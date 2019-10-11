Кто такой Джон Салливан. Послом США в России может стать человек без опыта в дипломатии
Дональд Трамп официально подтвердил то, что в мировых СМИ обсуждают уже давно: на пост нового посла США в России предложена кандидатура Джона Салливана, который до настоящего момента занимал пост первого заместителя госсекретаря Майка Помпео. Теперь это назначение должен утвердить сенат.
Предыдущим послом США в России был Джон Хантсман, занимавший этот пост с октября 2017 года. В августе этого года он подал президенту Трампу заявление об отставке с 3 октября, поскольку, по слухам, решил принять участие в следующих губернаторских выборах от своего родного штата Юта.
В своем прошении об отставке Хантсман дал совет своему преемнику: "Мы должны и в дальнейшем продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее поведение представляет угрозу для нас и наших союзников".
Кто такой Джон Салливан?
Джону Салливану 60 лет, он родился в Бостоне, штат Массачусетс.
С мая 2017 года занимает пост заместителя госсекретаря США. Сенат одобрил его кандидатуру подавляющим большинством голосов (94-6), что было редкостью в вопросах американской кадровой политики.
По образованию Салливан юрист, степень доктора права он получил в Колумбийском университете.
На госслужбу пришел в 1991 году в министерство юстиции, где начинал советником помощника генерального прокурора.
В 1992-м был замом главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-младшего.
Позднее занимал высокую позицию в юридической службе министерства обороны США.
При Бараке Обаме возглавлял межправительственную группу "США-Ирак: диалог в сфере бизнеса".
Почему кандидатура Салливана неожиданна?
При богатом опыте госслужбы Джон Салливан не является карьерным дипломатом, и его назначение в Москву вызывает немало вопросов.
Глава американской дипмиссии в России - очень важный пост в дипломатической иерархии США, особенно в настоящий момент, когда отношения двух стран находятся в наихудшем состоянии со времен холодной войны.
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С одной стороны, Салливан знаком с российским истеблишментом, так как совсем недавно возглавлял переговоры с российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями.
При этом, как пишет Wall Street Journal, он играл важную роль в вопросе ужесточения антироссийских санкций.
И если в большой международной повестке он разбирается, то на посту посла ему придется решать множество задач, где предыдущий практический опыт был бы очень кстати.
Например, в числе первоочередных дел ему придется разбираться с решением российского МИД отказать в визах 30 учителям, которых ждали в Москве в Англо-американской школе.
Школа работает на базе посольств США, Великобритании и Канады. Пополнение учителей ожидали в августе, к началу учебного года, но в июле им было отказано в российских визах.
По словам все еще исполняющего обязанности посла Джона Хантсмана, ситуация очень серьезна, так как из-за нехватки преподавательского состава придется отчислить значительное число учеников-детей иностранных дипломатов.
Чего ждут от посла США?
В отношении США к России сложилась довольно нетипичная ситуация, когда взгляды президента и политического истеблишмента не совпадают.
Дональд Трамп неоднократно высказывал комплименты в адрес Владимира Путина и накануне даже предложил вернуть его в "Большую восьмерку", которая стала "Большой семеркой" после того, как Россию изгнали из организации в связи с аннексией Крыма.
Однако сближения стран не происходит. США продолжают ужесточать антироссийские санкции, и, несмотря на окончание официального расследования спецпрокурора Мюллера, многие в коридорах Капитолия продолжают считать, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года.
В условиях таких внутренних разногласий новому послу будет непросто удовлетворить ожидания всех. Дональд Трамп дает Салливану превосходные характеристики и по какой-то причине верит, что человек без большого опыта в дипломатии может начать свою дипкарьеру в такой сложной стране как Россия.