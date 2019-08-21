Бразилию застилает дым от горящих лесов Амазонии. Кто виноват в пожарах?

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Бразильский дождевой лес в Амазонии горит уже 16 дней. Количество очагов возгорания в крупнейшем лесу планеты по сравнению с прошлым годом резко выросло. Причина значительной части возгораний - люди.

Бразильский государственный космический центр INPE отчитался о рекордном росте количества очагов возгорания в бразильских дождевых лесах.

С начала этого года агентство зарегистрировало больше 70 тыс. очагов, а с четверга минувшей недели спутники заметили 9507 новых пожаров.

Это на 83% больше, чем в прошлом году, заявили в агентстве. Большинство очагов находится в районе бассейна Амазонки.

Затмение и пепельный дождь

Во вторник небо в Сан-Паулу заволокло черным дымом. "День как будто превратился в ночь", - рассказывает Би-би-си житель города Жанвитор Диас. "Твиттер" запестрил фотографиями.

"Прекрасная фотография ночной жизни Сан-Паулу? Нет, это в три часа дня", - написал один из пользователей.

Собранная жителями в тот день дождевая вода была черной.

Молитвы за Амазонию

В Институте биологических наук Университета Сан-Паулу пришли к выводу, что вода почернела от золы и пепла в атмосфере. Сан-Паулу находится далеко от дождевых лесов - на другом конце страны. Тем не менее некоторые эксперты считают, что дым дошел до города, преодолев тысячи километров.

"Дым возник не от пожаров в регионе Сан-Паулу, а от очень плотных и масштабных возгораний, которые произошли несколько дней назад в штате Рондония и на территории Боливии", - заявила в интервью газете Globo представитель метеорологического центра Climatempo Жозелия Пегорим.

В INPE, впрочем, считают, что дым вряд ли мог преодолеть такое расстояние и не рассеяться. "Чтобы такое произошло, пожар должен быть крайне интенсивным. Чаще так бывает с дымом от вулканов", - говорит метеоролог агентства.

Так или иначе, пользователи "Твиттера" связали затмение и пепельный дождь с пожарами в лесах Амазонки. Соцсети разразились призывами потушить пожары. Хэштег #PrayforAmazonia (#МолисьЗаАмазонию) набирает популярность.

Миллионеров, знаменитостей и корпорации просят вмешаться, а СМИ упрекают в том, что они игнорируют постепенное исчезновение "легких планеты".

Что происходит?

Лесные пожары на севере Бразилии длятся уже не первую неделю. 12 августа штата Амазонас объявил чрезвычайное положение из-за того, что пожары возникают все чаще.

В штате в этом году зафиксировали 1699 очагов возгорания, причем 80% из них - в июле.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption На съемках со спутника видно, что дым покрывает большую часть леса на севере Бразилии

По данным аффилированного с INPE проекта Queimadas, который наблюдает за очагами возгорания в реальном времени, сейчас около трети всех очагов на территории Бразилии находится в северной части - там, где лес.

Правообладатель иллюстрации queimadas.dgi.inpe.br/ Image caption Карта очагов возгорания в Бразилии по данным на 20 августа 2019 года

Правообладатель иллюстрации atmosphere.copernicus.eu Image caption Данные европейской системы Сopernicus по выбросам углекислого газа на 19 августа 2019 года

При этом, по официальным записям INPE, нынешний август сложно назвать рекордным.

Пока в этом месяце зарегистрировано 35590 очагов возгорания, хотя цифра со всей вероятностью будет расти.

По сравнению с августом 2018 года (22774 очага) действительно можно отметить резкий рост, однако если взять усредненную цифру за все годы подсчета (46659), то нынешний август до нее не дотягивает.

Максимальное количество августовских пожаров за все годы подсчета пришлось на 2007 - тогда было отмечено 91085 очагов.

"Капитан-бензопила"

Некоторые экологи напрямую связывают рост числа пожаров с политикой недавно избранного президента Жаира Болсанару.

Экологическая организация Greenpeace связывает рост количества пожаров с усилиями по дефорестации - очистке от леса территорий для развития добывающих предприятий или освобождения земли под фермы.

Огонь - основной инструмент дефорестации, который используют местные жители, отмечают в Greenpeace.

10 и 11 августа, по данным организации, фермеры на юго-западе штата Пара устроили "День огня". Они одновременно разожгли огонь в нескольких районах леса.

В результате количество очагов в районе города Ново-Прогрессо за одну ночь выросло в четыре раза.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Огонь - один из основных инструментов бразильских фермеров

"Те, кто уничтожают леса и район Амазонки, вдохновляются действиями и риторикой правительства Болсонару, которое занимается демонтажем экологической политики страны", - говорит представитель организации Даникли Агьяр.

Президент Болсонару скептически относится к вопросам сохранения окружающей среды.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, в котором говорится, что за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%.

Однако президент публично поставил под вопрос содержащиеся в этом отчете выводы.

Болсонару несколько раз комментировал лесные пожары и обвинения в свой адрес.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%, заявил Национальный институт космических исследований

"Раньше я был Капитаном Бензопилой. Теперь я Нерон, сжигающий лес Амазонки", - иронизировал он в ответ на вопрос о претензиях экологов. Это потому, пояснил он, что у фермеров начался сезон выжигания лесов.

В среду Болсонару вновь задали этот вопрос. На этот раз он был несколько более прямолинеен.

"Все указывает на то, что лес в Бразилии поджигают зарубежные неправительственные организации", - заявил Болсонару на пресс-конференции.

В ответ на вопрос о том, есть ли у него какие-то доказательства в пользу этой версии, он, как сообщает агентство Рейтер, сказал, что никакого записанного плана не существует, и что "такие дела делаются не так".

"Это возможно... Я это не подтверждаю это, эти криминальные действия НПО, пытающихся настроить против меня, против правительства Бразилии. Но это война, с которой мы сталкиваемся", - заявил он в среду в прямом эфире в "Фейсбуке".