Пластиковый дождь, искусственные айсберги и сердечный приступ от фастфуда

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В очередной подборке самых интересных и самых необычных научных новостей недели:

Пластиковый дождь в Скалистых горах

Кислотными дождями давно никого не удивишь, а вот пластиковый дождь ученые описали впервые - в статье, которая так и называется: "It's Raining Plastic" ("Идет дождь из пластика").

Собрав образцы осадков в восьми различных местах в штате Колорадо, американские ученые с изумлением обнаружили, что 90% дождевой воды содержат пластиковые примеси. Причем микрочастицы пластика были найдены в дожде, собранном не только неподалеку от населенных пунктов, но и в труднодоступных местах вроде Скалистых гор, на высоте около 3160 м.

Точное происхождение примесей неизвестно, но больше всего они напоминают "обрывки" синтетических волокон, широко используемых в текстильной промышленности. Чаще всего встречались синие и голубые волокна, но были и микрочастицы других цветов - красного, зеленого, золотого, серебряного и фиолетового.

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Разглядеть их невооруженным глазом невозможно - различимыми они становятся минимум при 20-кратном увеличении. При этом ученые отмечают, что загрязнение окружающей среды микропластиком - увы, не новость, и его можно встретить повсюду, даже в бутилированной воде.

Подсчитано, что каждый из нас ежегодно вдыхает и проглатывает по меньшей мере 70 тысяч подобных микрочастиц, а в Мировом океане их растворено несколько миллионов тонн.

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Материнское молоко помогает младенцам понять время суток

Если вам случалось проводить много времени с новорожденными (собственными или чужими детьми), вы знаете, что младенцы не делают никаких различий между днем и ночью - их циркадный ритм (то есть режим сна и бодрствования) устанавливается только через несколько недель или даже месяцев после рождения.

Как выяснили ученые, в этом детям помогает материнское молоко, поскольку его состав меняется в зависимости от времени суток: утром оно заряжает младенцев бодростью, а вечером успокаивает перед сном.

Например, уровень гормона кортизола (он, в частности, отвечает за быстроту реакции) в утреннем молоке в три раза выше, чем в вечернем. В свою очередь мелатонин, известный как "гормон сна", практически отсутствует в грудном молоке в течение дня, но его концентрация резко повышается вечером и достигает пика в районе полуночи.

Есть и масса других отличий: содержание железа выше всего в районе полудня, витамина Е - ближе к вечеру, а микроэлементов вроде цинка, калия, натрия или магния - напротив, утром.

И хотя ученым довольно много известно о том, как состав грудного молока меняется в течение дня, влияние этих изменений на здоровье младенцев изучено не так тщательно. Однако роль гормонов в формировании циркадного ритма не подвергается сомнению.

Поэтому, советуют ученые, если есть такая возможность, лучше кормить младенцев напрямую из груди. А если вы запасаете молоко для кормления впрок, лучше отмечать на бутылочках время сцеживания и давать ребенку утреннее молоко утром, а вечернее - вечером.

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Чем больше фастфуда, тем выше риск сердечного приступа?

Австралийские ученые обнаружили связь между доступностью фастфуда и риском инфаркта: в районах, где расположено больше закусочных быстрого питания на душу населения, сердечные приступы случаются чаще.

Результаты исследования были представлены на ежегодном заседании Общества кардиологов Австралии и Новой Зеландии, прошедшем в Аделаиде в минувшие выходные.

В среднем на каждую дополнительную точку фастфуда приходится по четыре новых случая инфаркта ежегодно - в расчете на 100 тысяч человек. Причем это касается и крупных городов, и сельской местности.

"Точками фастфуда" в исследовании считали закусочные 10 наиболее популярных в Австралии сетей быстрого питания. Ученые приняли в расчет и другие показатели, которые могли повлиять на статистику, - такие как средний возраст жителей, доля страдающих от диабета или ожирения, процент курильщиков и прочие.

"Ишемическая болезнь сердца, в том числе случаи инфаркта миокарда, является одной из наиболее распространенных причин смерти по всему миру, - заявил автор доклада Тарунприт Салуйя. - Известно, что употребление фастфуда связано с повышенным риском сердечного приступа - но, несмотря на это, его доступность и продажи в этой отрасли продолжают быстро расти".

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Как вернуть в Арктику айсберги? Сделать их самим!

Неожиданное решение в борьбе с проблемой глобального потепления предложила международная команда дизайнеров: чтобы остановить резкое повышение температур в Арктике они предлагают запустить в Северный Ледовитый океан специальные суда для производства искусственных айсбергов.

Арктика нагревается значительно быстрее, чем другие области планеты - за счет таяния льда и снега, которые служат естественным отражателем солнечного света. За последние три десятилетия Северный Ледовитый океан уже потерял почти 95% постоянного ледяного покрова.

По аналогии с восстановлением лесного покрова нашей планеты группа дизайнеров разработала модель подводной лодки, которая должна набирать и замораживать морскую воду, а затем "выпускать в открытое плавание" шестиугольные искусственные айсберги объемом около 2000 кубометров каждый.

По мысли разработчиков, эти шестиугольники будут собираться в группы, образуя огромные плоские айсберги.

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Дизайнеры признают, что их идея не поможет снизить выбросы парниковых газов и не остановит изменения климата, однако это поможет вернуть на привычное место обитания животных, которые сейчас вынуждены обживать новые места.

Ученые, впрочем, относятся к этой идее более чем скептически.

Во-первых, даже если сами подлодки будут работать на солнечной энергии, при замораживании морская вода все равно будет отдавать тепло, которое просто поглотит окружающий океан, нагревшись еще больше.

Во-вторых, чтобы бороться с повышением уровня Мирового океана искусственные айсберги должны будут каким-то образом попадать на сушу. И в-третьих, чтобы хоть как-то существенно повлиять на отражение солнечных лучей, проект должен принять поистине грандиозные масштабы.

"Это все равно что пытаться спасти построенный на берегу замок из песка от надвигающегося прилива при помощи картонного стаканчика", - прокомментировал инициативу каналу Эн-би-си метеоролог Майкл Манн.