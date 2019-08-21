Сколько стоит Гренландия и зачем она Дональду Трампу?

Image caption На самом большом острове Земли живут всего 60 тыс. человек

Американский президент Дональд Трамп захотел купить Гренландию, но Дания отказала - как и 70 лет назад. Трамп отменил визит в королевство.

Зачем США самый большой остров на планете, сколько он может стоить и при чем тут Россия и Китай - разбиралась Русская служба Би-би-си.

Чем богата Гренландия

Более 80% территории острова покрыто льдом. Население - всего около 60 тыс. человек. Но у берегов довольно рыбы, а в недрах много всего полезного. И по мере таяния ледников добывать ископаемые все проще.

В Гренландии есть нефть, уран и редкоземельные металлы: неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Они жизненно важны для современных высокотехнологичных производств, однако более 70% добывается в Китае, с которым Трамп ведет торговую войну.

Китай же скупил крупнейшие месторождения в Африке. И даже если он сдержит обещание не ограничивать поставки на мировой рынок, открытых запасов хватит лишь на пару десятилетий.

США - самая богатая страна на планете, мировой лидер в высоких технологиях и крупнейший в мире производитель нефти. Для сохранения этих позиций Гренландия Америке как нельзя кстати.

Зачем Гренландия Пентагону

Правообладатель иллюстрации Keystone-France / Getty Images Image caption Военную базу Туле в Гренландии США построили в 1950-х

Остров расположен в стратегически важной Арктике. Через Гренландию лежит кратчайший путь из Европы в Северную Америку, причем географически она гораздо ближе к последней, хоть и является автономной территорией европейской Дании.

Стратегически было бы здорово купить Гренландию, объяснял Трамп свои замыслы.

Со времен холодной войны с СССР у США есть военная база на острове. И Пентагон не против расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять угрозам, исходящим от Китая и России.

Тем же руководствовался президент Гарри Трумэн, предлагая 100 млн долларов в послевоенном 1946 году, когда мир делился на западную и советскую сферы влияния: купить себе, чтобы не досталось врагу.

Image caption Гренландские воды богаты рыбой и перспективны для судоходства в свете изменений климата

Китай вынашивает идею арктического торгового пути, и в прошлом году собрался было строить два аэропорта в Гренландии - но Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.

Россия, со своей стороны, наращивает военную мощь в Арктике, расширяя свою самую северную военную базу "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Расположенный там аэродром "Нагурское" почти готов к приему тяжелых Ил-78, которые используют для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.

Зачем Гренландия Трампу?

Трамп - потомственный застройщик. Он всю жизнь покупал землю, строил на ней дома и продавал квартиры. Но теперь он - президент и обещает не относиться к Гренландии как к своему любимому острову - Манхэттену.

"Я обещаю не делать этого с Гренландией!" - иронизирует президент США

Однако личные интересы Трампа не ограничены деньгами. Покупка Гренландии позволит ему войти в историю наряду с президентами Эндрю Джонсоном и Томасом Джефферсоном, которые купили для США Аляску и Луизиану.

Слава собирателя земель наверняка затмила бы спорные достижения президентской карьеры Трампа и прославила его в веках.

Сколько стоит Гренландия?

Земли, да еще и с людьми, давно не продаются в таких масштабах, поэтому рыночную цену определить непросто. Но можно прикинуть.

Джефферсон купил у французов Луизиану в начале XIX века за 15 млн долларов, а через полвека Джонсон выторговал Аляску у русских вдвое дешевле. Трумэн предлагал Дании 100 млн в 1946-м.

Даже с поправкой на инфляцию на эти деньги сейчас не купить и дом на Манхэттене, не то что остров. Разумнее ориентироваться на текущие цены не используемой в сельском хозяйстве земли в США. Сопоставимая с Гренландией по площади Луизиана тогда будет стоить не менее 1 триллиона долларов.

Image caption В Гренландии красиво, но жизнь тяжелая. Самоубийства, насилие, алкоголизм - давние проблемы

А с учетом экономического и стратегического потенциала арктического острова цена может быть и в несколько раз выше.

Нужны ли Дании деньги?

Трамп назвал Гренландию обузой для Дании.

"Они очень страдают, несут убытки - почти $700 млн на ее содержание", - сказал он.

Дания действительно перечисляет Гренландии 640 млн долларов в год. Это капля в море: страна живет на 170 млрд долларов в год, и дотации далекому острову не превышают полпроцента бюджетных расходов.

Дания входит в десятку самых богатых стран мира, а ее долги - лишь треть ВВП. Деньги ей настолько не нужны, что центральный банк выдает их под 0,05% годовых, а банки готовы доплачивать людям, только бы они взяли ипотеку.

Есть ли у США деньги на покупку Гренландии?

В отличие от Дании, долг США превышает ВВП страны. Американцы должны более 22 трлн долларов, и сумма эта не уменьшается. В бюджете страны дыра в 1 трлн долларов в год, и покрывать ее приходится за счет заемных средств.

Однако возможности наращивать этот долг у США практически безграничны. Поскольку доходных и надежных активов в мире почти не осталось, долларовые облигации пользуются огромным спросом.

Правда, траты такого масштаба Трампу придется утверждать в конгрессе, который до сих пор отказывается финансировать даже скромный по его меркам проект стены на границе с Мексикой.

Будет ли у истории продолжение?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Гренландии проводят чемпионат по гольфу. Это любимый спорт Трампа

Дания настроена решительно.

"Гренландия не продается. Гренландия не принадлежит Дании. Гренландия принадлежит Гренландии, - ответила на замыслы Трампа премьер-министр Дании Метте Фредериксен и назвала эту идею абсурдной. - Я очень надеюсь, что это он не всерьез".

Трампу остается надеяться на сепаратистов. Если свободолюбивые гренландцы захотят объявить независимость - скажем, к 300-летию колонизации в 2021 году - они вольны будут продать родину кому угодно.

В этом случае Гренландия моментально превратится в остров миллионеров: даже по минимальной цене 1 трлн долларов продажа принесет каждому жителю примерно по 18 млн долларов.