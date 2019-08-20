"Твиттер" против властей: новая стадия информационной войны?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протесты в Гонконге не стихают уже три месяца

"Твиттер" впервые встал на тропу войны с властями страны: соцсеть заблокировала сотни аккаунтов и запретила размещать рекламу государственных СМИ в своих микроблогах. Вспоминаем другие примеры конфликтов соцсетей с правительствами.

Сервис микроблогов заблокировал 936 аккаунтов, которые, как предполагается, напрямую связаны с китайскими властями и в последние недели активно твитили критику в адрес гонконгских протестующих.

"Эти сообщения - преднамеренные попытки посеять политическую рознь в Гонконге и подорвать легитимность протестного движения. У нас есть надёжные доказательства того, что так выглядела скоординированная операция при поддержке государства", - уверяют в официальном блоге компании Twitter.

В материковой части Китая "Твиттер" официально заблокирован, но миллионы людей пользуются им через VPN, создавая "зеркальные" китайские IP-адреса, которые позволяют заходить на сайт без ограничений.

В Китае существует своя соцсеть Weibo, по сути работающая как гибрид соцсетей "Фейсбук" и "Твиттер", а все крупные западные веб-платформы не работают в стране и заблокированы так называемым "Великим китайскими файрволом".

IT-специалист Мачей Цегловский в своём посте в Pinboard подчеркнул, что в англоязычных твитах государственного китайского новостного агентства Синьхуа содержались утверждения об "усталости" гонконгцев от протестов, предполагаемом мародёрстве манифестантов и будто бы значительном вреде для экономики.

Пропустить Twitter пост , автор: @Pinboard Every day I go out and see stuff with my own eyes, and then I go to report it on Twitter and see promoted tweets saying the opposite of what I saw. Twitter is taking money from Chinese propaganda outfits and running these promoted tweets against the top Hong Kong protest hashtags pic.twitter.com/6Wb0Km6GOb — Pinboard (@Pinboard) 17 августа 2019 г.

Теперь "Твиттер" решил запретить любым государственным СМИ публиковать рекламу на страницах соцсети в целях защиты здорового и открытого общения.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Подобные посты Twitter приводит в пример злоупотреблений со стороны китайских госСМИ

У медиаресурсов с государственным финансированием есть 30 дней, чтобы перестать пользоваться рекламными утилитами микроблога. При этом запрет не будет касаться общественных вещателей, а только новостных компаний "финансово или редакционно контролируемых государством".

"Твиттер" - не единственный соцсетевой гигант, у которого возникли претензии к руководящим органам КНР.

На прошлой неделе мессенджер Telegram пожаловался на атаки на их IP-адреса, исходящие из Пекина. Основатель сервиса Павел Дуров написал в "Твиттере", что подобные атаки стали закономерностью и по времени всегда совпадали с предыдущими протестами.

По данным Bloomberg, Telegram - одно из популярнейших для скачивания приложений в Гонконге за лето, при этом он полностью заблокирован китайскими властями, а пользоваться им можно только через VPN.

Российские штрафы и блокировки

Непростая история у Telegram и в России.

В апреле пошлого года Роскомнадзор потребовал от администрации сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования. Кроме того, мессенджер оштрафовали на 800 тыс. рублей (около 13,5 тыс. долларов).

Media playback is unsupported on your device 5 главных вопросов о блокировке Telegram в России

Устами всё того же Дурова Telegram наотрез отказался это делать, после чего ведомство принялось блокировать его IP-адреса. Павел Дуров ещё до блокировки заявлял, что требования ФСБ нереализуемы технически.

Подобные претензии российские надзорные органы предъявляли и другим западным техногигантам, однако ограничивались штрафами. Компании Facebook и Twitter так и не стали локализовывать данные российских пользователей.

Так, Facebook в России угрожали заблокировать до конца 2018 года, чего не произошло.

При этом в январе этого года корпорация заблокировала сотни российских страниц, которых заподозрила в распространении необъективной информации.

"Мы обнаружили две операции, происходившие из России: первая касалась целого ряда стран, вторая относилась к Украине. Мы не нашли каких-либо связей между этими операциями, но в них использовалась похожая тактика - создание сети аккаунтов, вводящих в заблуждение относительно того, кто они и чем занимаются", - сообщила компания Facebook в своем блоге.

Как уточнили в соцсети, у удалённых страниц и аккаунтов было около 790 тысяч подписчиков, а на их рекламу суммарно потратили около 135 тысяч долларов.

Правообладатель иллюстрации Zuma/tass

Кроме того, многие из этих аккаунтов, по заверениям интернет-гиганта, имели связи с прокремлёвским агентством Sputnik. В самом медиаресурсе "чистку" назвали политическим решением компании.

Иран: всё, кроме Instagram

Ещё одна страна, где у соцсетей регулярно возникают проблемы, - Иран.

Почти все западные соцсети блокируются Тегераном.

Тем не менее, пользователям доступен "Инстаграм", хотя в начале января этого года члены государственного комитета по цензуре интернета предложили заблокировать и эту платформу.

Многие иранцы продолжают пользоваться сетями, обходя запреты и фильтры. Специалисты оценивают число пользователей сети "Фейсбук" в Иране в десятки миллионов.

Как и в случае с китайцами, желающими пользоваться "Твиттером", иранцам приходится пользоваться VPN-сервисами.