Правообладатель иллюстрации Dr Meghan Davis Image caption Карликовые зеленые мартышки предположительно появились на Сент-Китс в XVII веке, теперь их численность почти в два раза превышает насленение острова

Одна из главных достопримечательностей острова Сент-Китс - зеленые мартышки или верветки - создают огромные неудобства для местного населения, уничтожая значительную часть урожая и подчас оставляя жителей без еды. "Проблема мартышек" на Сент-Китс привлекла внимание экологов из ООН.

Кареглазых мартышек за их трогательный вид очень любят туристы, приезжающие на остров. С ними фотографируются, их фотографируют.

Карликовая зеленая мартышка (или верветка) стала такой же достопримечательностью острова, как крепость Бримстоун-Хилл и пляжи с черным песком.

Трудно представить, что эти обаятельные создания фактически разоряют местных фермеров, уничтожая урожай - они съедают и портят всё, до чего могут дотянуться, - манго, арбузы, тыквы, огурцы. Три четверти всех ферм на территории островов Сент-Китса и Невиса так или иначе подвергаются обезьяньим набегам.

Что делать с мартышками, повадившимися красть продукты у фермеров, не вполне понятно. И здесь возникает дилемма: две трети ВВП страны приходится на туризм, при этом урожай, который выращивают фермеры, необходим для пропитания населения.

Зеленые мартышки не являются исконными жителями этих островов. Скорее всего, на Сент-Китс их завезли в XVII веке - как экзотических домашних животных.

Правообладатель иллюстрации Gemma Handy Image caption Еще несколько лет назад мартышки жили в горах и питались сахарным тростником. К людям они спустились в поисках еды

До недавнего времени зеленые мартышки в основном жили в горах, питались сахарным тростником, и рост их популяции сдерживали лесничие.

Однако в последние годы, после того, как производство сахара пришло в упадок, а фруктовые деревья в лесах были уничтожены ураганами, мартышки в поисках пропитания спустились с гор и направились к поселкам и фермам.

Это привело к взрывному росту численности обезьян в населенных пунктах.

Сейчас количество верветок на Сент-Китс почти вдвое превышает население острова: на 35000 местных жителей приходится порядка 60 тысяч мартышек. Мало того, что их стало больше, чем людей, они еще и оказалось заметно хитрее.

Защищая свой урожай, фермеры долгое время пытались отвадить мартышек с помощью различных "пугал" - резиновых змей, чучел хищных птиц и т.д., надеясь, что это напомнить животным об их естественных врагах на исторической родине в Западной Африке.

"Однако мартышки довольно быстро догадались, что все это ненастоящее. Можно написать книгу, посвященную их сообразительности. Они склонны проверять каждую систему, и очень быстро находят ее слабые места, поэтому подобные трюки с ними не работают", - говорит глава департамента окружающей среды министерства устойчивого развития Сент-Китса и Невиса Джун Хаггис.

"Некоторые фермеры завели собак, которые, как они думали, будут лаять и отпугивать мартышек. Это тоже работало только очень короткое время, потом обезьяны находили способ подружиться с собаками", - говорит Джун Хаггис.

Правообладатель иллюстрации Kerry Dore Image caption Перехитрить мартышку можно, но только один раз

По словам Хаггис, мартышки наносят серьезный ущерб и дикой природе - уничтожая дикие растения и съедая яйца из гнезд диких птиц.

"Когда я была ребенком, встреча с мартышкой была редкой удачей. Сейчас они повсюду. Туристы думают, что они очень милые. Да, они милые, но при этом они настоящие вредители", - говорит Хаггис.

"Однако без них сложно представить наш остров. Большинство фермеров не желают, чтобы мартышки совсем исчезли с острова, они хотят только, чтобы ситуация была под контролем", - отмечает Джун Хаггис.

Фермер Альберт Гордон говорит, что мартышки регулярно уничтожают выращенные им тыквы: "Когда я застаю их за этим занятием, я бросаю в них камень и прогоняю, но потом они все равно возвращаются".

Правообладатель иллюстрации Gemma Handy Image caption Владельцы кафе и баров держат детенышей мартышек, чтобы привлекать посетителей

Правообладатель иллюстрации Gemma Handy Image caption Многих мартышек, которых держат кафе и бары, после закрытия заведения помещают в клетки

Некоторые из жителей острова нашли способ зарабатывать на жизнь с помощью мартышек. Они приручают фотогеничных обезьянок и берут с туристов по 5 долларов за фото с обезьянкой.

В барах на острове можно увидеть детенышей мартышек, которые призваны развлекать и завлекать туристов. Однако, по словам экологов, часто этих детенышей зеленых мартышек привозят из лесов. В то время, когда бары закрыты, животных держат в клетке.

Решение "проблемы мартышек" на Карибах - одна из основных тем нового проекта Программы ООН по защите окружающей среды.

Сотрудники ООН планируют изучить жизнь, поведение и привычки зеленых мартышек как можно лучше, чтобы найти наиболее подходящее решение существующей проблемы.

Экологи будут наблюдать за жизнью и повадками мартышек из двух групп, которые живут на Сент-Китс. Для этого мартышек, участвующих в исследовании, оденут в яркую одежду - так за ними будет легче наблюдать.

"Из этого может и ничего не выйти, но мы будем стараться. Сначала мы поговорим с местными жителями, которые могут нам рассказать о поведении обезьян и об обычном времени их появления на фермах", - говорит координатор программы Керри Доре.

Правообладатель иллюстрации Gemma Handy Image caption Массовая стерилизация не выглядит подходящим решением "проблемы мартышек", говорят экологи

Экологи также встретятся с владельцами гостиниц, фермерами и теми, кто зарабатывает на фотографировании с обезьянками. Также в некоторых местах будут установлены камеры наблюдения, чтобы выяснить, действительно ли мартышки крадут яйца из птичьих гнезд.

По словам экологов, для верного выбора решения необходимо собрать как можно больше информации о поведении этих животных.

Массовая стерилизация, хотя и кажется относительно щадящим способом решения проблемы, однако вызывает множество вопросов у специалистов.

"Это не та же самая ситуация, когда вам нужно решить проблему роста популяции крыс. Обезьяны - одни из наиболее умных существ в царстве животных", - говорит Керри Доре.

Правообладатель иллюстрации Gemma Handy Image caption Мартышки обошли почти все фермы на острове

Криста Галлахер из Школы ветеринарной медицины при университете Росса в Бастере изучает жизнь мартышек на острове Сент-Китс уже несколько лет. Во время проведения исследований на обезьян надевали ошейники с датчиками GPS, чтобы следить за перемещениями животного и его взаимодействием с людьми.

"Они просто удивительные. Они изучают нас так же, как и мы наблюдаем за ними", - говорит Галлахер.

Криста Галлахер уверена, что самым правильным решением "проблемы обезьян" была бы высадка фруктовых деревьев в горах - взамен тех, что были уничтожены ураганами.

"По всему миру мы можем наблюдать конфликт между миром человека и миром животных. Нам необходимо найти способ жить в гармонии", - говорит исследователь.