"Ситуация с Мосгордумой закончилась": как прошли митинг КПРФ и пикеты в Москве

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption На одиночные пикеты к памятникам в центре Москвы вышли несколько сотен человек

Субботние протесты в Москве сильно уступили по численности митингу на проспекте Сахарова неделю назад. Акция КПРФ на том же месте собрала в десять раз меньше людей, а на пикеты вышли несколько сотен человек. В этот раз активисты в основном требовали не допуска оппозиционеров на выборы, а освобождения арестованных по "московскому делу".

"Коль, сколько тут людей?", - спросил журналист Александр Рыклин. "Человек сто", - ответил ему член СПЧ Николай Сванидзе, задумчиво осмотрев собравшихся у памятника Владимиру Высоцкому.

Основную массу при этом составляли журналисты, снимавшие муниципального депутата Елену Русакову. Ее месяц назад сняла с выборов в Мосгордуму избирательная комиссия. В руках Русакова держала плакат "Соблюдайте нашу Конституцию".

Примерно так в субботу выглядела акция в поддержку оппозиционных кандидатов и против полицейского произвола в центре Москвы - протестующие стояли с плакатом по пять-десять минут в окружении журналистов. Шествие по бульварам оппозиции не согласовали, и заявители акции, муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев, призвали выйти на пикеты к памятникам Крупской, Шухову и Высоцкому на бульварном кольце.

Media playback is unsupported on your device "А Крупская тоже за кандидатов?": шестая неделя протестов в Москве за три минуты

Акции протеста в Москве продолжаются уже шестую неделю, с тех пор как избиркомы отказались допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, забраковав их подписные листы. В результате спустя месяц регистрации добился лишь "яблочник" Сергей Митрохин и то, по решению Мосгорсуда.

Большинство кандидатов, которые призывали сторонников на митинги оказались в спецприемниках за нарушение правил проведения массовых мероприятий, а 14 участников несогласованной акции 27 июля попали в СИЗО. 13 из них арестовали по "делу о массовых беспорядках", которое уже называют "новым Болотным".

"Народ выходит не за лидерами, а против этой системы"

С утра на проспекте Сахарова начали собираться сторонники КПРФ - партия получила разрешение мэрии на митинг. Коммунисты вышли на сцену, как и планировали, в полдень. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов появился в окружении партийцев в красной куртке Nike с символикой КПРФ. Он говорил о "новых доброхотах англосаксах", которые "пришли нас ликвидировать". Зюганов обвинял в проблемах "кукловодов из-за рубежа" и олигархов.

Левые активисты, пришедшие на проспект Сахарова, уверены, что свободные выборы привели бы в Мосгордуму их соратников. "Мы с протестом против власти Путина, буржуазии и капиталистов в целом", - объяснил Би-би-си один из митингующих по имени Олег. В руках он держал флаг организации "Марксистская тенденция".

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Главные ораторы на сцене обошли вниманием проблему массовых протестов и последовавших за ними задержаний и арестов. Зюганов недавно назвал несогласованные митинги "оранжевой проказой" и утверждал, что патриотически настроенные россияне должны организовать протест иного рода.

Но в толпе были и те, кто сочувствовал арестованным по делу "о массовых беспорядках". "Главная задача - объединиться, - говорила Би-би-си Людмила, стоявшая в первом ряду митингующих. - Народ выходит не за лидерами, а с протестами против этой системы и против этой лжи".

Со сцены тем временем звучали обещания, что "если за нами встанут миллионы штыков", то коммунисты пойдут дальше, к диктатуре пролетариата. Выступал на митинге и сын убитого в 1991 году музыканта Игоря Талькова, Тальков-младший, - он баллотировался в депутаты Тульской облдумы, но его с выборов на этой неделе сняли. Отец его при этом известен песней о "мертвеце в гранитном доме" со строчками "КПСС - СС", ее он написал в 1990 году в знак протеста против компартии.

Тальков-младший спел со сцены митинга коммунистов про "единый народ". На его призыв выбрасывать в воздух кулак на слове народ, митингующие откликались уныло. Акция КПРФ, по данным "Белого счетчика", собрала чуть больше четырех с половиной тысяч участников.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Лолита выступила на дне рождения парка Горького. Ранее на этой неделе она выступала против жестокости полиции

В этот момент в парке Горького уже выступала певица Елка. Концерт в честь 91-летия парка мэрия готовила заранее в отличие от спешно организованных фестивалей "Шашлык Live" и Meat&Beat, которые проходили ранее в дни протестных акций.

Несмотря на дождь несколько тысяч человек пришли слушать музыку. Им пели Лолита, Диана Гурцкая и Филипп Киркоров, выступивший хедлайнером концерта.

"Не сливать протест. Иначе все затухнет"

У памятников на бульварах к двум часам дня уже дежурили автобусы Мосгортранса с ОМОНом. Тем не менее традиционного "уважаемые граждане, ваша акция не согласована, просьба разойтись" из мегафонов не звучало.

Полицией вновь руководил бывший командир киевского "Беркута" полковник Сергей Кусюк, бежавший из Украины в 2014 году. Теперь он полковник российского МВД и уже несколько раз участвовал в разгоне протестных акций в Москве. Но на этот раз ОМОН на сторонников оппозиции почти не реагировал.

Когда у памятника Крупской появился первый пикетчик с плакатом, к нему подошла Татьяна Барабанова - мать фигуранта "Болотного дела" Андрея Барабанова. Она начала выходить на акции еще в мае 2012 года, когда по обвинению в участии в массовых беспорядках задержали ее сына.

Сейчас Барабановой кажется, что в 2012-м, свободы выражения мнения было больше: "Раньше, по крайней мере, была какая-то надежда, а сейчас совсем нет. Власть давит людей, хватает тех, кто совершенно ни в чем не виноват".

Ее сын Андрей Барабанов после освобождения из колонии несколько месяцев прожил в России, а после уехал в Прагу. В своих интервью он признавался, что рассматривал вариант остаться, но счел, что риски для него слишком высоки.

"Он и сейчас рекомендует выходить всем на улицы, чтобы не сливать протест. Иначе все затухнет, - признается его мать. - Если бы он был в Москве, он бы наверняка вышел тоже, и мне было бы очень страшно". Сама Барабанова ходила и на несогласованные акции 27 июля и 3 августа в Москве. "Я не думаю, что мне прям сразу срок пришьют, пока могут только в "кутузку" посадить и штраф дать", - уверена она.

"У меня плакат на лице"

Возле памятника Крупской к трём часам собрались около сотни человек. Большинство из них журналисты. У Шухова стояло вдвое меньше людей.

Вскоре на Сретенский бульвар пришел основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

- Вы планируете встать в пикет? - поинтересовалась у него корреспондентка Би-би-си.

- Я стою, вот я в пикете.

- Но у вас нет плаката.

- У меня плакат на лице.

Впрочем, чуть позже Явлинский взял в руки лист ватмана с надписью "Свободу Константину Котову" в поддержку активиста, арестованного 14 августа. Его обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Плакатом с Явлинским поделилась девушка, которая сначала сделала с основателем "Яблока" селфи.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

Полиция не вмешивалась в происходящее. Несколько человек в форме только наблюдали за пикетчиками. У памятника Крупской настроение задавал бородатый парень на моноколесе с большой колонкой - он ставил музыку: от главной темы "Деревни дураков" до Имперского марша.

Даже на шансон "Хоп, мусорок, не шей мне срок" и рэп "*** (половой орган) мусорам" из колонки полиция не реагировала. Хотя на акции в прошлую субботу ОМОН задержал этого активиста с колонкой именно после того, как тот включил песню про полицию.

"Важнейший вопрос - закрыть дело о массовых беспорядках"

Пришедшие к памятнику Крупской оживились, когда на бульваре появился корреспондент канала "Россия" Ярослав Красиенко.

Он автор репортажа с митинга на Сахарова 10 августа, в котором говорилось, что на акцию пришли провокаторы, цыгане и иностранцы, а молодежь якобы интересовал только рэп-концерт.

Корреспондент хотел записать стендап, но его окружила толпа. Одни стали кричать, что канал "Россия" врет, другие сетовали, почему в уголовном кодексе до сих пор нет статьи за пропаганду, третьи просили передать привет ведущему "Вестей недели" Дмитрию Киселеву.

"Как только я появился, вы сразу потеряли интерес к пикетам", - ответил им Красиенко. Его оператор между тем снимал толпу и других журналистов. А на "России 24" в это время показывали документальный фильм "Биохимия предательства", который, по словам ведущей программы "Вести", рассказывал "о том, как создается культ изменников Родины".

Акция оппозиции в субботу массовой не стала. "Уже проходили митинги на 25 тысяч, на 60 тысяч - в прошлые выходные. Я слышал разные мнения - о том, что люди хотят передышки, может не нужна массовая акция каждую неделю", - объяснял Би-би-си один из организаторов митинга 10 августа и пикетов эту субботу, журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov\TASS via Getty Images Image caption Организатор пикетов Илья Азар считает, что "важнейший вопрос - закрыть дело о массовых беспорядках"

По его мнению, в данном случае "ситуация с Мосгордумой вообще закончилась". "Кандидаты, которые выходили на улицы, явно к этим выборам уже не допущены. Сейчас начинается история с умным голосованием", - объяснял Азар.

Ранее политик Алексей Навальный, который отбывает арест в спецприемнике, передал оттуда письмо с призывом прийти на выборы 8 сентября и проголосовать за любого кандидата в депутаты, не связанного с мэрией. Таким образом, по его мнению, оппозиция отнимет большинство у власти в Мосгордуме.

"Но для меня важнейшим вопросом сейчас является то, что написано на моем плакате, - что нужно закрывать дело о массовых беспорядках, - отметил Азар. - Хорошо бы, чтобы и СМИ объединились вокруг этой темы так, как они объединились вокруг темы Голунова".

"Политика - это мы"

"Главное, чтобы много людей пришло на выборы и чтобы они сломали немножко эту систему фальсификаций. А митинги - это лишь способ донести, что такое происходит, раскрыть эту схему", - говорила Би-би-си Мария Милишевич, только что отстояв в пикете с плакатом.

По ее словам, много лет политика представляется как что-то сложное: "По телевидению, серьезные дядечки в костюмах рассуждают об этом, что это что-то такое страшное, этим должны заниматься только эти серьезные дядечки - но на самом деле это все неправда, политика - это мы".

У памятника Высоцкому полиция оградила пикетчиков от проезжей части заборами, но за происходящим наблюдала с безразличием. Заинтересовать их не смогло даже появление у памятника активиста НОД, который требовал "восстановить суверенитет России" и пытался спровоцировать пикетчиков на конфликт. В итоге они просто мирно выдавили его за полицейские ограждения. НОДовец ушел, поскольку и задерживать его никто не захотел.

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS Image caption Задержанный участник шествия на Арбате

Ситуацию оживила группа из примерно 30 человек, прибежавшая со стороны "Пушкинской", но оказалось, что это не протестующие, а слушатели "спектакля-путешествия по Москве". Полицейские, посмеявшись, пропустили их дальше гулять по Бульварному кольцу.

Несколько молодых людей, решив, что стоять у Высоцкого слишком скучно, перешли дорогу и начали пикетировать здание ГУВД на Петровке, 38 с плакатом "Дело 212 сфабриковано".

"Я сам собирал в эту кампанию множество подписей, которые потом были забракованы из-за дурацкой ошибки нотариуса, после этого я решил выходить на уличные акции", - объяснял свою мотивацию журналистам один из пикетирующих.

Около 16 часов на Старом Арбате началось шествие активистов "Бессрочного протеста" и других протестующих. Во главе колонны шла 17-летняя Ольга Мисик. Она запомнилась по акции 27 июля как девушка, зачитывавшая ОМОНу Конституцию. Мисик заряжала лозунги: "Допускай", "Собянина под плитку", "Полиция с народом, не служи уродам", а толпа их повторяла. Около 40 человек прошли по Арбату от начала и до конца улицы 6-8 раз. Когда один из протестующих закричал: "Мусора позор России", его не поддержали и сказали, что такой лозунг скандировать не стоит.

Прогулка по Арбату закончилась тем, что митингующие все-таки наткнулись на полицию. Мисик попыталась укрыться в "Кофе-хаузе". У входа в кофейню встали силовики. Оставшиеся на улице протестующие скандировали: "Оля, Оля" и "Отпускай!" Через некоторое время Мисик быстро вышла из кафе, прошла мимо полиции и ушла с Арбата.

В итоге задержали активиста "бессрочки" Дмитрия Батуро - он громче всех скандировал лозунги. Его отправили в автозак и отвезли в ОВД, но почти сразу отпустили без составления протокола.

Одиночные пикеты против дела о массовых беспорядков и недопуска оппозиции в Мосгордуму прошли и в Петербурге - там задержали 12 человек.

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