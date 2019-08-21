Сколько стоит Гренландия и зачем она Дональду Трампу?

Алексей Калмыков Би-би-си
  • 21 августа 2019
На самом большом острове Земли живут всего 60 тыс. человек
Image caption На самом большом острове Земли живут всего 60 тыс. человек

Американский президент Дональд Трамп захотел купить Гренландию, но Дания отказала - как и 70 лет назад. Трамп отменил визит в королевство.

Зачем США самый большой остров на планете, сколько он может стоить и при чем тут Россия и Китай - разбиралась Русская служба Би-би-си.

Чем богата Гренландия

Более 80% территории острова покрыто льдом. Население - всего около 60 тыс. человек. Но у берегов довольно рыбы, а в недрах много всего полезного. И по мере таяния ледников добывать ископаемые все проще.

В Гренландии есть нефть, уран и редкоземельные металлы: неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Они жизненно важны для современных высокотехнологичных производств, однако более 70% добывается в Китае, с которым Трамп ведет торговую войну.

Китай же скупил крупнейшие месторождения в Африке. И даже если он сдержит обещание не ограничивать поставки на мировой рынок, открытых запасов хватит лишь на пару десятилетий.

США - самая богатая страна на планете, мировой лидер в высоких технологиях и крупнейший в мире производитель нефти. Для сохранения этих позиций Гренландия Америке как нельзя кстати.

Зачем Гренландия Пентагону

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Image caption Военную базу Туле в Гренландии США построили в 1950-х

Остров расположен в стратегически важной Арктике. Через Гренландию лежит кратчайший путь из Европы в Северную Америку, причем географически она гораздо ближе к последней, хоть и является автономной территорией европейской Дании.

Стратегически было бы здорово купить Гренландию, объяснял Трамп свои замыслы.

Со времен холодной войны с СССР у США есть военная база на острове. И Пентагон не против расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять угрозам, исходящим от Китая и России.

Тем же руководствовался президент Гарри Трумэн, предлагая 100 млн долларов в послевоенном 1946 году, когда мир делился на западную и советскую сферы влияния: купить себе, чтобы не досталось врагу.
Image caption Гренландские воды богаты рыбой и перспективны для судоходства в свете изменений климата

Китай вынашивает идею арктического торгового пути, и в прошлом году собрался было строить два аэропорта в Гренландии - но Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.

Россия, со своей стороны, наращивает военную мощь в Арктике, расширяя свою самую северную военную базу "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Расположенный там аэродром "Нагурское" почти готов к приему тяжелых Ил-78, которые используют для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.

Зачем Гренландия Трампу?

Трамп - потомственный застройщик. Он всю жизнь покупал землю, строил на ней дома и продавал квартиры. Но теперь он - президент и обещает не относиться к Гренландии как к своему любимому острову - Манхэттену.

"Я обещаю не делать этого с Гренландией!" - иронизирует президент США

Однако личные интересы Трампа не ограничены деньгами. Покупка Гренландии позволит ему войти в историю наряду с президентами Эндрю Джонсоном и Томасом Джефферсоном, которые купили для США Аляску и Луизиану.

Слава собирателя земель наверняка затмила бы спорные достижения президентской карьеры Трампа и прославила его в веках.

Сколько стоит Гренландия?

Земли, да еще и с людьми, давно не продаются в таких масштабах, поэтому рыночную цену определить непросто. Но можно прикинуть.

Джефферсон купил у французов Луизиану в начале XIX века за 15 млн долларов, а через полвека Джонсон выторговал Аляску у русских вдвое дешевле. Трумэн предлагал Дании 100 млн в 1946-м.

Даже с поправкой на инфляцию на эти деньги сейчас не купить и дом на Манхэттене, не то что остров. Разумнее ориентироваться на текущие цены не используемой в сельском хозяйстве земли в США. Сопоставимая с Гренландией по площади Луизиана тогда будет стоить не менее 1 триллиона долларов.
Image caption В Гренландии красиво, но жизнь тяжелая. Самоубийства, насилие, алкоголизм - давние проблемы

А с учетом экономического и стратегического потенциала арктического острова цена может быть и в несколько раз выше.

Нужны ли Дании деньги?

Трамп назвал Гренландию обузой для Дании.

"Они очень страдают, несут убытки - почти $700 млн на ее содержание", - сказал он.

Дания действительно перечисляет Гренландии 640 млн долларов в год. Это капля в море: страна живет на 170 млрд долларов в год, и дотации далекому острову не превышают полпроцента бюджетных расходов.

Дания входит в десятку самых богатых стран мира, а ее долги - лишь треть ВВП. Деньги ей настолько не нужны, что центральный банк выдает их под 0,05% годовых, а банки готовы доплачивать людям, только бы они взяли ипотеку.

Есть ли у США деньги на покупку Гренландии?

В отличие от Дании, долг США превышает ВВП страны. Американцы должны более 22 трлн долларов, и сумма эта не уменьшается. В бюджете страны дыра в 1 трлн долларов в год, и покрывать ее приходится за счет заемных средств.

Однако возможности наращивать этот долг у США практически безграничны. Поскольку доходных и надежных активов в мире почти не осталось, долларовые облигации пользуются огромным спросом.

Правда, траты такого масштаба Трампу придется утверждать в конгрессе, который до сих пор отказывается финансировать даже скромный по его меркам проект стены на границе с Мексикой.

Будет ли у истории продолжение?

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Image caption В Гренландии проводят чемпионат по гольфу. Это любимый спорт Трампа

Дания настроена решительно.

"Гренландия не продается. Гренландия не принадлежит Дании. Гренландия принадлежит Гренландии, - ответила на замыслы Трампа премьер-министр Дании Метте Фредериксен и назвала эту идею абсурдной. - Я очень надеюсь, что это он не всерьез".

Трампу остается надеяться на сепаратистов. Если свободолюбивые гренландцы захотят объявить независимость - скажем, к 300-летию колонизации в 2021 году - они вольны будут продать родину кому угодно.

В этом случае Гренландия моментально превратится в остров миллионеров: даже по минимальной цене 1 трлн долларов продажа принесет каждому жителю примерно по 18 млн долларов.

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