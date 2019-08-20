США испытали новую ракету. Чем это может грозить миру?

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Два дня назад США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету дальностью более 500 км. Это может дать начало новой гонке вооружений, но, скорее, не с Россией, а с Китаем, говорят опрошенные Би-би-си эксперты.

Запуск ракеты наземного базирования дальностью полета более 500 километров состоялся 18 августа с острова Сан-Николас в Калифорнии. Во время полета ракета успешно поразила цель, сообщили в Пентагоне.

Боевые ракеты дальностью от 500 до 5500 километров были запрещены договором, который Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в 1987 году.

1 февраля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает процесс выхода из договора. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора Москвой. 2 августа договор официально прекратил свое действие.

"Обращает на себя внимание, что испытание усовершенствованной ракеты типа "Томагавк" произошло буквально через 16 дней после выхода США из ДРСМД и прекращения действия этого договора, - заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. - Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - сказал он агентству ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также заявил, что прошедшие испытания - "ещё одно подтверждение прямого нарушения Договора американской стороной в период его действия".

"За время со 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые не ведут к производству и испытаниям", - утверждает сенатор (цитата по РИА Новости).

В Кремле запуск США ракеты также расценили как доказательство того, что американцы изначально добивались подрыва действия ДРСМД, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А что говорят эксперты?

Максим Старчак, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс:

"Технически быстрое испытание США крылатой ракеты дальностью свыше 500 км вряд ли должно удивлять. Слова замминистра Рябкова о том, что испытания свидетельствуют о том, что Вашингтон давно вел подобные разработки, чрезмерны. Разумеется, работы начались до объявления о выходе из ДРСМД, но, очевидно, они начались в период президентства Трампа.

При уменьшении полезной нагрузки и конструктивных возможностях "Томагавка" увеличить дальность до отметки в чуть более 500 км можно относительно легко и быстро. Подобные возможности были ясны задолго до испытаний. Что и продемонстрировали США. Примерно то же самое, вероятно, сделала и Россия, создав ракету 9М729.

Очевидно, это продолжение политики Трампа - не дать, в частности, Китаю преимущество в ракетах средней дальности. Оказать давление на него и на Россию. Однако ракеты средней дальности - это основа ядерных сил Китая и отказываться просто так от них у него нет никаких причин.

Также ясно, что ракеты в каком-то количестве будут создаваться (насколько масштабная будет программа, будет зависеть от Конгресса) и где-то размещаться. Пока можно предположить азиатских союзников США - Японию и Республику Корею. Разумеется, размещение ракет США - где бы это ни произошло - будет негативно воспринято потенциальными адресатами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российский ракетный комплекс 9M729 - по данным США, его характеристики выходят за рамки ДРСМД. Так это или нет - с прекращением действия Договора уже не важно

Россия, очевидно, вынуждена будет ответить. Будет ли это симметрично, то есть сможет ли Россия разместить свои ракеты на Кубе или Венесуэле, сейчас сказать сложно, но есть и вариант ответа через размещение российских РСМД в Европе или в азиатской части страны. У России для этого есть упомянутая ракета 9М729.

Судя по заявлению главы минобороны Сергея Шойгу о скором создании наземной версии ракетного комплекса "Калибр", 9М729 официально выйдет из тени. Создать такие ракеты на базе уже существующих - дело года-двух. Зависит от количества и возможности интеграции с носителем.

Если размещение новых РСМД состоится, ни о какой безопасности в мире речи уже быть не может, но, возможно, именно такое развитие событий поспособствует выработке соглашений в сфере контроля над вооружениями".

Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам, военный обозреватель:

Испытали в воскресенье на полигоне ВМС США собственно совершенно обычный "Томагавк", просто так как было необходимо выполнить "партийное задание", заключавшееся в демонстрации общественности того, что США начинают ударными темпами ликвидировать missile gap (отставание по ракетам. - Би-би-си), образовавшееся с Россией или Китаем, за короткий срок и с минимальным финансированием. Они поставили половину стандартной пусковой ячейки морского комплекса на полуприцеп, что должно было символизировать, вероятно, мобильный ракетный комплекс. В то время как очевидно, что ездить с этим даже по ровной дороге как-то страшновато.

Однако это не значит, разумеется, что в США занимаются только показухой - идет разработка как настоящего мобильного комплекса с крылатой ракетой, так и разработка в рамках программы LRHW баллистической ракеты средней дальности (первый пуск ожидается в 2022 году).

Создание этих комплексов и зеркальные разработки в России, конечно, приведут к гонке вооружений в ракетной области, в этот раз это будет еще тесно переплетено с тематикой гиперзвука (т.е. к параллельному бурному развитию еще авиационных и морских ракет). Однако масштабы этой гонки и то, в какой мере она вызовет политические обострения, предсказать пока трудно. Не решен вопрос с размещением ракет в Европе, а для России это наиболее болезненно.

С другой стороны, с размещением ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе вопросов нет, основной целью США, неоднократно открыто озвучиваемой (в частности тем же всенародно любимым Болтоном), было приобретение средств для более эффективного противостояния с Китаем. Так что можно сказать, что это один из витков нарастающего противостояния с Пекином.