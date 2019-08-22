Проблемный сын королевы: опасные связи принца Эндрю

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принц Эндрю - второй сын королевы Великобритании Елизаветы Второй

Имя принца Эндрю, среднего сына королевы Великобритании Елизаветы II, последние недели не сходит с экранов и страниц британских медиа в связи с делом Джеффри Эпштейна.

Принц много лет приятельствовал с американским финансистом, которого в июле взяли под стражу по обвинению в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе свидетелей. 10 августа Эпштейна нашли мертвым в камере, где он ожидал суда. По версии следствия, он покончил с собой.

Букингемский дворец пытается максимально дистанцировать принца Эндрю от дела Эпштейна. Но подозреваемый в организации сексуального рабства бизнесмен - не единственный знакомый принца Эндрю с подмоченной репутацией.

Стоит, впрочем, уточнить, что некоторыми из этих людей принц Эндрю пересекался в ходе официальных визитов, когда сын королевы занимал пост спецпредставителя Британии по международной торговле и инвестициям.

Кроме того, сами по себе эти встречи не означают какого-либо участия принца в сомнительных делах, что неоднократно подчеркивал и Букингемский дворец.

Тем не менее эти знакомства вызывают в обществе вопросы касаемо разборчивости принца в его связях.

Разыскиваемый Международным уголовным судом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению прокурора Международного уголовного суда, Каддафи-младший играл важную роль в систематических преследованиях мирных граждан в ливийских городах в 2011 году

Известно, что принц Эндрю неоднократно встречался с Саифом аль-Исламом Каддафи. Это сын и сподвижник покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Как писала британская пресса, Букингемский дворец подтвердил две такие встречи.

Некоторое время спустя Каддафи-младший был объявлен в розыск по запросу Международного уголовного суда за преступления против человечности.

По мнению прокурора Международного уголовного суда, Каддафи-младший "играл важную роль в систематических преследованиях мирных граждан" в ливийских городах в 2011 году.

Подозреваемый в отмывании денег

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аль-Матери - зять бывшего президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али

Принц Эндрю не раз встречался с Сахером аль-Матери и даже приглашал его на бизнес-ланч в Букингемский дворец. Аль-Матери - зять бывшего президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али, свергнутого в 2011 году.

Военный трибунал Туниса заочно приговорил Бен Али к пожизненному тюремному заключению по обвинению в убийстве демонстрантов во время разгона протестов начала 2011 года.

Встреча Эндрю и аль-Матери произошла за несколько месяцев до начала протестов и носила деловой характер. В то же время британским журналистам удалось выяснить, что Эндрю якобы несколько раз встречался с аль-Матери и в частном порядке.

Аль-Матери в Тунисе подозревают в отмывании огромных сумм, сейчас расследование этого дела продолжается. Бывший посол Великобритании в Тунисе Стивен Дэй называл аль-Матери "самым отвратительным жуликом в президентской семье".

Осужденный за контрабанду оружия

Эндрю знаком с бизнесменом ливийского происхождения Тареком Кайтуни, отсидевшим срок за хранение наркотиков и контрабанду оружия.

Кайтуни был гостем на свадьбе дочери принца Эндрю. Как писали британские таблоиды, однажды бизнесмен подарил дочери принца Эндрю колье стоимостью 18 тыс. фунтов.

Представитель принца Эндрю признает, что принц и Кайтуни хорошо знакомы, но отрицает, что сын королевы когда-либо принимал личные подарки или деньги от ливийского бизнесмена (на данный момент Кайтуни является гражданином США).

Президент Азербайджана

Правообладатель иллюстрации president.az Image caption Известно о 12 встречах принца с главой Азербайджана, которого критикуют за многочисленные нарушения прав человека

Известно, что принц Эндрю встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по меньшей мере 12 раз.

До 2011 года часть этих встреч можно было объяснить служебными обязанностями принца по расширению торговых связей Британии.

Затем Эндрю ушел в отставку с должности спецпредставителя Британии по международной торговле и инвестициям. Известно, что встречи принца с Алиевым после этого продолжились.

При этом ряд международных правозащитных организаций, Европейский парламент и США резко критикуют режим Алиева за систематическое нарушение прав человека и свободы слова, а также за подавление политической оппозиции в Азербайджане.

Темная лошадка из Казахстана

Правообладатель иллюстрации Gazprom.ru Image caption Тимура Кулибаева нередко называли серым кардиналом всей нефтегазовой сферы Казахстана во времена президентства Нурсултана Назарбаева

Есть несколько свидетельств связи принца Эндрю с Тимуром Кулибаевым - зятем бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В результате утечки дипломатических телеграмм США через сайт WikiLeaks стало известно, что в 2010 году сын британской королевы продал Кулибаеву за 15 млн фунтов свой роскошный дом "Саннингхилл-парк".

При этом сообщалось, что Кулибаев заплатил на три миллиона больше запрошенной рыночной цены, а также перевел эти средства через ряд офшорных компаний.

Кулибаев заработал свой капитал в нефтегазовой сфере. Эксперты по Казахстану отмечают, что зять Назарбаева многие годы был неформальным куратором нефтегазовой отрасли и влиял на движение крупных денежных потоков.

Действия Кулибаева расследовала Швейцарская прокуратура по делу об отмывании денег, но к Эндрю у правоохранителей вопросов не было.

Принца Эндрю не раз видели в компании светской львицы Гоги Ашкенази, которая тесно общается с Кулибаевым и родила от него двоих детей.

Осужденный за педофилию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эпштейна взяли под стражу в июле этого года. Суд отказался выпустить его под залог, а через несколько недель его нашли в камере мертвым

Но больше всего шума поднялось из-за знакомства принца Эндрю с Эпштейном. Об их знакомстве известно давно. Очередное подтверждение их приятельских отношений было опубликовано на днях газетой Mail on Sunday. Речь идет о снимках 2010 года, сделанных в Нью-Йорке.

На них, как сообщила газета, принц Эндрю выглядывает из-за двери особняка Эпштейна и машет рукой молодой брюнетке, покинувшей здание. Девушку, впрочем, узнали. Оказалось, что это подруга дочери принца Кэтрин Китинг, дочь бывшего премьер-министра Австралии Пола Китинга.

До этого были опубликованы фото, на которых сын королевы прогуливается с Джеффри Эпштейном в парке.

Правообладатель иллюстрации News Syndication Image caption Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн гуляют по Центральному парку, 2010 год. Знакомство члена королевской семьи с человеком, осужденным за педофилию, вызвало в Британии большой общественный резонанс

История Эпштейна тянется с 2006 года. Тогда его впервые обвинили в противозаконных действиях в отношении девочек. В 2008-м он признал себя виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней и получил тюремный срок в полтора года.

Неприкрытая дружба принца с человеком, которого ранее признали виновным в серьезном сексуальном преступлении, возмутила британское общество.

Из-за скандала в прессе и пошатнувшейся репутации сыну Елизаветы II в 2011 году пришлось отказаться от статуса спецпосланника Великобритании по торговле и прекратить визиты в США.

Однако и после этого Эндрю не разорвал отношения с Эпштейном.

Одна из предполагаемых жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре недавно заявила, что ее неоднократно принуждали к сексу с влиятельными друзьями Эпштейна, одним из которых был и принц Эндрю.

В качестве улики женщина предоставила ранее неизвестную фотографию, на которой изображены принц, сама Джуффре (на фото ей 17 лет) и одна из девушек миллиардера.

Букингемский дворец и принц Эндрю категорически отвергают эти и любые подобные обвинения.

"Герцог Йоркский был потрясен недавними сообщениями о возможных преступлениях Джеффри Эпштейна. Его королевское высочество считает недопустимой эксплуатацию кого бы то ни было, и само предположение, что он мог потворствовать этому, участвовать или поощрять подобное, отвратительно", - говорилось в одном из недавних заявлений дворца.

Правообладатель иллюстрации VIRGINIA ROBERTS Image caption Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре (в прошлом Робертс), и близкая знакомая Эпштейна Гислейн Максвелл (справа), январь 2001 года

Тем не менее история со связями принца с Эпштейном может стать серьезным испытанием для королевской семьи, отмечает бывший корреспондент Би-би-си при королевском дворе Майкл Коул.

"Будет только хуже"

"Эта история будет становиться только хуже и для принца Эндрю, и для Букингемского дворца, поскольку будет идти по меньшей мере одно, а может, и больше разбирательств в суде США. Это не удастся похоронить в недрах Скотленд-Ярда", - говорит Коул.

"Как известно, в Америке говорят, как бы ты ни был высок, закон выше тебя", - добавляет Коул.

Никаких обвинений в отношении Эндрю не выдвигается, однако американские адвокаты, участвующие в деле Эпштейна, уже попросили принца приехать в США и рассказать больше о том, что он знает о своем знакомом.

По мнению Коула, проработавшего корреспондентом при королевском дворе несколько лет, наибольший урон сыну королевы сейчас могут нанести не какие-то обвинения, а недостаток открытости и неготовность принца рассказать, что он знает об Эпштейне и его делах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принц Эндрю - восьмой восьмой в очереди наследования британского престола

Принц Эндрю, герцог Йоркский, родился в 1960 году, он третий ребенок (второй сын) королевы и восьмой в очереди наследования британского престола.

Закончив школу, он не пошел учиться в университет, а вместо этого поступил на учебу в Королевский военно-морской колледж "Британия" в Дартмуте.

Принц имеет звание почетного вице-адмирала королевских ВМС, в которых он служил в свое время пилотом и инструктором боевого вертолета, а также капитаном корабля. Он участвовал в Фолклендской войне, совершая боевые вылеты и эвакуируя раненых.

В 1986 году принц женился на дочери военного Саре Фергюсон, которую знал с детства. Их развод десятью годами позже привлек широкое внимание прессы. У принца две взрослые дочери - принцессы Беатриса и Евгения Йоркские.