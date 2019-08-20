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Британский музыкант Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу, подвергшихся резкой критике со стороны прессы и экологов за использование частного самолета. По словам певца, он лично предоставил королевской чете самолет для перелета в Ниццу.

Экологи и защитники окружающей среды обрушились с критикой на герцога и герцогиню Сассекских за полеты на частном самолете.

Такой самолет рассчитан на значительно меньшее число пассажиров, чем коммерческие авиалайнеры, и в пересчете на одного человека сжигает значительно больше топлива.

Подсчитали, что за 11 дней эта семья четыре раза летала на частном самолете, в том числе - в Ниццу, в гости к Элтону Джону.

Букингемский дворец отказался комментировать эти сообщения.

За молодую семью заступился Элтон Джон, заявивший, что он глубоко обеспокоен "искаженными и злонамеренными" сообщениями в прессе о путешествии герцога и герцогини Сассекских в Ниццу.

Как пояснил музыкант, это он предоставил принцу Гарри самолет, на котором чета вместе с сыном прилетела в Ниццу на отдых.

Певец также отметил, что заплатил за использование самолета во Франции экологический сбор.

"Чтобы поддержать заботу принца Гарри об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет не привел к загрязнению воздуха углекислым газом. Для этого мы сделали соответствующее пожертвование в организацию Carbon Footprint™", - написал в "Твиттере" Элтон Джон.

Практика уплаты таких сборов за углеродный след, как утверждает эта организация, позволяет компенсировать вред, нанесенный окружающей среде из-за выброса парниковых газов в атмосферу самолетом. Эти деньги идут на финансирование различных экологических проектов - высадку деревьев или установку солнечных батарей.

"Мать принца Гарри принцесса Диана была для меня одним из самых дорогих друзей. Я чувствую огромный долг - защищать Гарри и его семью от неуместного вторжения прессы в их частную жизнь, которое в свое время стало причиной преждевременной смерти принцессы Дианы", - написал музыкант в "Инстаграме".

Элтон Джон назвал принца Гарри и его супругу практичной и трудолюбивой парой, которая подверглась несправедливым нападкам со стороны прессы.

"После напряженного года, когда они много работали и участвовали во многих благотворительных проектах, мы с Дэвидом (супруг Элтона Джона, канадский кинорежиссер Дэвид Ферниш) хотели, чтобы молодая семья провела свой отпуск в безопасности и тишине, в нашем доме. Чтобы обеспечить необходимый высокий уровень безопасности, мы позаботились о частном самолете", - пояснил Элтон Джон.

Принц Гарри неоднократно говорил о важности борьбы с изменениями климата. Для сентябрьского номера журнала Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган, принц взял интервью у легендарного британского биолога Джейн Гудолл.

"Кажется, мы - единственный биологический вид на планете, считающий, что она принадлежит нам и только нам", - заметил тогда принц Гарри.

В июле в одной из публикаций в "Инстаграме" он написал: "Мы относились к загрязнению окружающей среды как к неизбежному побочному эффекту экономического роста. И только сейчас мы начинаем замечать и осознавать, какой урон мы наносим. Учитывая, что на Земле живет почти 7,7 млн человек, каждое наше решение, каждый шаг, каждое действие влияют на ситуацию".

Совсем недавно, в начале августа, принц назвал покупку фруктов в пластиковой упаковке "грязной привычкой".

Согласно официальным данным, за минувший год почти удвоились выбросы в атмосферу парниковых газов, за которые ответственны члены королевской семьи. В основном это происходит за счет роста числа рабочих поездок.

Чтобы решить проблему, было решено, что члены королевской семьи по возможности будут использовать чартерные рейсы для поездок за границу.

Комментарий Амола Раджана, обозревателя Би-би-си

Эта ситуация связана с давно сложившимися отношениями между Виндзорами и Флит-стрит: журналисты регулярно получали информацию, в обмен газеты создавали положительный образ монархии и поддерживали популярность королевской семьи.

Как и у всех подобных отношений, у этих тоже есть свои взлеты и падения. Сейчас отношения дома Виндзоров и прессы переживают непростые времена. Надо сказать, королевская семья дает прессе поводы для критики.

Несколько недель назад герцог Сассекский принимал участие в экологическом саммите Google на Сицилии, где обсуждались проблемы изменения климата. Многие участники встречи прилетели на Сицилию на частных самолетах.

Сообщалось, что принц Гарри также прибыл на остров на частном самолете. Это вызвало раздражение у некоторых редакторов и обозревателей, особенно после того, как принц Гарри сказал, что они с супругой, вероятно, не будут заводить больше двух детей - из-за понимания того, что планете грозит перенаселение.

В апреле стало известно о том, что семья принца Гарри переезжает в Фрогмор-коттедж, ремонт которого обошелся налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов (3 млн долларов).

19 августа Букингемский дворец заявил, что принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, потрясен обвинениями, которые сыпятся в адрес его бывшего приятеля, американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Все это добавляет пищи критически настроенным журналистам.

Однако негативные публикации в СМИ также связаны и с более глубокими причинами: в их числе - давнее пренебрежительное отношение принцев Уильяма и Гарри к некоторым СМИ, опасения, что Меган Маркл не справится со своей ролью нового члена королевской семьи, а также неудачный пиар королевской семьи.