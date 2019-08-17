"Все будет за забором". Грузия против "бордеризации" Южной Осетии

Media playback is unsupported on your device Новая "бордеризация". Что увидели дипломаты на границе Южной Осетии

Послы и представители дипломатического корпуса в Грузии в пятницу посетили расположенное у непризнанной границы отколовшейся от Грузии Южной Осетии село Гугутианткари. Здесь появились новые заграждения.

"Мне сожгли дом 12 августа [2008 года]. После этого я туда ходил, собирал урожай. Но с завтрашнего дня это все будет за забором, и мы туда не сможем попасть", - говорит Гиви Размадзе, живущий в Гугутианткари.

Это село остается в центре внимания грузинских СМИ уже больше недели, после того как здесь стали строить новые заграждения для обозначения границы, которую Цхинвали считает государственной, а Тбилиси - незаконной.

Земельные участки двух грузинских семей - Гугутишвили и Размадзе - оказываются на территории непризнанной республики.

Оба дома пострадали во время августовской войны 2008 года, но семьи продолжали пользоваться земельными участками. По их словам, накануне им дали три дня на то, чтобы вынести свои вещи, освободить или разобрать дома.

Послы и представители дипломатического корпуса в Грузии в пятницу посетили Гугутианткари.

"Очень важно, чтобы дипломатический корпус, наши партнеры, весь мир увидел своими глазами, что реально означает российская оккупация - не только ее результат, который ухудшает ситуацию в плане безопасности, но и то, как это влияет на гуманитарную ситуацию, как ухудшает положение конкретных семей и людей", - заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который прибыл в село вместе с дипломатами.

Россию снова призывают вывести войска

Посетившие Гугутианткари послы в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности Грузии и обеспокоенность по поводу новых заграждений.

По словам заместителя главы делегации ЕС в Грузии Карло Натале, Евросоюз обеспокоен так называемой бордеризацией, а в этом конкретном случае - еще и угрозой свободе передвижения местного населения.

"Мы работаем по всем возможным направлениям, в том числе в Женеве, над решением этих проблем", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Грузии каждый год проходят траурные мероприятия в память о погибших в 2008 году

Первый секретарь посольства Украины в Грузии Петр Богдан, который также прибыл в село Гугутианткари, призвал Россию вывести войска как с территории Грузии, так и с территории Украины.

"Украинский народ стоит рядом с грузинским народом. Украина еще раз выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии", - сказал он журналистам.

Вывести войска с территории Грузии в очередной раз призвали Россию и США.

"Мы снова призываем к прекращению этой так называемой бордеризации, снова призываем Российскую Федерацию к выполнению соглашения о прекращении огня и выводу своих войск с оккупированных территорий Грузии", - заявила, комментируя происходящее в Гугутианткари, исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабед Руд.

Она отметила, что установление ограждений в селе наносит вред безопасности региона и разделяет людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Пиар-акция Грузии"

В пятницу министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что установка ограждений в Гугутианкари на данный момент приостановлена.

"Мы постоянно следим за ситуацией на месте, находимся на связи с международными партнерами и призываем Россию прекратить незаконную политику в отношении Грузии", - заявил Залкалиани.

Гугутианткари последнее, но далеко не первое село, которое было отгорожено от территории, контролируемой Тбилиси, пограничными знаками или колючей проволокой.

За такими ограждениями, которые, по данным грузинской стороны, иногда двигались вглубь подконтрольной Тбилиси территории, нередко оказывались земельные участки - а порой и дома местных жителей.

Но в то время как в Тбилиси возлагают ответственности за установку новых ограждений на Москву и обвиняют Россию в оккупации грузинской территории, в Цхинвали и Москве называют обвинения грузинской стороны в адрес России необоснованными.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российские пограничники находятся в Южной Осетии в соответствии с двусторонним соглашением, никаких работ на границе не ведут.

Полномочный представитель президента Южной Осетии Мурат Джиоев, в свою очередь, заявил агентству "Рес", что осетинские пограничники, которые проводят работы по обозначению границ, учитывают интересы местных жителей - и "ни на метр не переходят на грузинскую сторону".

"Так что это очередная пиар-акция Грузии, чтобы западные государства не забывали о ней", - заявил он.

Отколовшиеся от Грузии регионы Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией независимыми государствами после августовской войны 2008 года. Примеру России с тех пор последовали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Остальные страны международного сообщества считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии. Тбилиси называет эти территории оккупированными Россией.