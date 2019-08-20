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Штамм, уничтожающий плантации самого распространенного сорта бананов Кавендиш, впервые замечен в Латинской Америке. Специалисты обнаружили грибок Fusarium TR4 на территории Колумбии. Стоит ли беспокоиться, что скоро мы все останемся без бананов?

"Панамская болезнь" не опасна для человека, однако способна уничтожить целые сорта бананов, в том числе и Кавендиш, который считается наиболее неприхотливым в выращивании.

На сегодняшний день бананы остаются важнейшим продуктом питания и источником заработка для миллионов людей по всему миру.

Что это за болезнь?

Фузариозный грибок TR4 был впервые обнаружен в 1990-х годах в Малайзии и Индонезии и быстро распространился на соседний Китай. Он поражает корни растений и их структуру.

В ООН предупреждают, что "панамская болезнь" представляет серьезную угрозу производству бананов, тем более что ее невозможно полностью искоренить. Кроме того, грибок может оставаться в земле в течение 30 лет.

Штамм TR4 (Tropical race 4) распространялся в Азии, Австралии и Африке, но не в Латинской Америке, которая является одним из ключевых производителей бананов в мире.

Грибок в Колумбии был обнаружен группой ученых из Вагенингенского университета в Нидерландах. Соседний с Колумбией Эквадор является крупнейшим в мире экспортером бананов.

По словам профессора Герта Кема, у грибка может быть очень серьезный разрушительный потенциал в регионе.

Как мог грибок попасть в Америку?

Все растения бананов сорта Кавендиш, которые размножаются вегетативно, являются генетическими клонами родительского растения, поэтому если одно из них подвергается заражению, то и другие тоже заболевают.

Сорт Кавендиш был выведен вскоре после того, как фузариозный грибок в 1950-х годах уничтожил другой популярнейший сорт бананов - Гро-Мишель.

Как полагает профессор Кема, бананы сорта Кавендиш не должны становиться монокультурой, чтобы их не постигла участь предшественника.

"Мы должны диверсифицировать производство бананов", - говорит он.

Еще одна проблема состоит в том, что фермеры часто применяют пестициды для защиты от грибковых болезней, что вредит окружающей среде, отмечает ученый.

Как бороться с болезнью?

Банановый гигант Fyffes утверждает, что распространение грибка TR4 можно остановить, однако для этого необходимо вводить жесткие методы биозащиты.

С этой целью компания оборудовала охраняемые зоны вокруг своих плантаций и ограничила допуск посетителей. Все, кто приходит на плантацию, должны сменить обувь и промыть ее в фунгицидной ванне, это же касается и автомобильных шин.

Заборы не дают пройти на плантацию животным, которые могут переносить зараженную землю, а вода для полива берется из колодцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бананы остаются важнейшим продуктом питания для миллионов людей во всем мире

Представитель Fyffes говорит, что в компании пытаются найти альтернативу бананам сорта Кавендиш, однако пока ничего не придумали.

"Если меры биобезопасности строго соблюдаются, то грибок TR4 распространяется очень медленно. Он несколько десятков лет существовал в Азии, но они до сих пор производят и потребляют бананы", - говорит директор отдела продовольственной безопасности компании Хьюго Хэйз.

"Fyffes сотрудничает с представителями банановой отрасли в рамках борьбы с распространением TR4, чтобы он не затрагивал наши фермы и фермы наших производителей", - продолжает он.

Профессор Кема настроен не столь оптимистично. По его словам, меры по контролю за распространением грибка очень дороги, и небольшие компании не могут себе позволить их внедрять.

Что говорят продавцы?

Сеть британских супермаркетов Tesco утверждает, что принимает меры для борьбы с распространением грибка.

В частности, менеджеры Tesco в США находятся в тесном контакте с поставщиками, чтобы убедиться в том, что принимаются необходимые меры для защиты от заражения, утверждает компания.

Tesco уверяет, что уже около 10 лет работает с поставщиками, чтобы убедиться в том, что покупатели приобретают качественные бананы.

По оценке компании Banana Link, каждый британец съедает в среднем по 100 бананов в год, и это один из самых популярных продуктов на британском рынке.

Но ждет ли нас полное исчезновение бананов с прилавков?

Это во многом зависит от того, удастся ли нам контролировать распространение "банановых болезней" и смягчить последствия штормов и ураганов для банановых плантаций.