живот вскрыт, кишки наполовину вытащены и закинуты за плечо. Убийца забрал с собою почку и часть отрезанной матки.

тело найдено 30 сентября. Горло было перерезано, живот вскрыт, кишки наполовину вытащены и закинуты за плечо. Убийца забрал с собою почку и часть отрезанной матки. Мэри Джейн Келли: тело найдено 9 ноября. Это - единственное убийство, которое произошло в закрытом помещении, у нее в комнате. Труп изуродован до неузнаваемости, живот вскрыт, практически все внутренние органы отсутствовали, исчезло и сердце.

После этого Джек-Потрошитель исчез, и никто не может с уверенностью сказать, что подвигло его на убийства, и почему они резко прекратились.

Тайна Потрошителя и современная криминология

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хэнбери-стрит, 29. Здесь Потрошитель убил Энни Чэпмен

Никто из инспекторов полиции и простых констеблей в конце XIX века и думать не думал о том, чтобы взять ДНК на анализ. Даже дактилоскопия была еще делом совершенно новым и экспериментальным. Впервые отпечатки пальцев были использованы как улика в Британии в 1902 году, через 14 лет после уайтчепеловских убийств.

Правда, несколько лет назад была предпринята попытка найти следы ДНК на шали одной из убитых женщин, но она закончилась ничем: за долгие годы шаль побывала в стольких руках, что даже отдаленно приблизиться к раскрытию тайны Потрошителя не удалось.

Единственное, что остается современным следователям, это попытка выявить преступный почерк убийцы, то, что на юридическом языке называется modus operandi, и уже после этого делать выводы.

О чем рассказало вскрытие

Правообладатель иллюстрации Stefano Bianchetti Image caption Преступления Джека-Потрошителя стали сенсацией по всей Европе. "Очередное преступление Джека-Потрошителя", иллюстрация из французской газеты Le Petit Parisien

Один из ведущих медиков-криминалистов Британии, доктор Джейсон Пейн-Джеймс разделяет раны, нанесенные Мэри-Энн Николс, которая считается первой канонической жертвой Джека, на три категории. Перерезанное горло, чтобы жертва не могла позвать на помощь и быстро бы истекла кровью.

Глубокая рана с неровными краями на животе. По мнению Пейн-Джеймса, убийца вонзил нож в Мэри-Энн, а потом, не вытаскивая, протащил его вниз, через брюшную полость, не разрезая, а вспарывая тело.

Еще два небольших разреза были сделаны, по словам викторианских анатомов, в области гениталий.

Последние разрезы были сделаны по глазам и губам жертвы.

Что это значит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Жмурки", карикатура из сатирического журнала Punch, намек на то, что полиция не может справиться даже с обычными преступлениями, что уж тут говорить о Джеке-Потрошителе!

Первое, на что обращают внимание криминологи, это то, что если целью Потрошителя было само убийство, то вспарывание живота, также как и порезы на лице - были делом излишним.

Но, по словам профессора Уилсона, непосредственно убийство - это только первая часть. Возможно, главная цель преступника заключалась не в том, чтобы убить жертву, а в том, чтобы ее изуродовать.

У криминологов есть понятие: instrumental violence, то есть насилие, которое необходимо совершить для достижения цели. Но в случае с Джеком они выделяют два аспекта, первый, это - сознательное, необходимое насилие, второй - "эмоциональное насилие", точнее, насилие, совершенное под воздействием эмоций - expressive violence.

Оно совершается не для того, чтобы добиться конкретной цели, в данном случае - убийства, а для удовлетворения особенных психофизических потребностей преступника.

Уилсон говорит, что, если бы он сейчас столкнулся с таким типом, то забил бы тревогу, потому как такой преступник не может остановиться, и его жестокость будет только расти.

Место преступления

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондон, 1888 год. В Британскую столицу богатства стекались со всего мира, но на всех, как всегда, не хватало

В 1888 году Лондон был столицей огромной империи, крупнейшим городом Европы, куда стекались богатства со всего мира. Эти богатства, однако, никак не отразились на судьбе и жилищных условиях низших слоев городского общества.

В Уайтчепеле люди жили на головах друг у друга: 78 тыс. человек на половину квадратной мили. Некоторые семьи спали по семь человек в одной комнате.

После первого убийства темные, грязные улицы Ист-Энда патрулировали усиленные наряды полиции, по ним сновали журналисты и маршировали местные жители, сплотившиеся в отряды самообороны.

Казалось бы, преступника должны были быстро обнаружить. Почему же Джек-Потрошитель так и не был пойман?

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Митр-сквер, 1888 год. Здесь Потрошитель убил свою вторую за день жертву, Кэтрин Эддоуз

А вот это как раз и является главной загадкой.

Второй жертвой маньяка была Энни Чэпмен, ее тело было найдено во дворе дома номер 29 по Хэнбери-стрит.

В голове просто не укладывается, что преступление было совершено ранним солнечным утром, во дворе, из которого был только один вход-выход и который был со всех сторон окружен переполненными домами, где жили более трех десятков человек.

Бывший глава особого отдела Скотленд-Ярда Питер Блэксли, который за свою более чем 40-летнюю карьеру побывал на сотнях мест преступлений, говорит, что Потрошитель очень сильно рисковал. И на такой риск мог пойти только такой человек, который жил в этом районе и знал как свои пять пальцев все местные ходы-выходы, переулки и закоулки.

"Двойное событие"

Правообладатель иллюстрации Pierre André Image caption По тем улицам, где 140 лет назад ходил Джек-Потрошитель, теперь водят экскурсии

Речь идет о 30 сентября, дне, когда Джек убил двух женщин. Его первой жертвой стала Элизабет Страйд, второй - Кэтрин Эддоуз.

Тело Элизабет не было изуродовано, потому как Потрошителю, судя по всему, помешали. Он пошел домой, но не для того, чтобы затаиться, а чтобы переодеться и вновь выйти на улицы в поисках жертвы.

Мы можем говорить о смене одежды, поскольку в тот день некоего мужчину, говорившего с обеими женщинами, видели два свидетеля. Они более или менее одинаково описали его внешность, но разошлись в описании одежды.

Промежуток времени между двумя убийствами - меньше часа, расстояние - меньше километра. Потрошитель мог успеть сменить костюм только в том случае, если жил неподалеку.

Результат или процесс?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мемориальная плашка на месте убийства Мэри Энн Николс

То, что Джек-Потрошитель, совершив первое убийство, тут же решился на второе, говорит о том, что просто отнять жизнь ему было недостаточно.

Профессор Уилсон отмечает, что целью одних убийц является результат, для других важен сам процесс.

Джек был явно ориентирован именно на процесс, для него уродование тел жертв после смерти было не менее важным, чем само убийство, потому что удовлетворяло его женоненавистнические инстинкты и извращенные сексуальные потребности. Прерванный ритуал требовал завершения.

Уилсон также сказал, что, по его опыту, серийные убийства всегда совершаются на сексуальной почве. Более того, для преступника они, как правило, являются идеальной возможностью показать свою власть и то, что он контролирует ситуацию, потому что в реальной жизни у него нет ни контроля, ни власти.

Последняя жертва

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Дом 13, Миллерз-корт. За этими окнами полицейские обнаружили изуродованное до неузнаваемости тело Мэри Джейн Келли

Мэри Джейн Келли стала единственной жертвой Потрошителя, убитой за закрытыми дверями. Судя по всему, именно в этом случае Джек никуда не торопился и сделал с мертвым телом все, что хотел.

То, что предстало глазам полицейских, когда их вызвали на место преступления, было настолько ужасным, что они даже позвали фотографа.

Рассматривать эти снимки не хочется, хотя две вещи бросаются в глаза: вместо живота - развороченная яма, на месте лица - кровавое месиво. Убийца, воспользовавшись относительной безопасностью, которую ему давала комната Мэри Джейн, дал волю своей больной фантазии.

Не только живот женщины был вспорот, а внутренние органы вытащены и разложены вокруг, но и веки, нос, щеки, губы и брови были частично отрезаны.

Мэри Джейн считалась хорошенькой, Джек-Потрошитель превратил ее в уродливый кошмар.

"Он ее уродует, он лишает ее индивидуальности, он ее полностью уничтожает", - таков вердикт Дэвида Уилсона.

Начало?

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption "Ужасное и таинственное убийство". Газета "Полицейские новости" об убийстве Марты Тебрум, которая, вполне возможно, была первой жертвой Потрошителя

Но была ли Мэри-Энн Николс первой жертвой маньяка? Весьма вероятно, что нет. Если об этом вообще заходит речь, то некоторые криминологи считают, что эта печальная пальма первенства принадлежит Марте Тебрум, убитой в том же 1888 году, но в начале августа.

Можно ли сейчас, через 140 лет, хотя бы с какой-то долей уверенности установить, кто же убил Марту?

Марта, как и остальные жертвы Джека-Потрошителя, жила проституцией. В день убийства она с подругой сидела в пабе. К ним подошли двое солдат, намеревавшихся воспользоваться их услугами.

Свидетели потом говорили, что видели, как Марта шла во двор одного из домов, как раз в сопровождении мужчины в форме.

Когда Марту Тебрум нашли убитой, на ее теле было 39 ножевых ранений, большая часть - в районе груди и половых органов.

ХОЛМС (HOLMES) идет на помощь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если бы у полицейских в 1888 году были такие же технологии, как у полиции современной, то тайны Джека-Потрошителя никакой бы не было, потому что его бы быстро поймали

Речь идет не о знаменитом детективе с Бейкер-стрит, а о компьютерной программе, разработанной британским министерством внутренних дел.

Это аббревиатура: H и О (Home Office) - Министерство внутренних дел, L (large) - большая, M (major) - всеобъемлющая, E (enquiry) - справочная, S (system) - система.

Авторы фильма попросили Джеки Уайтхед, специалиста по работе с ХОЛМСом внести в программу все данные об известных жертвах Потрошителя, а также сведения о других убийствах, произошедших в районе Уайтчепел между 1888 и 1891 годами.

После того, как ХОЛМС обработал всю информацию, а именно данные, касающиеся места убийства, его времени, способа и характерного почерка преступника, он выдал вердикт: Марта Тебрум действительно была первой жертвой убийцы из Ист-Энда.

На ней он, судя по всему, выучил очень важный урок: перерезать жертве горло, удобнее из-за спины, чтобы не слишком испачкаться кровью. Марта - единственная из женщин, удар которой был нанесен спереди.

Психология с топографией

Правообладатель иллюстрации Ordnance Survey Image caption План улиц Уайтчепела, на котором красными точками отмечены места преступлений Джека-Потрошителя. Красный треугольник - место, где был найден обрывок шали одной из жертв

Если считать, что Марта Тебрум была первой жертвой Потрошителя, в чем профессор Уилсон нисколько не сомневается, можно попытаться определить, где он жил. Речь идет о так называемом географическом профилировании.

Сэм Ландергин, ведущий специалист в этой области, отмечает, что серийные преступники (не обязательно убийцы) делятся на "гастролеров" и "мародеров".

"Гастролеры" совершают преступления вдали от собственного дома, "мародеры" - вокруг места жительства.

Во втором случае, если отметить на карте места убийств, жить преступник, скорее всего, будет где-то посередине, окруженный местами преступлений, как паук в паутине.

Анализ поведения известных и пойманных серийных убийц показывает, что подавляющее большинство, от 85% до 90%, являются именно "мародерами".

Конечно, нельзя со стопроцентной гарантией утверждать, что Джек-Потрошитель был из этого большинства, но более чем вероятно, что жил он где-то посередине между шестью местами преступлений, если считать "каноническую пятерку" и Марту Тебрум.

Кроме того, по имеющейся статистике, первое убийство, как правило, совершается ближе других от дома.

Предполагаемое место жительства Потрошителя, вычисленное с использованием техники географического профилирования, находится неподалеку от места убийства Тебрум.

Возможно, вы скажете, что в этих выводах и заявлениях слишком много предположений, которые, возможно, не соответствуют действительности.

Но одно цепляется за другое. Если верить компьютерному ХОЛМСу, Марта была первой жертвой, а Потрошитель жил в самом сердце Уайтчепела и прекрасно знал этот район.

Что, в свою очередь, позволяет существенно сузить круг подозреваемых.

Кто точно не он

В свое время полиция допросила в качестве свидетелей более 300 человек, из которых более 80 были на какое-то время арестованы.

Поскольку Потрошитель так и не был найден, кандидатов на эту роль было предостаточно.

Правообладатель иллюстрации National Portrait Gallery London Image caption Принц Альберт Виктор. Железное алиби: пил чай с бабушкой в Шотландии

Первым идет внук королевы Виктории принц Альберт Виктор. Против принца говорит то, что какая-то проститутка заразила его сифилисом, и он с тех пор смертельно ненавидел всех представительниц древнейшей профессии.

Но этот вариант никак не проходит, потому что в день двойного убийства он находился с бабушкой в королевском замке Балморал в Шотландии и поспеть в Лондон, чтобы совершить убийство, никак не мог.

Следующий персонаж - художник Уолтер Сикерт. Против него говорит то, что он написал немало картин, на которых изображал женщин либо уже убитых, либо таких, которых вот-вот убьют.

Считалось, что только сам Потрошитель мог изображать сцены убийств с такой страстью и вдохновением. Но и у него есть алиби. Как раз в это время он находился во Франции, откуда даже привез свою самую знаменитую картину "Октябрьское солнце".

После смерти торговцахлопком Джеймса Мейлбрика был обнаружен его дневник якобы с признанием, что Потрошитель - это он. Опять нестыковка: анализ химического состава бумаги и чернил, которыми был написан дневник, показал, что они были произведены не в викторианский период, а гораздо позже.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia commons Image caption Картина Сикерта "Убийство в Кэмден-тауне". Конечно, полотно довольно мрачное, но не является доказательством, что художник сам разгуливал с ножом по улицам Ист-Энда

Не обошлось и без американца. В документальном фильме, снятом два года назад, утверждается, что американский гражданин Френсис Тамблти, шарлатан и мошенник, и был Потрошителем.

Во-первых, он был гомосексуалистом, во-вторых, действительно ненавидел весь женский пол. У него даже была анатомическая коллекция женских маток.

Но и с его кандидатурой большие проблемы: он обладал очень заметной внешностью, так что нет никаких сомнений в том, что если бы он прошелся по Уайтчепелу, то его просто нельзя было бы не заметить. Особенно, его внушительные и густые усы.

Ну и те два свидетеля, которые видели человека, разговаривавшего с двумя жертвами незадолго до их убийства, не слышали, чтобы мужчина говорил с американским акцентом.

Так кто же он?

Правообладатель иллюстрации Philafrenzy Image caption Больница Фрайерн. Ранее здесь находился приют для душевнобольных, в котором содержался Косминский уже после уайтчепеловских убийств

Если суммировать показания свидетелей, а также результаты географического профилирования и психологического анализа действий убийцы, речь идет о человеке, который находился в то время в Уайтчепеле и ничем из толпы не выделялся.

Более того, его дом должен был находиться вблизи от места, где было совершено первое убийство - Марты Тебрум.

По мнению авторов фильма, такой человек действительно был. Он жил в Уайтчепеле, отличался склонностью к насилию и соответствовал описанию двух свидетелей. И жил он действительно всего в 200 метрах от того места, где было найдено первое тело.

Его имя - Аарон Косминский.

Мы можем с уверенностью сказать, что он иммигрировал в Британию со своей семьей и жил в доме на Сион-сквер (Zion Square) с братом и сестрой.

Мы знаем, что примерно с 1885 года он уже страдал от психического заболевания, говорил, что слышит голоса, которые склоняют его к насилию.

Нам известно, что, когда полицейские обходили все дома и квартиры вблизи мест преступления, они обратили внимание на Косминского. Он показался им немного подозрительным, и они решили за ним неофициально понаблюдать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Популярность таинственного серийного убийцы никуда не делась и через 140 лет. В это трудно поверить, но это - мюзикл "Джек-Потрошитель"

Есть основания считать, что именно это наблюдение привело к тому, что он (если это действительно был он) перестал убивать.

Кроме того, где-то через три года после убийств семья была вынуждена поместить его в приют для душевнобольных, потому что Косминский стал кидаться с ножом на свою собственную сестру.

Косминский умер в приюте для душевнобольных в 1919 году от гангрены.

Однако мы ни теперь, ни в будущем, скорее всего, так и не сможем со стопроцентной уверенностью сказать, кто скрывался за прозвищем Джек-Потрошитель.

Кто стал и остается самым известным, самым таинственным, и одним из самых жестоких убийц Британии.

Фильм Би-би-си "Джек-Потрошитель: следствие возобновляется" можно посмотреть здесь (на англ. языке, доступ возможен только в Великобритании).

Вот его трейлер.

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