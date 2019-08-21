Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Финал прошлогоднего чемпионата мира по игре Dota 2 походил в Ванкувере

Призовой фонд чемпионата мира по компьютерной игре International 2019 составляет умопомрачительные 33 миллиона долларов. При этом многие из его участников, собравшиеся со всего мира, - еще подростки. Можно лишь догадываться, под каким давлением они находятся, зная, что на кону миллионы долларов, а за каждым их действием следят миллионы зрителей.

У мира электронного спорта хватает критиков, включая принца Гарри, который как-то заметил, что игры "вызыва.т привыкание похлеще наркотиков". Однако для молодых талантливых игроков это редкий шанс сорвать большой куш.

16-летний школьник Кайл Гирсдорф по кличке Бугха из небольшого пенсильванского городка Поттсгроув в прошлом месяце стал мультимиллионером.

В июле Кайл выиграл международный турнир Fortnite, призовой фонд которого составлял 30 млн долларов. Кайл получил 3 млн - это самый крупный на сегодня индивидуальный выигрыш в компьютерных играх.

Цифры ошеломляют, однако на этой неделе даже этот рекорд обещает поблекнуть. Призовой фонд чемпионата мира Dota 2, который пройдет в Шанхае с 20 по 25 августа, уже превысил фонд Fortnite. На момент написания этой статьи он превышал 33 млн.

Впрочем, назвать эти деньги легкими никак нельзя.

Суровое испытание

Ануча Джиравонг по кличке Джабз - 20-летний профессиональный геймер из Бангкока. Его элитная команда Fnatic сейчас готовится к чемпионату.

Джабз рассказал Би-би-си, что играет с 13 лет. Даже когда это было просто хобби, он играл по 7 часов в день в будни и по 13 - в выходные. После того, как он перешел в разряд профессионалов, его график стал еще более напряженным.

"Обычно мы встаем в 10 утра, идем в душ, потом перекусываем, а в 10:30 у нас командная летучка. Затем - три тренировочных внутрикомандных матча, после которых проходит детальный разбор, - объясняет Ануча. - Ужинаем мы обычно в 6 вечера, между тренировочными матчами перекусываем бутербродами, а в 10 вечера проходит итоговое собрание. Потом я до часу ночи играю в сети, оттачивая мастерство".

26-летний игрок из Австралии Дэмиэн Чок по кличке Кпии придерживается похожего расписания. Он рассказал Би-би-си, что его команда Mineski тренируется по 8 часов, после чего он еще несколько часов играет в одиночку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июле этого года Кайл Гирсдорф по кличке Бугха из Пенсильвании выиграл 3 млн долларов

Каждая ошибка разбирается досконально

Хотя потенциально игра может вас озолотить, у этой медали есть и обратная сторона.

Тайлер Эрцбергер, спортивный журналист американского канала ESPN, специализирующийся на электронных играх, еще в прошлом году писал о жесткой критике, которой подвергаются геймеры, когда они играют на сцене, и каждая их ошибка по косточкам разбирается в "Реддит", "Твиттере" и других онлайн-форумах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Dota 2 есть и свои фанаты, которые с удовольствием одеваются в костюмы героев игры

Он также рассказал о печальном зрелище в августе прошлого года во время турнира Evolution Championship Series, когда у одного из лучших игроков Джастина Макграта по кличке Плап прямо на сцене случился нервный срыв.

"В мире нет другого такого вида спорта, когда сегодня ты еще простой подросток, играющий сам по себе, а назавтра оказываешься на сцене под критическим взором миллионов людей, - говорит Эрцбергер. - Времени на то, чтобы привыкнуть к этому, у тебя практически нет, да и рецептов того, как вести себя под огнем критики, - тоже".

Пока что никто не проводил исследований риска для психического здоровья профессиональных геймеров. Однако многие эксперты опосредованно связывают игру с состоянием тревожности и даже эмоционального выгорания. Большинство профессиональных геймеров заканчивают играть, не достигнув и 30 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подготовка к чемпионату отнимает много сил, а ставки чрезвычайно высоки

В три ночи никто не улучшает показатели

Спортивный психолог из Калифорнии, доктор Даг Гарднер работал с командами Dota 2 во время подготовки к чемпионату. Из его наблюдений следует, что интенсивные периоды игры на деле могут оказаться контрпродуктивными как для качества самой игры, так и для здоровья игроков.

"Люди, играющие в Dota 2 или на других турнирах, думают, что чем больше играешь, тем лучше, - рассказал Би-би-си доктор Гарднер. - А я считаю, что наступает момент снижения отдачи. Игрок переживает когнитивный, физический, эмоциональный и психический спад".

Когда доктор Гарднер только начал работать с командой Dota 2 во время подготовки к прошлогоднему чемпионату в канадском Ванкувере, члены команды ссорились друг с другом, были заторможенными и не спали до поздней ночи, бездумно играя. Их день состоял из еды, сна, игры, - снова и снова.

"Лично я сомневаюсь, что кто-то может улучшить свои показатели в два, три или четыре часа ночи", - говорит Даг Гарднер.

Насмотревшись на то, как у молодых игроков развиваются потенциально губительные привычки, доктор Гарднер разработал для них новое расписание, взяв за основу тренировки профессиональных игроков в американский футбол и бейсбол.

Вместо того, чтобы просыпаться ближе к полудню и сразу приступать к игре, участники команды должны были вставать в 9:30 и в 10:00 уже быть в тренировочном зале. Потом им разрешалось играть в Dota 2 6 часов, с 12:00 до 18:00. А вечером они могли делать что угодно.

Гарднер обнаружил, что игроки стали не только чувствовать себя радостнее и здоровее, а также успешнее взаимодействовать, но и результаты игры тоже улучшились.

Конечно, с компьютерными играми не все обстоит гладко, но, учитывая, что это сравнительно молодой вид спорта, доктор Гарднер надеется, что команды в будущем станут уделять больше внимания качественной, а не количественной тренировке.