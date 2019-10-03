Армен Джигарханян: семь необычных ролей

Вряд ли в истории советского и российского кинематографа и театра есть актер, сыгравший большее количество ролей. Добавим сюда еще участие в радиоспектаклях и озвучивание мультфильмов, бархатный, с хрипотцой голос, узнаваемую улыбку, легкую сутулость. Все это об Армене Джигарханяне.

Он умеет мастерски перевоплощаться. Ему подвластно все: и глубокие лирические персонажи, и комедийные, и роли криминальных авторитетов. Стильный, яркий, узнаваемый Джигарханян играет легко, органично вписываясь в любой образ.

Карьера актера началась для Джигарханяна с небольшой роли в картине 1959 года "Обвал", где актер сыграл роль молодого рабочего Акопа.

В день рождения Армена Джигарханяна мы хотим рассказать о семи самых необычных, на наш взгляд, его ролях.

Артем Манвелян

Спустя семь лет после дебюта Джигарханяна в "Обвале" по СССР прогремела драма "Здравствуй, это я". Ее посмотрели более 10 миллионов зрителей по всей стране.

Джигарханян сыграл в ней молодого талантливого физика Артема Манвеляна, который в годы Великой Отечественной войны теряет свою любимую женщину - она погибает на фронте. Картина пронизана грустью, воспоминаниями о прошлом.

В 1966 году фильм принимал участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Штабс-капитан Петр Сергеевич Овечкин

Об этой роли Джигарханяна знают практически все, но умолчать о ней невозможно. Бездна отрицательного обаяния и зловещая ярость стали неотъемлемыми качествами этого персонажа.

Штабс-капитан Овечкин в "Новых приключениях неуловимых" и "Короне российской империи" был, пожалуй, самый опасным противником мстителей и вполне достойным соперником.

Д'Артаньян

Об этой роли Армена Джигарханяна мало кто знает. Телевизионный фильм "Двадцать лет спустя" был снят в 1971 году. Примечательно, что роль Арамиса в этой ленте сыграл Вениамин Смехов, который несколько лет спустя появился в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Три мушкетера" уже в роли Атоса, а роль виконта де Бражелона досталась Игорю Старыгину, сыгравшему у того же Юнгвальд-Хилькевича роль Арамиса.

Телеспектакль был снят на видеомагнитофонную пленку и, скорее всего, не сохранился. Но информация о нем есть в журнале "Телевидение и радиовещание" за 1971 год.

Вот что писал об этой роли Джигарханяна Вениамин Смехов в своей книге "Театр моей памяти": "Вот кто мне запомнился на съемках - Армен Джигарханян. Всй у него было готово, все тщательно отработано дома, а на съемку являлся с лучезарной улыбкой простака, ждущего указаний. И партнеров подкупал братской нежностью, и режиссера предельно уважал, но только прозвучит: "Внимание! Съемка!" - преображался в солдата-трудягу, помудревшего и помрачневшего д'Артаньяна. И все его широкие улыбки исчезали с лица, будто их и не было никогда".

Судья Кригс

Гротескный и хитрющий - таким предстает в комедии Виктора Титова "Здравствуйте, я ваша тетя" опекун зефирно-воздушных Энни и Бетти судья Кригс. Армен Джигарханян сыграл совершенно анекдотичного персонажа, полную противоположность романтичному вояке полковнику Френсису Чеснею в исполнении Михаила Козакова.

Зрителям запомнился стильный полосатый костюм Кригса - вполне в духе изображенной в фильме эпохи: 20-е годы ХХ века, его вызывающе торчащие вверх усы и крылатые фразочки: "Она любит выпить… Этим надо воспользоваться!", "Всемирно известная миллионерша! Жениться на ней - мечта моего детства", "Мерзавец! Назвать даму сэром!"

Горбун Карп

Страшный человек, главный отрицательный персонаж эпопеи "Место встречи изменить нельзя". Пожалуй, этот герой - самый главный злодей за всю киношную карьеру актера. Был и еще один, но о нем позже.

Армен Джигарханян при создании образа Горбатого не позволял себе лишних эмоций, его персонаж разговаривает глухо, сухо и скупо, усугубляя напряжение кадра.

У Горбатого мало реплик в фильме. Но почти все они запоминающиеся: "Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем", "Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок!", "Дурилка картонная, обмануть хотел", "Кабаки и бабы доведут до цугундера", "На святое дело идём - друга из беды выручать".

Джон Сильвер

Еще один злодей Джигарханяна - одноногий пират Джон Сильвер из анимационного фильма "Остров сокровищ". Джигарханян даже один раз появляется в кадре, в финальных титрах.

Сильвер очень похож на того, кто его озвучивал - и походкой, и мимикой.

"И тогда те, кто останется в живых, позавидуют мертвым", - мрачно предупреждает Сильвер голосом Джигарханяна, и зритель непроизвольно ежится: потому что и правда страшно.

Волк

В 1982 году Джигарханян озвучил одного из главных персонажей мультфильма "Жил-был пес", того самого Волка, который "щас споет". Обаятельный, немного недотепистый, повидавший жизнь и испытавший одиночество - Волк наконец находит себе друга и выгодного партнера. С помощью Волка Пёс получает возможность вернуться в теплый и безопасный дом хозяев, а в благодарность даёт новому другу наесться от пуза.

"Ты заходи, если что!" - резюмирует Волк в конце мультика и, проломив плетень, уходит в темную зимнюю ночь.

В своих интервью режиссер мультфильма Эдуард Назаров рассказывал, что сначала Волк был нарисован по-другому. Однако при озвучивании оказалось, что персонаж не подходит к голосу актера, поэтому Волка перерисовали, и он стал напоминать одновременно и Горбатого из фильма "Место встречи изменить нельзя", и самого Джигарханяна.