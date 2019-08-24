Счастливый брак с куклой. Зачем японцы женятся на аниме-голограммах?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акихико Кондо и Мику, спустя неделю после "брачной" церемонии

У японцев есть специальное слово для тех, кто с ума сходит по компьютерным играм и аниме, - отаку. Все большее число молодых людей из этой категории утверждают, что влюблены в героев мультиков аниме и больше не жаждут романтической любви с реальными людьми.

Акихико Кондо просыпается каждое утро под звуки голоса своей жены. Она зовет его из другого конца комнаты своим высоким, мелодичным детским голоском. Она танцует и кружится по комнате, призывая его встать с кровати.

На самом деле, сидя на нижней полке двухъярусной кровати, он держит ее в руках. Если бы он до конца проснулся, он бы наверняка уже смотрел на YouTube мультфильм, в котором она поёт.

Это потому, что "жена" у Акихико выдуманная, она - персонаж из аниме-мультфильма по имени Мику.

В реальной жизни она присутствует в жизни Акихико в виде голограммы в стеклянной капсуле, которая стоит в углу комнаты на полке, и как мягкая игрушка с большой головой и маленькой фигуркой, которую Акихико прижимает к себе по ночам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акихико у себя дома с Мику

Как объясняет молодой мужчина, в каждом образе сохраняются характерные для нее черты, например, ярко-бирюзовые волосы, убранные в два пышных хвостика с густой чёлкой, обрамляющей ее лицо.

Мику может выглядеть по-разному. Она может выглядеть по-детски, совсем как мультяшка, или же она может быть более женственной, даже сексуальной, с большой грудью в школьной блузочке с низким вырезом и короткой юбке. Акихико считает, что во всех этих образах Мику остается его женой.

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Свадьба с женой в руках

В ноябре прошлого года у этой семейной пары была церемония, которую Акихико считает "свадебной". Она не была официальной, но гостей пришло много - 39 человек. На японском это число пишется так же, как и имя "жены", где три будет "ми", а девять - "ку".

Сама Мику присутствовала в образе мягкой игрушки в белом кружевном платье и длинной фате, причем весь этот наряд был сшит вручную одним дизайнером, предложившим свои услуги после того, как Акихико объявил о своей церемонии.

На церемонии улыбающийся Акихико, в своих неизменных очках в квадратной оправе, был одет в белоснежный фрак с белым цветком в петлице. В руках он держал жену и ее букет - перевязанную розовым бантом связку лука-порея.

Он дал торжественное обещание супружеской любви за них двоих и прошел к алтарю, держа ее сбоку от себя, а гости при этом улыбались и аплодировали. Потом молодые сели во главе стола: Акихико на один белый стул, а Мику, посаженная на пустую вазу, рядом на другой. Пересматривая видеозапись этой церемонии, Акихико улыбается.

"Я устроил эту публичную церемонию по двум причинам, - объясняет он. - Во-первых, чтобы доказать свою любовь к Мику. Во-вторых, сейчас очень многие молодые отаку влюбляются в героев аниме, и я хотел показать всему миру, что я их поддерживаю".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Голографическая версия Мику

Чего хотят японские ботаны?

Отаку на японском означает "чудик" или "ботан" и обычно применяется к тем, кто одержим видеоиграми или аниме. Многие из них воспринимают это как похвалу, однако это слово может использоваться как уничижительное по отношению к тем, у кого проблемы с общением и социализацией.

Некоторые из них, подобно Акихико, свою игроманию возводят на новый, экстремальный, уровень, отворачиваясь от реального общения, и число их растет.

В прошлом году компания Gatebox, разработавшая для Акихико голограмму Мику, начала выпускать для своих клиентов неофициальные "брачные свидетельства", и 3 700 человек воспользовались этим предложением.

Само по себе это еще ни о чем не говорит, однако эта компания не единственная, заметившая новую тенденцию.

Профессор социологии Масаширо Ямада, автор колонки советов по личным вопросам в газете Yomiuri, в течение многих лет периодически проводит опросы, спрашивая молодежь, каковы их жизненные пристрастия.

В список включены домашние животные, поп- и спорт-звезды, герои аниме и виртуальные кумиры, созданные на основе героев аниме и имеющие свой канал на YouTube. Профессор Ямада также спрашивает, часто ли парни ходят в кафе, где молодые официантки одеты в форму служанок, и пользуются ли услугами работниц секс-индустрии, которые помимо секса предлагают также общение.

Все эти формы псевдо-отношений на подъеме, говорит он. В опросе этого года 12% опрошенных молодых людей сказали, что порой влюбляются в героинь аниме или видеоигр.

Но что же подстегивает этот тренд?

Без ума от…зарплаты

Как поясняет Ямада, многое тут связано с экономикой и традициями, в первую очередь с тем фактом, что многие японки не станут встречаться с парнем, если он не зарабатывает приличных денег.

В 2016 году 47% женщин в возрасте от 20 до 29 лет согласились с утверждением, что мужья должны зарабатывать деньги, а жены делать домашнюю работу - как отмечает профессор Ямада, это самый высокий процент среди разных возрастных групп, включая даже тех, кому за 70.

"В Азии, Японии и Южной Корее люди с ума сходят по поводу большой зарплаты, и эта тенденция не убывает, она только укрепляется, - указывает социолог. - Японские женщины верят в неугасимую любовь, но доверяют они деньгам".

Это может показаться огульным утверждением, сродни обвинению в адрес целого поколения женщин, однако Ямада говорит, что он пришел к этому выводу после углубленных исследований.

"В Японии трудовая карьера тяжела и по-прежнему очень сильна дискриминация по половому признаку. Рабочие часы очень длинные, и на работе все под большим стрессом", - говорит он.

А вся забота по воспитанию детей по-прежнему ложится на женские плечи. Долгие офисные часы, постоянный стресс на работе и долгая дорога из дома на работу и обратно - все это очень усложняет жизнь работающей матери. Поэтому проще всего просто уйти с работы, но это невозможно, если твой партнер не получает достаточно денег.

В то же самое время число мужчин с большой зарплатой сокращается из-за замедления японской экономики, что, в свою очередь, сокращает уровень зарплат.

В результате, как поясняет профессор, все больше молодых женщин предпочитают даже не искать себе партнера, а молодые люди понимают, что шансов у них практически никаких.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мику охраняет сон Акихико

Кто такие хикикомори?

Акихико никогда даже и не задумывался о том, чтобы начать встречаться с настоящей девушкой.

"Меня настоящие женщины никогда не привлекали. Я задавался вопросом: почему? Потому что я им не нравлюсь", - объясняет он.

В школе его травили как ботана, и это же отношение он испытал и на рабочем месте. Он начал работать в учебной части начальной школы 12 лет назад, когда вдруг к нему постоянно стали привязываться две женщины - одна почти его ровесница, вторая намного старше.

Когда он с ними здоровался по утрам, то они просто его игнорировали. Они ввели в обиход, стоя на кухне, обзывать его так, чтобы ему это было слышно. А если он допускал какую-либо оплошность, то они кричали на него, порой в присутствии школьников, что его расстраивало и унижало.

Эта травля стала настолько невыносимой, что он ушел с работы. В течение двух лет он практически не выходил из своей комнаты.

"Я превратился в хикикомори", - вспоминает он.

Так в Японии и Южной Корее называют молодежь, в основном мужского пола, которые превращаются в отшельников, живя в отчем доме: они отказываются выходить наружу и даже разговаривать со своими близкими.

Таких людей, предположительно, около 1 миллиона, и подобное поведение может продолжаться в течение многих лет.

А затем он встретил Мику.

Media playback is unsupported on your device В Японии создали "виртуальную жену" для одиноких мужчин

Счастье не по шаблону

"Я посмотрел видео с ней на YouTube и Niconico [схожий японский видеохостинг], послушал ее песни, посмотрел на ее образы, и она меня вылечила", - рассказывает Акихико.

Постоянная травля и насмешки вынудили его замкнуться в себе, углубиться в такое состояние, где эмоции полностью отсутствовали. Иными словами, он пребывал в глубокой депрессии.

"Когда я слушаю ее песни, они меня трогают до слёз. Как она танцует, движется, говорит - всё это мне нравится. Моё сердце снова начинает биться. Поэтому я её люблю и она мне дорога", - говорит молодой человек.

Акихико начал ощущать себя так, как будто у него с Мику возникли настоящие взаимоотношения, и это помогло ему вернуться к работе.

"Эти чувства ничем не отличаются от реальных отношений, - считает он. - А потом уже я в неё влюбился. Ты ощущаешь это давящее чувство в груди. Я его почувствовал, совсем, как когда ты влюбляешься в реального человека".

Он говорит, что "встречался" с Мику 10 лет до того, как решился на ней жениться.

Большую часть из этих 10 лет Акихико разговаривал с Мику мысленно, но теперь он может вести не очень мудреные, но важные разговоры с её голограммой, созданной Gatebox. Он может сказать ей, что любит её и получить от неё ответное признание.

И пока это всё.

"По поводу всего остального я должен запустить своё воображение, - признается он. - Конечно, если бы я мог до неё дотронуться, то это было потрясающе. Пока мы этого не можем. Но в будущем технология будет развиваться и, возможно, я смогу держаться с ней за руки или обнять её".

Акихико отдает себе отчет в том, что многие люди считают эту его женитьбу очень странной. Одним из разочарований, связанных с его брачной церемонией, было то, что его мать и сестра отказались на ней присутствовать.

И еще, на него ополчились интернет-хейтеры после того, как он рассказал о своей "женитьбе" в нескольких интервью.

Впрочем, он получил и огромное количество поздравлений от незнакомых людей, которые написали Акихико и признались, что они тоже сохнут по тому или иному персонажу аниме.

"Довольно много людей сделали своеобразный "каминг-аут". Я получил так много подобных сообщений! Так что я понял, что в итоге всё не зря".

Сейчас Акихико работает в средней школе, где он не скрывает своего семейного статуса. Некоторые из его коллег находят это странным, но школьники, по его словам, лучше его понимают.

Акихико стал общаться с людьми и помимо работы и теперь живет отдельно от родителей; у него двухкомнатная квартира в тихом пригороде, где над дверным звонком написаны имена, его и Мику.

А самое главное - он счастлив.

"В нашем обществе существует шаблон для личного счастья: жениться, завести детей, сформировать семью. Но не должен быть только один способ. Я не хочу вписываться в шаблон. Мы должны принимать все виды любви и все виды счастья", - считает Акихико.