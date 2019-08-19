ЦБ раскритиковал проект закона о переносе арбитражных споров в Россию. Что он меняет?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если закон будет принят, решение иностранного суда будет обязательно к исполнению на основании международных договоров, отмечают в ЦБ

В конце июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий находящимся под санкциями российским бизнесменам в одностороннем порядке переносить арбитражные разбирательства в Россию. Документ раскритиковал Центробанк, отмечая, что он ограничит приток иностранных инвестиций в страну. Действительно ли многое изменится с принятием законопроекта?

Законопроект позволяет гражданам и юрлицам из санкционных списков в одностороннем порядке вносить в действующие соглашения условия о рассмотрении спора в России.

Кроме того, законопроект предусматривает, что попавшие под санкции смогут требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в иностранных судах. Им также предлагается дать право обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства за рубежом.

Авторы документа, среди которых депутат от ЛДПР Андрей Луговой, отмечают, что сейчас попавшие под санкции граждане и организации фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами России.

"Это правильная мера, мы должны защищать свою страну, защищать ее экономику, защищать наших бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями", - сказал на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин.

Односторонний порядок внесения изменений в соглашения вызвал вопросы у комитета по государственному строительству и законодательству, который напомнил о нормах международного права, но всё же рекомендовал законопроект к принятию.

Кому проект не понравился

А вот в Банке России документ раскритиковали. Как говорится в отзыве регулятора, подобные изменения могут ухудшить инвестиционный климат в России - иностранные инвесторы не захотят заключать инвестиционные контракты с российскими физическими и юридическими лицами. В их число попадут и те, кто не подпал под санкции, считают в ЦБ.

Положения законопроекта противоречат статье 15 Конституции, по которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, то применяются правила международного договора, напомнили положения статьи в ЦБ.

Даже если закон будет принят, контрагентам российских компаний, попавших под санкции, обращаться в иностранные суды это не помешает, считают в ЦБ. При этом решение иностранного суда будет обязательно к исполнению на основании международных договоров, отмечает регулятор. В их числе - нью-йоркская Конвенция ООН от 1958 года, которая регулирует признание и исполнение иностранных арбитражных решений.

Если же попавший под санкции гражданин или компания обратятся в российский суд с требованиями о прекращении судебного разбирательства в иностранном суде, этот иск не помешает иностранному суду продолжить рассмотрение дела по существу, считают в ЦБ. Отзыв подписан первым зампредом ЦБ Ксенией Юдаевой.

Что изменит законопроект?

Как и в любой национальной юрисдикции, отношение к решениям международных коммерческих арбитражей не всегда внимательное, отмечает старший юрист Mannheimer Swartling Константин Рябинин, - но в целом решения в России и так исполняются охотно. Другое дело - решения национальных арбитражных судов, поясняет он, - но их не признают и во многих других юрисдикциях.

В целом принятие такого закона негативно скажется на инвестиционном климате, считает эксперт. По его словам, смысл международного судопроизводства как раз и заключается в том, чтобы иметь возможность пойти с арбитражным решением в несколько юрисдикций и получить удовлетворение требований без дополнительных разбирательств в национальных судах.

Любые попытки ограничить этот принцип негативно скажутся на такой международной деятельности, считает юрист.

В 2016 году в России произошла реформа арбитража (третейского разбирательства). Раньше российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом, теперь же это можно сделать лишь в одном из четырех утвержденных российским минюстом учреждениях. Это Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ, арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей, а также арбитражный центр при некоммерческой автономной организации "Институт современного арбитража".

Минюст в этом году утвердил статус постоянно действующего арбитража и для двух зарубежных учреждений - это международные арбитражные центры в Гонконге и Вене. Они не относятся к арбитражам, исполнение решений которых в России регулируется конвенцией ООН, но Россия дала им право рассматривать споры между российскими и иностранными компаниями.

Их решения по таким делам должны исполняться в России, несмотря на отсутствие на ее территории представительств этих учреждений. Исключения касаются внутренних третейских разбирательств, где отсутствует иностранный элемент, а также корпоративных разбирательств, поясняет Рябинин, - такие дела в зарубежных арбитражных центрах не рассматриваются.