Минобороны против крымских дач: военные через суд хотят отобрать землю у севастопольцев

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS Image caption Российские военные во время репетиции парада на военном аэродроме Кача

В Нахимовском районном суде Севастополя в аннексированном Крыму находится несколько десятков исков от российского минобороны, которое требует изъять у жителей города дачные участки. Первые два иска суд уже рассмотрел - и встал на сторону жителей. Впереди новые разбирательства.

В конце июля Нахимовский районный суд отказался удовлетворить требования министерства обороны России и изъять два земельных участка у двух жителей города - членов кооператива "Арзу" в поселке Кача.

Российское ведомство в своих исковых требованиях настаивало, что жители города незаконно получили в пользование и впоследствии приватизировали землю, расположенную в границах военного городка К-1.

Суд встал на сторону жителей, решив, что юридическая служба минобороны не смогла подтвердить действующие границы этого городка. И, соответственно, доказать, что спорные земельные участки находятся внутри этих границ.

Минобороны планирует подать апелляцию на это решение в городской суд Севастополя, говорит адвокат членов кооператива Алина Бородулина.

Суть спора

В начале 2015 года российский губернатор Севастополя Сергей Меняйло (занимал этот пост до июля 2016 года) подписал распоряжение №195-РП. Им он передал в собственность российского минобороны 275 имущественных комплексов, принадлежащих городу.

До аннексии Крыма Россией на части земель, входящих в этот перечень, были созданы дачные кооперативы, построены жилые дома и торговые центры, которые сегодня оказались под угрозой сноса. В настоящее время российское военное ведомство массово выдвигает исковые требования, пытаясь изъять землю и имущество у гражданских лиц.

Почему так вышло? После развала Советского Союза перед Украиной и Россией остро встал вопрос раздела Черноморского флота СССР и, в частности, его имущественного комплекса. Тогда президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук договорились о решении этой проблемы.

При Украине министерство обороны России арендовало множество земельных участков вместе с недвижимым имуществом, необходимым для нормального функционирования военных подразделений, вспоминает севастопольский общественный активист, офицер ЧФ СССР в отставке Григорий Донец. Однако, по его словам, не все из арендуемых участков эффективно использовались по назначению, некоторые из них пустовали.

"При Украине и земли минобороны, и совершенно уникальные военные объекты пришли в запустение. Они никому не были нужны", - рассказал Донец Русской службе Би-би-си.

Некоторые участки среди тех, что до 1991 года находились в ведении минобороны СССР, при Украине были выделены в пользование физическим лицам, которые их впоследствии приватизировали. Таким образом, по мнению Донца, сложилась коллизия, когда украинские документы закрепляют за гражданами право собственности, а распоряжение российского губернатора передает эти земли военному ведомству.

История одного поселка

История поселка Кача, расположенного в северной части Нахимовского района Севастополя, непрерывно связана с военными. Собственно, сам населенный пункт образовался вокруг Севастопольской офицерской школы авиации, созданной в 1910 году. С того времени в Каче действует военный аэродром постоянного базирования частей вооруженных сил России.

В Советском Союзе министерству обороны принадлежали обширные земли на территории поселка, которые в 1990-х годах не использовались.

На части этих земель в середине нулевых был образован дачно-строительный кооператив "Арзу". Он был основан стихийно, признаются местные жители. Люди, в основном военные отставники, начали возделывать землю на пустыре и заниматься огородничеством. Так продолжалось несколько лет, после чего у них возникло желание оформить земельные участки в пользование с правом дальнейшей приватизации, говорит Сергей Хайбуллин, полковник вооруженных сил России, вышедший в запас в 2012 году.

Его семье принадлежит один из участков в поселке Кача, в отношении которого минобороны выдвинуло исковые требования.

К оформлению земли, утверждает Хайбуллин, будущие члены кооператива подошли "по-военному": организованно и со всей серьезностью.

"До оформления земли у нас тут были только огороды. Мы приняли решение, что даже фундамент дома не начнем закладывать, пока не уладим все вопросы с документами", - говорит офицер.

В итоге в 2007 году земля была передана в пользование кооперативу решением Качинского поселкового совета. Спустя год многие из членов кооператива прошли процедуру приватизации земли.

"В 2014 году мы решили на всякий случай получить еще и российские правоустанавливающие документы. Никаких претензий к нам и тогда не было. Да их и не могло быть", - вспоминает Хайбуллин.

Однако претензии к кооперативу все-таки возникли. Как утверждают представители юридической службы минобороны России, земли "Арзу" находятся на территории военного городка К-1. Земли военного города К-1, в числе прочих, был передан военным распоряжением экс-губернатора Сергея Меняйло (в приложении к документу он стоит под номером 263).

Судебные тяжбы Хайбуллина начнутся в конце августа. Насколько они растянутся, никому не известно, прогнозировать решение он также не берется. Он сетует, что как отставной офицер не может найти рационального объяснения поведению военных. Хайбуллин предполагает, что, если бы флоту были важны эти земельные участки, они еще в середине нулевых помешали бы оформить на них право собственности или публично озвучили свою позицию.

"Еще тогда, оформляя землю, мы прошли ряд экспертиз. В одном из заключений черным по белому написано: участок не относится к землям обороны", - подытожил полковник запаса.

Украинское законодательство, считают в минобороны, было нарушено еще при первичном выделении земельных участков. По словам источника в российском военном ведомстве, поселковый совет Качи не имел права распоряжаться этой землей.

"По украинскому законодательству, землей мог распоряжаться либо городской совет [Севастополя], либо [Севастопольская] городская государственная администрация. У поселковых советов таких полномочий не было", - настаивает собеседник в минобороны.

В одном из исковых заявлений, копия которого есть в распоряжении Русской службы Би-би-си, военные апеллируют к украинско-российскому межправительственному соглашению, регламентировавшему пребывание Черноморского флота России на территории Украины до аннексии Крыма.

Согласно приложению 2 этого соглашения, утверждают юристы минобороны, военный городок К-1 был передан им в пользование, после чего произошло незаконное отчуждение земли в пользу третьих лиц с последующим незаконным оформлением на этот участок иных имущественных прав.

Судебные тонкости

Адвокат членов кооператива "Арзу" Алина Бородулина не согласна с позицией своих процессуальных оппонентов. По ее словам, представители минобороны не смогли представить суду документы, подтверждающие актуальные границы городка К-1, и это, по ее словам, не единственный пробел в позиции военных.

"Для подтверждения права пользования конкретным земельным участком у Черноморского флота должен быть договор аренды между ними и фондом госимущества Украины. Такого договора нет", - говорит Бородулина.

Подтверждая границы военного городка К-1, военные ссылаются на документы инвентаризации земель военных частей качинского гарнизона от 1994 года. Но, по мнению адвоката, они также не являются надлежащим доказательством.

"Нет никаких доказательств, что эти документы легли в основу межправительственного соглашения России и Украины, на которое ссылается флот. Ведь в этом соглашении указан лишь аэродром постоянного базирования в Каче с прилегающими территориями. Какими? Не уточнено", - добавила Бородулина.

Русская служба Би-би-си отправила запросы в министерство обороны России и правительство Севастополя, ожидает ответа.