Первая дырка в железном занавесе. 30 лет "Европейскому пикнику"

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в венгерском городе Шопрон, чтобы отдать дань произошедшему ровно 30 лет назад первому массовому прорыву через железный занавес. Это событие, известное как "Европейский пикник", стало предвестником падения социалистического блока в Восточной Европе.

Меркель и Орбан встретились на границе, чтобы вспомнить первых мигрантов из ГДР, 30 лет назад сумевших бежать из соцлагеря с помощью властей социалистической Венгрии.

"Они оставили все, чтобы перейти границу и стать свободными. "Пикник" стал первым массовым исходом жителей ГДР с момента постройки Берлинской стены в 1961 году. Это было мировое событие", - сказала на мероприятии канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель и Орбан в некотором роде противоположности. Меркель последовательно выступала за открытие европейских границ мигрантам с Ближнего Востока и из африканских стран. Популист Орбан сделал карьеру на антиммигрантской риторике. Однако в Шопроне два политика говорили только о сотрудничестве.

"Сегодня мы как соседи, как партнеры и как друзья, Венгрия и Германия - вместе создаем наше будущее и будущее Европы. Давайте дальше идти по пути свободы, демократии и единства. Как и многим, мне всегда будут придавать сил воспоминания о "Европейском пикнике". И именно поэтому, дорогой Виктор Орбан, для меня очень важно быть сегодня здесь, в этом месте, где 30 лет назад писалась история", - сказала Меркель.

Что же произошло в Шопроне 30 лет назад? И как это связано с вопросом миграции, который сегодня разъединяет европейских политиков?

Пикник в центре Европы

В августе 1989 года ситуация в Европе была неспокойной. Железный занавес разделил континент пополам, страны соцблока лихорадило на фоне массовых протестов, забастовок и политических кризисов. Несколько сотен восточных немцев отправились на пикник - и совершили первый массовый побег из соцлагеря.

Пикник был особенным. Несколькими днями раньше министр иностранных дел Венгрии Дьюла Хорн и его австрийский коллега Алоис Мок перерезали колючую проволоку на участке границы недалеко от города Шопрон.

Этот символический жест обозначал сближение Венгрии, где в 1988 году пришло к власти реформистское правительство Миклоша Немета, с Западом.

За несколько месяцев до этого, в апреле, правительство Немета отключило электрификацию пограничной ограды, сославшись на недостаток средств. В мае секцию железного занавеса на границе Венгрии и Австрии начали постепенно убирать.

Много лет спустя премьер Миклош Немет в интервью говорил, что решил демонтировать границу исключительно по экономическим причинам. Говоря о реакции на его решение Михаила Горбачева, Немет рассказывал, что тот был не против.

Правообладатель иллюстрации Sovfoto Image caption Как позже рассказывал Миклош Немет, чтобы торжественно перерезать проволоку, властям пришло заново построить 200-метровый участок уже демонтированного забора

Венгрия считалась одной из самых прогрессивных стран соцблока. Новости о том, что она открывает границы Западу, хоть и символически, привели к наплыву беженцев из других соцстран.

К началу 1989 года количество беженцев в лагерях на границе Венгрии и Австрии резко возросло, пишет в книге "Возвращение Венгрии в Европу" историк Агнеш Хагрита. В основном лагеря росли за счет беженцев из Румынии, от режима Чаушеску, среди которых было много румынов с венгерскими корнями.

Однако среди беженцев были и жители ГДР. Еще несколько тысяч жителей Восточной Германии приехали в то лето в Венгрию в качестве туристов, и остались после того, как у них закончились визы, тоже в надежде попасть на Запад.

По договоренности с остальными странами социалистического блока, Венгрия должна была возвращать мигрантов обратно на родину.

"До меня дошли первые новости о том, что многие жители ГДР остаются в Венгрии после отпуска, и я понял, что все очень и очень серьезно. В Будапеште, на озере Балатон, все кемпинги были набиты битком", - рассказывал Немет в одном из интервью.

"Много лет мы должны были отправлять жителей ГДР домой в специальных самолетах. Транспортировку организовывала печально известная "Штази", - рассказывал бывший премьер-министр. - Во многих случаях эти мигранты, вернувшись, попадали в тюрьму или сталкивались с преследованием. Мы не могли это продолжать, и уж точно не могли так поступить с сотней тысяч человек".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Листовка "Европейского пикника"

Решение довольно неожиданно пришло из старинного дома Габсбургов. Его автором был последний кронпринц Австро-Венгерской империи Отто фон Габсбург, после второй мировой войны ставший одним из лидеров Панъевропейского союза и депутатом Европарламента.

Концепция пикника - собрать людей для обсуждения роли Венгрии в Европе будущего. При этом он проходил недалеко от австро-венгерской границы. С согласия обеих стран пограничные ворота на старой Братиславской дороге между деревнями Санкт-Маргаретен и Шопронкёхида открыли на три часа.

"Бежать из мышеловки"

Дочь кронпринца Вальбурга фон Габсбург представляла на пикнике своего отца. С венгерской стороны организатором выступил министр Имре Пожгаи. Свидетели говорят, что листовки с приглашениями на венгерском и немецком языках разошлись среди беженцев очень быстро. Многие считают, что в их распространении участвовали спецслужбы ФРГ.

Мысль о том, что пикник может обернуться бегством беженцев через открытую границу, возникла у организаторов во время раздачи листовок с приглашениями беженцам из ГДР, рассказывала потом Вальбурга фон Габсбург. "Мы думали, что мы дадим этим людям возможность бежать из мышеловки", - говорила она.

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Пикник удался: в тот день более 600 беженцев из ГДР пересекли австро-венгерскую границу. Бежать из социалистического лагеря было страшно - только недавно, в феврале того же года, при попытке бегства из ГДР был убит ее гражданин.

Бежавшим помогли пограничники, не обращавшие на нарушителей границы никакого внимания. Считается, что такое указание им дали венгерские власти. Как рассказал один из пограничников в интервью Deutche Welle, он и его товарищи демонстративно не обращали внимания на беженцев, проверяя документы у тех, кто пытался перейти границу в обратном направлении.

Как позже рассказывал Немет, реакция Москвы на этот эпизод была чрезвычайно важна. Меньше месяца спустя Венгрия открыла границу для всех находившихся в стране беженцев из ГДР.

Image caption В сентябре того же года правительство Венгрии приняло решение выпустить всех беженцев из ГДР на Запад, вызвав ярость властей Восточной Германии

В сентябре 1989 года правительство Венгрии объявило, что выпустит всех восточногерманских мигрантов через Австрию в ГДР.

К тому моменту в Венгрии скопилось 7000 мигрантов и еще 60 тысяч человек, приехавших в страну в качестве туристов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ночь на 11 сентября 1989 года на границе Венгрии и Австрии образовались огромные очереди

По некоторым данным, благодаря открытию этой границы ГДР покинуло около 30 тыс. человек. Восточногерманское руководство попыталось ограничить поездки своих граждан в Венгрию. Это привело к массовым акциям протеста, итогом которых стало падение Берлинской стены в ноябре 1989 года.

Граница на замке

Сегодня на месте первого прорыва железного занавеса организован музей. За бутафорской колючей проволокой в позах отчаяния стоят манекены и картонные фигуры, символизирующие беженцев.

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И пограничники, пропустившие мигрантов, и организаторы акции успели раздать множество интервью. В ретроспективе многим из них кажется, что политическая ситуация в Европе была такой, что "Пикник" обязательно должен был случиться.

"Советский блок был как слишком сильно надутый шарик, нужно было только проткнуть его иголкой, и эта иголка была у нас в руках", - говорит один из организаторов "Пикника" Ласло Наги.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бывший пограничник Бэлла, служивший на открытом участке в день "Пикника", недавно дал серию интервью

Пограничные столбы на австро-венгерской границе исчезли в 2007 году, но в 2015-м на фоне миграционного кризиса здесь вновь появились австрийские пограничники - и уже не уходили.

"Они здесь, но вас остановят, только если у вас темная кожа. Они расисты, но всем все равно. Запад может только упрекать Венгрию в расизме, потому что мы - входная дверь в Европу", - говорит Ласло Наги в интервью газете Guardian.

Премьер-министр Венгрии Орбан на прошедшей в понедельник встрече с Меркель заверил публику, что на этот раз южная венгерская граница уже не откроется.

"Полиция и погранслужба Венгрии железной стеной стоят на южной границе. Каждый, кто читает сводки разведки, знает, что волна миграции не иссякла. Это угроза, которая существует рядом с нами, и мы постоянно ожидаем, что напор мигрантов увеличится", - заявил он.

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