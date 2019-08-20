"Друг Кремля" Маттео Сальвини сверг собственное правительство

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Маттео Сальвини взбешен перспективой отстранения от власти и грозит вывести своих сторонников на улицы

Один из самых заметных "друзей России" в Европе, лидер итальянской правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини добился развала правительства страны, в котором сам же был вице-премьером. Сальвини рассчитывает сам возглавить кабинет, но другие партии, судя по их заявлениям, намерены наказать его за этот маневр.

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подает президенту прошение об отставке.

Это решение Конте стало следствием демарша Маттео Сальвини, который 8 августа заявил о выходе его "Лиги" из правительства.

Конте - беспартийный политик, которого поставили во главе правительства сформировавшие его по итогам прошлогодних выборов левопопулистское "Движение Пять звезд" и правопопулистская, антииммигрантская "Лига". Лидеры этих двух партий, Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини стали вице-премьерами.

Итальянские комментаторы единодушны во мнении, что Сальвини рассчитывает, что результатом его демарша станут досрочные выборы, на которых "Лига" с союзниками - партией "Итальянские братья" и "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони - победит, и он возглавит правительство.

На выборах прошлой весной партнеры Сальвини по коалиции, "Пять звезд", собрали 32% голосов, а "Лига" - 17%. Теперь же они, судя по опросам, поменялись местами: "Лига" может получить на выборах 34-36%.

Однако, как предполагают политические обозреватели, вместо внеочередных выборов "Пять звезд" при содействии президента Серджио Матареллы может попытаться сформировать правительство с Демократической партией, правившей в прошлый избирательный цикл, а на выборах в мае 2018 года занявшей второе место.

В результате Сальвини окажется в оппозиции.

Сальвини хотят сделать изгоем

"Сальвини теперь придется выбирать между потерей кресла и потерей лица. Последние несколько недель показали, что он провалился как лидер. Он все сделал неправильно, и тот, кто делает такие ошибки, должен уходить в отставку, если он - человек чести", - сказал газете Il Giornale сенатор и бывший премьер-министр от Демократической партии Маттео Ренци.

Ренци, впрочем, добавил, что пока никто не знает, как разрешится этот кризис.

Джузеппе Конте в своей речи во вторник перед Сенатом заявил, что Сальвини нарушил обещание, данное при формировании правительства - что все разногласия должны обсуждаться и разрешаться в духе доброжелательного сотрудничества с партнерами.

"Заставлять граждан голосовать каждый год безответственно", - заявил Конте.

Сложится ли коалиция с Демократической партией, пока не понятно, но во всяком случае "Пять звезд" не намерены больше сотрудничать с Сальвини.

Основатель "Пяти звезд" Беппе Грилло назвал его "подлым предателем", нынешний лидер партии Луиджи ди Майо сказал, что такое поведение должно быть наказано, а министр обороны от "Пяти звезд" Элизабетта Трента заявила журналистам, что "дверь перед "Лигой" больше не откроется".

Сальвини, вбешенный перспективой отстранения от власти, объявил, что выведет своих сторонников на улицы, на "мирный протест".