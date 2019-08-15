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Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, из-за отказа двигателей совершил вынужденную жесткую посадку в Подмосковье.

Лайнер садился на кукурузное поле без шасси. Причиной ЧП стало попадание крупных птиц в двигатели.

На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Никто не погиб. Более 20 человек пострадали.

Самолетом управляли капитан Дамир Юсупов и второй пилот Андрей Мурзин.

Мы собрали рассказы пассажиров этого рейса.

Ольга Шаврова, "ВКонтакте"

15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоту на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни.

Алиса Брагина, в интервью Би-би-си

Сам полет длился 2-2,5 минуты. Начал трещать, как мне показалось, левый двигатель, нас начало трясти. Люди, которые сидели в хвосте, говорили, что им казалось, что хвост сейчас просто отвалится. Нам никто ничего не говорил, мы летели в полной тишине.

Треск продолжался. Потом в какой-то момент стали снижаться, стали заходить на посадку и максимально мягко, как могло быть, вошли в поле. Нас тряхнуло. Лично у меня ни царапины, но были люди, у которых что-то с шеей, со спиной. Пилоты сделали все, что могли, и мы им говорим огромное спасибо.

Media playback is unsupported on your device "Все нормально, сели на кукурузное поле": видео аварийной посадки А321 в Подмосковье

Когда открыли аварийный выход, стюардессы сказали "Выходите и бегите как можно дальше". И мы побежали. Это кукуруза, два с половиной метра высотой. Мне повезло. Я первой заметила дорогу. Мы побежали на дорогу. Туда уже подъезжали автомобилисты, МЧС, скорая, пожарные, вертолет прилетел.

Рената, "Инстаграм"

Ой, ребята... это было что-то. Когда по ТВ показывают об авиакатастрофах, мы сопереживаем, плачем, обсуждаем, но это где-то и с кем-то, не с нами... Но этот счастливый случай произошел сегодня и с нами... Мы безмерно благодарны пилоту Дамиру Юсупову, стюардам и Господу Богу!!!

Екатерина Мухина, "Инстаграм"

Звуки были жуткие и страшно трясло, все падало с полок, хлопок - и мы на поле в панике.

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Большинство пассажиров совершившего жесткую посадку самолета "Уральских авиалиний" сдают билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Жуковский".

Те же, кто билеты не сдал, отправятся в пункт назначения из аэропорта "Домодедово" несколькими рейсами вечером в четверг.