В Ленобласти знакомый Путина собрался строить угольный порт. Местные жители протестуют

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Приморск - крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике

В воскресенье под Петербургом на митинг вышли 350 человек - жители города Приморск и соседних с ним поселков. Они выступают против стройки нового портового терминала для перегрузки угля, минеральных удобрений и других грузов.

Русская служба Би-би-си разбиралась в конфликте и выясняла, может ли компания-застройщик быть связана с людьми, фигурирующими в расследованиях о Тамбовской ОПГ.

Что и зачем собираются строить

В начале этого года компания ООО "Приморский универсально-погрузочный комплекс" (в лице председателя совета директоров Рамиса Дебердеева) и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о строительстве нового проекта - перегрузочного порта стоимостью в 90 млрд рублей.

"С реализацией этого проекта Ленинградская область станет крупнейшим портовым хабом Европы. Он позволит решить ряд задач не только регионального, но и федерального значения, прежде всего переориентации российских грузов из прибалтийских портов и Финляндии в Приморск", - говорил Дрозденко.

Согласно презентации проекта, грузооборот комплекса будет доходить до 70 млн тонн в год - это почти 20% всего оборота российских портов в Балтийском бассейне. Для этого на территории почти в 800 га собираются установить шесть терминалов для разных грузов - от угля до зерна.

Еще застройщик обещает построить новую железнодорожную станцию и автомобильную дорогу, чтобы грузы в порт можно было легче доставлять.

"Приморский УПК" также заверяет, что все работы будут соответствовать экологическим требованиям: в частности, хранить уголь обещают на закрытых складах с оросительными системами, а еще использовать очистные сооружения в зависимости от специфики терминала. Впрочем, конкретных деталей авторы презентации не раскрывают.

Новый проект нашел поддержку у региональных и федеральных властей. Так, в схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта можно найти и пункт с морским портом Приморск. Есть он и в долгосрочной программе развития ФГУП "Росморпорт" до 2020 года. Правда, в документе заявленный грузооборот проекта в два раза меньше - 35 млн тонн в год.

Кто владелец?

Еще осенью прошлого года петербургский миллиардер Илья Трабер приобрел 26% УПК, по данным "Спарк-Интерфакс". Трабер, как сообщал "Дождь", - отставной офицер-подводник. Испанская прокуратура предполагает, что он может быть одним из лидеров легендарной Тамбовской ОПГ.

В 1990-х и 2000-х Трабер работал над проектом нефтеналивного терминала в Петербурге и часто обращался в городскую мэрию, где тогда работал Владимир Путин. Личное знакомство Путина и Трабера официально подтверждал "Новой газете" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По информации "Дождя", в 1990-х Трабер также контролировал морской порт - конкретно, нефтебазу. Через нее нефтепродукты шли на экспорт. Кроме того, в 1990-х Трабер начал, по информации "Радио свобода", скупать недвижимость в Испании.

В самом Приморске, где теперь собираются построить порт, еще в 2008 году, по информации "Дождя", у Трабера появился партнер - Николай Шамалов, отец миллиардера Кирилла Шамалова, которого называют бывшим мужем дочери Путина.

Местные жители - против

Как сообщает "Новая газета", с апреля этого года на берегу Финского залива началась вырубка леса - причем еще до официальной экспертизы проекта. Объяснялось это якобы заготовкой древесины, а затем - строительством неких "линейных объектов". Только в конце июня ООО "Приморский УПК" сообщило местным жителям, что на месте вырубленных 265 га леса будет порт.

Этой зимой губернатор Ленобласти Дрозденко заявлял о переориентации российских грузов из прибалтийских портов и Финляндии в Приморск. При этом по состоянию на 2016 год другие порты Петербурга и Ленобласти не были загружены до конца.

Из "Программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года" следует, что санкции и экономический кризис привели к недозагруженности мощностей портовых терминалов. "На начало 2016 года профицит портовых мощностей составил 67,5 млн тонн, в том числе по сухогрузам - 33 млн тонн, по наливным грузам - 34,5 млн тонн", - говорится в документе (есть в распоряжении Би-би-си).

Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду компания-застройщик провела 24 июля, но, по словам местных жителей, попасть на них смогли не все желающие, так как зал оказался забит неизвестными людьми, которые молча выслушали презентацию проекта и не задавали вопросов.

Как рассказали жители корреспонденту МБХ, "должно было проходить обсуждение „Оценки воздействия на окружающую среду" (ОВОС), а по факту была презентация самого этого перевалочного комплекса".

По словам биолога Анны Лосевой, сам документ, оценивающий возможный урон экологии, составлен некорректно: информация взята из других подобных отчетов. Из-за этого, например, в документе упоминаются млекопитающие, которые в этом регионе не обитают, а об угрозе тем видам, которые живут в Финском заливе, ничего не говорится.

Как рассказала на слушаниях жительница Карасевки Анна Аникеева, у них в поселке живет около 20 семей, переехавших в рамках программы помощи многодетным и малоимущим семьям. По ее словам, они рассчитывали, что дети будут дышать чистым воздухом.