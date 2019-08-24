Как вырваться из чужого дома, если ты слепой. Совет: ищите кота

Жить с инвалидностью непросто и порой сопряжено с трудностями практического характера, но это не значит, что об этом нельзя шутить.

Потерявший зрение Рис Финнеган стал одним из семи человек с инвалидностью или расстройством психики, поведавших свою историю на фестивале Фриндж в Эдинбурге в рамках специального проекта Би-би-си "Ой, как больно!"

Рис ппредставил специальный скетч о том, с какими трудностями порой приходится сталкиваться слабовидящему человеку и как с ними справляться. Ниже приводится сокращенная версия этого скетча.

Правообладатель иллюстрации Sarah Dousse

Слепой человек то и дело сбивается с пути. Это может произойти где угодно - в клубе, в метро и так далее, я на себе всё испробовал.

Но на этот раз я окончательно заблудился на вечеринке, дома у моего нового начальника.

Просыпаюсь я с диким похмельем в незнакомой спальне. При мне никаких моих вещей, кроме совершенно бесполезного мобильника с дохлой батареей.

Вспоминаю, что вчера была пьянка с моими новыми коллегами и что после посещения парочки баров сын моего начальника Джей пригласил всех нас в гости в дом отца, который находится в лондонском районе Кенсингтон.

И вот девять часов спустя я обнаруживаю себя в спальне в одиночестве, а моих коллег и след простыл.

Поясню: это очень неприятно - проснуться в чужом доме. Ты полностью дезориентирован и в буквальном смысле представления не имеешь, что тебя ожидает за углом.

Представляю, что вы сейчас подумали: разве это так уж трудно - выбраться на улицу из дома?

Ну, для начала, этот дом был не просто большой, а огромный, в четыре этажа с массой комнат. Поверьте мне, даже нащупать выход из туалета для инвалидов без опоры на столик для пеленания - довольно непростое занятие, не говоря уже о том, чтобы выбраться из дома, расположенного на нескольких этажах с километрами стен, стоящих у тебя на пути.

Прибавьте к этому тот факт, что мне в этот день надо было попасть на самый первый день рождения моего племянника, но до этого необходимо было зарядить мобильный и вызвать по нему такси, чтобы попасть домой.

Image caption Рис Финнеган на сцене в Эдинбурге представляет свой скетч

Подождав, не материализуется ли кто-нибудь из моих похмельных коллег, чтобы подсобить мне, я решил взять дело в свои руки.

Я выбрался из постели и нащупал дверь - в смежную ванную. Прекрасно. Я как раз хотел в туалет, а где еще, как не тут, лучше всего поразмыслить над планом побега?

Посидев на толчке несколько минут, я вдруг услышал незнакомый женский голос.

"Рис, это мать Джея. Джей сказал мне, что вы остались у нас с ночевкой и я хотела спросить, не нужно ли вам чего-нибудь?"

Когда вы слепой, вы привыкаете к тому, чтобы принимать помощь, когда ее предлагают, потому что никогда не знаешь, когда вам еще так же повезет.

К сожалению, когда ее голос прозвучал так близко, я, сидя на унитазе, был застигнут врасплох, поэтому поспешил ответить: "Все в порядке, спасибо".

Я надел штаны, нащупал поблизости раковину, а потом еще одну дверь, но не ту, в которую я вошел - она была напротив первой.

Это была вторая дверь, которая все это время была открыта.

Image caption Участники спецпроекта Би-би-си "Ой, как больно!" на фестивале в Эдинбурге в 2019 г.

Эта ванная комната была не отдельной, а общей, так что мама Джея видела меня во всей красе.

Совсем упав духом, я понял, что терять мне уже нечего и надо разыскать свои вещи.

Выйдя из ванной, я оказался в коридоре, то есть на самом деле, в лабиринте с кучей куда-то ведущих дверей, так что я стал наощупь продвигаться вперед.

В конце концов я нашел уходившие вниз перила. Только я с облегчением вздохнул, как тут же, наверху лестницы, напоролся на что-то. Бац! Я свалил что-то большое, металлическое и тяжелое.

Я уж было решил, что здесь расставлены какие-то ловушки, в духе фильма "Один дома", но потом понял, что я просто повалил прислоненные к стене рыцарские доспехи. Тут я опять вспомнил, что нахожусь в доме у своего шефа, где наверняка масса всего ценного.

Я всего-то пробыл на этой работе две недели, так что вряд ли буйство в его доме с битьем всего ценного обеспечит мне хорошую репутацию.

Худо-бедно миновав пару неустойчиво стоявших ваз, я решил ретироваться обратно в ту спальню, где проснулся, но зашел опять куда-то не туда.

Пытаясь проделать обратный путь, я оказался почему-то совершенно в другой части дома, в других коридорах с незнакомыми дверьми.

Я заглянул в одну из комнат и наткнулся там на висевшие пальто и сумки - это была гардеробная.

Затем я услышал какой-то шум.

Я запаниковал. Я не знал, кто это был, и у меня не было с собой моей белой трости незрячих, которая дает понять другим людям, что идет слепой, и поясняет странное с виду поведение.

Я осторожно выполз наружу, пытаясь не выглядеть подозрительно, и обнаружил, что это был не человек, а кот.

Я, вообще-то, не религиозный человек, но мне показалось, что это был волшебный кот, посланный мне лояльными к инвалидам богами на выручку.

Это чудо-существо потерлось о мои ноги и повело меня куда-то по незнакомому коридору. У него был милый колокольчик на ошейнике, так что я мог идти за ним на звук.

Правообладатель иллюстрации Sarah Dousse

Каким-то образом это прекрасное животное привело меня на кухню, а там меня приветствовала домработница, указавшая мне - к моему небольшому конфузу - на оставленные на кухонном столе вещи: сумку, зарядник для телефона и трость. У меня как гора с плеч свалилась.

Я схватил зарядку, подзарядил телефон и поскорее поспешил на улицу. И даже успел на день рождения к своему племяннику.

Но самое главное, как выяснилось, я не так уж оплошал по сравнению с другим моим коллегой, которого наш шеф обнаружил на тахте в гостиной в одних трусах.

.