Правообладатель иллюстрации what3words Image caption what3words разделил карту мира на 57 триллионов небольших квадратов, и каждый из них обозначается комбинацией из трех слов

В начале августа Джесс Тинсли вместе с друзьями отправилась на прогулку по живописным окрестностям в графстве Дарем на севере Англии. Но через три часа молодые люди обнаружили, что безнадежно потерялись.

"Мы оказались в чистом поле и вообще не представляли, где находимся. Это было очень страшно. Я пыталась шутить и смеяться, чтобы не расплакаться", - говорит 24-летняя Джесс.

Ближе к ночи компания вышла к месту, где ловил телефон, и позвонила по телефону экстренных служб 999. Там им дали неожиданный совет - скачать приложение what3words.

По словам Джесс, ни она, ни ее спутники раньше о нем не слышали.

Через минуту после того, как приложение было установлено, полиция сообщила, что знает точное местонахождение путешественников, и вскоре они - промокшие и замерзшие - были спасены.

Правообладатель иллюстрации Jess Tinsley Image caption Джесс Тинсли вместе с друзьями несколько часов блуждала по незнакомой местности. Спасти компанию удалось с помощью what3words

Как работает приложение?

Оно бесплатное и представляет собой интерактивную карту.

Разработчики поделили карту мира на 57 триллионов квадратов размером 3х3 метра. Каждый квадрат обозначен тремя случайными словами, комбинации могут быть самые неожиданные.

Например, место, где находились Джесс Тинсли и ее друзья, было обозначено словами Kicked.Converged.Soccer (пинок.сошлись.футбол).

Эти три слова, обозначающие конкретную геолокацию, спасли им жизнь.

Image caption Лес Хамстерли в графстве Дарем, где потерялись Джесс и ее друзья, простирается на несколько гектаров

Достаточно войти в приложение, нажать на экране квадрат, в котором вы находитесь (сверху тут же появится комбинация из трех слов), и через кнопку "поделиться" отправить эту информацию через другие приложения, например, "Фейсбук".

Люди сразу увидят, где вы, и придут на помощь. В Британии благодаря приложению были спасены уже несколько человек, и полиция настоятельно рекомендует пользователям смартфонов установить what3words.

Работает ли what3words в России?

Приложение what3words существует на русском языке и, как выяснили журналисты Би-би-си, хорошо работает и в России. Но профильные организации его не используют.

В МЧС России нам ответили, что ведомство "активно поддерживает использование технических разработок в области информирования и оповещения населения о возможных и произошедших чрезвычайных ситуациях, а также способствующих обнаружению и спасению пострадавших".

"Приложение к смартфонам what3words российским ведомством не используется", - добавили в МЧС.

В получившем широкую известность поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" о приложении знают, но не могут использовать в силу его неразрекламированности на российском рынке.

"Причина проста - очень низкое проникновение сервиса. Ни у одного из потерявшихся в этом году не было установлено это приложение, а установить его в лесу или невозможно, или бессмысленно. Если есть передача данных, я узнаю местоположение пользователя гораздо быстрее, чем будет устанавливаться приложение, - говорит Олег Леонов, отвечающий в "Лиза Алерт" за информационно-техническую часть. - Как только им будут пользоваться люди, мы тоже начнем его применять. Когда это будет и будет ли вообще - я не знаю".

При этом Леонов говорит, что ни одно из существующих приложений нельзя назвать идеальным, поэтому организация работает над созданием собственного аппа, исходя из специфики работы "Лиза Алерт" и поисковой работы в России в целом.

Кто придумал what3words?

Правообладатель иллюстрации What3words Image caption Крис Шелдрик устал от того, что никто не мог найти его дом с первой попытки, и в 2013 году основал what3words

Приложение очень полезно не только в экстренных случаях.

Идея его создания пришла в голову британцу Крису Шелдрику. Многие годы почтальоны и различные службы доставки промахивались мимо его дома, потому что почтовый индекс не совпадал со зданием.

"Мы привыкли получать чужую почту или стоять на дороге и махать руками, показывая водителям, куда надо подъехать", - говорит Крис.

Эта и ряд похожих проблем заставили его начать искать выход из ситуации. Он пробовал приучить людей пользоваться показателями долготы и широты, но это не прижилось.

Тогда он обратился к математикам, и они подтвердили, что в любом языке достаточно слов, чтобы присвоить каждому квадрату размером 3x3 метра уникальную комбинацию из трех слов.

В английской версии было использовано 40 тысяч слов.

Например, местонахождение автора, находящегося в редакции в Лондоне, по-английски обозначается словами elaborate.lamp.intro, а в русскоязычной версии - огороды.партия.орхидея, и связи между этими словосочетаниями нет никакой.

При этом в одной и той же точке, но на разных этажах восьмиэтажного здания штаб-квартиры Би-би-си в центре Лондона появляются разные словосочетания. Судя по всему, так происходит в любом многоэтажном строении, и это очень важно, например, в случае возникновения пожара.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С помощью приложения экстренные службы могут точно определить место, где люди нуждаются в помощи. Для работы приложения не нужен мобильный интернет

Еще один важный момент: чтобы пользоваться приложением, не нужен мобильный интернет.

"Скажем, группа поднялась на гору, и один человек поранился. У них нет сигнала, они не могут позвонить в службу спасения, но они могут узнать три слова своей геолокации, и один из них доставит эту информацию по назначению", - объясняет Шелдрик.

Работа над приложением началась в 2013 году. В данный момент в офисе компании на западе Лондона работает уже более 100 человек.

Случаи спасения людей

Правообладатель иллюстрации What3words Image caption Пожарные прибыли на место возгорания, ориентируясь по трем словам, обозначающим данный квадрат

В Англии и Уэльсе на what3words подписались уже 35 экстренных служб. По словам спасателей, приложение помогает им экономить драгоценное время, которое раньше часто уходило на то, чтобы определить местонахождение человека по косвенным признакам.

В Северном Йоркшире они быстро обнаружили женщину, которая попала в аварию на своем автомобиле, но не знала, где она находится.

Полиция Хамберсайда в Северном Линкольншире смогла освободить заложника, после того как жертва сообщила, где ее держат.

Кроме того, полицейские этого же департамента благодаря what3words обнаружили группу иностранцев, оказавшихся запертыми в грузовом контейнере в местном порту. Среди них была беременная женщина, у которой начались роды.

Один из находившихся внутри контейнера сумел дозвониться в полицию, где ему посоветовали немедленно установить приложение.

"В порту более 20 тысяч контейнеров, а мы понимали, что нам надо добраться до людей очень быстро, - вспоминает диспетчер отделения полиции Пол Редшоу. - Я не сомневаюсь, что у обоих этих случаев был бы другой исход, если бы мы не использовали what3words".

Растущая популярность

Правообладатель иллюстрации Lonely Planet Image caption Путеводитель Lonely Planet подсказывает пользователям аппа, что найти Национальный музей в столице Монголии можно по координатам wonderful.success.devoured (чудесно.успех.поглощенный)

Британские пожарные говорят, что благодаря новой системе можно быстро реагировать на возгорания в сельской местности.

Однако в спасательных службах сетуют, что приложение недостаточно разрекламировано, и им пользуется не так много людей, как хотелось бы.

При этом некоторые крупные структуры уже обратили внимание на what3words.

Компания Mercedes Benz начала использовать его на 35 языках в навигационной системе своих автомобилей.

Почтовая служба Монголии также пользуется приложением, а в путеводителе Lonely Planet по Монголии указаны комбинации из трех букв, которыми в what3words обозначены монгольские достопримечательности.