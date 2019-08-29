От мирных маршей до первого выстрела: как развивался протест в Гонконге

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Чуть больше чем за два месяца протесты в Гонконге превратились из мирных шествий в настоящие уличные битвы с резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами.

За последние двенадцать недель в Гонконге задержан 891 участник демонстраций. Пятеро сторонников оппозиции совершили самоубийства. Сотни полицейских и сторонников оппозиции ранены в столкновениях. Десятки стали фигурантами уголовных дел по тяжелым статьям. Была затронута жизнь миллионов горожан.

Миллионные протесты в азиатском мегаполисе показали столкновение противоположных культур и менталитетов внутри одной страны. Количество доступной информации об этой волне протеста позволяет проанализировать его развитие в деталях.

Как менялась позиция протестующих и властей? Какие средства использовали демонстранты и власти, чтобы склонить на свою сторону общественное мнение? Почему противостояние постоянно обостряется?

Мы попытались проследить, как менялся и ожесточался гонконгский протест, выбрав самые важные его моменты за последние два с лишним месяца.

Июнь: от мирного шествия к "массовым беспорядкам"

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Поводом для нынешней волны протестов был предложенный правительством законопроект, который позволил бы экстрадировать из Гонконга в Китай подозреваемых в преступлениях. На первых акциях демонстранты требовали его отменить, с тех пор их требования вышли за эти рамки.

Законопроект, будучи принятым, может применяться и задним числом - это значит, что многие жители Гонконга, преследуемые на "материковой" части Китая, в том числе и по политическим причинам, оказались бы под угрозой экстрадиции.

Первая реакция гонконгцев была настолько масштабной, что представить дальнейший рост протеста было трудно.

9 июня жители города провели самое массовое шествие со дня передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Организаторы заявили, что на улицы вышло свыше миллиона человек (это значит - почти каждый седьмой житель мегаполиса). Полиция оценила количество участников марша в 240 тысяч.

Они прошли по улицам города в белой одежде, не вступая в столкновения с полицейскими. С этого шествия принято вести отсчет нынешнего противостояния.

После наступления темноты небольшие группы протестующих попытались окружить здание законодательного собрания. Полицейские - тоже небольшая группа - разогнали их около шести утра, применив перечный спрей и дубинки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Керри Лэм - первая женщина на посту главы Гонконга. Протестующие требуют ее отставки

Реакция властей: "Некоторые жители Гонконга поддались на трюки оппозиции и их зарубежных союзников и начали поддерживать кампанию против экстрадиции, - пишет газета China Daily в редакционной колонке. - Любой здравомыслящий человек поддержит давно назревший законопроект, цель которого - устранить пробелы в законодательстве и не дать Гонконгу превратиться в безопасное место для преступников".

В материковом Китае новости о протестах в Гонконге цензурировали: иностранные СМИ, сообщавшие о них, блокировались, а поисковые сайты направляли пользователей на проправительственные СМИ.

Глава администрации Гонконга Керри Лэм через несколько часов после протестов заявила, что законопроект не будет отозван и пойдет на второе чтение, но пообещала, что он будет доработан. Документ пообещали привести в соответствие с международным правом и принимать решения об экстрадиции отдельно по каждому делу.

Второе чтение законопроекта с поправками назначили на 12 июня.

12 июня несколько десятков тысяч человек блокируют дороги, ведущие к зданию Законодательного собрания, члены которого как раз обсуждают законопроект. К самому зданию собрания полицейские протестующих не пропустили. Тем не менее законодатели, увидев масштаб протестов, согласилось отложить обсуждение.

В тот день произошла первая эскалация уличных столкновений. Полиция впервые применила слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты вооружились металлическими столбами от дорожных знаков, кирпичами, и надели шлемы.

На улицах пострадало 22 полицейских и 60 протестующих, полиция сообщила об 11 задержанных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 12 июня, через три дня после марша, произошла первая эскалация протеста

Реакция властей: Комиссар полиции Стивен Лоу заявляет, что применение спецсредств и силы было оправданным, так как ситуация была близка к массовым беспорядкам. Оппозиция в будущем будет требовать, чтобы полиция изменила эту оценку. Также к требованиям добавится освобождение задержанных активистов.

Законодательное собрание откладывает рассмотрение законопроекта.

В тот же день создатель Telegram Павел Дуров заявил о массовых атаках на серверы мессенджера. По словам Дурова, DDoS-атаки совершались в основном с китайских IP-адресов. В Гонконге был задержан администратор одной из протестных групп в Telegram. Его обвинили в заговоре с целью нарушения общественного порядка.

15 июня Керри Лэм заявляет, что рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный срок, но не отказывается от него. Лэм говорит, что услышала призывы граждан и возьмет время, чтобы подумать. Она признает, что "объяснение и коммуникация" со стороны правительства по поводу законопроекта были недостаточными.

16 июня на улицы города выходит уже два миллиона человек. Шествие устанавливает новый рекорд численности. Теперь демонстранты требуют отставки Керри Лэм. Глава города вновь приносит извинения в письменном заявлении и говорит, что власти постараются прислушаться к критике.

Media playback is unsupported on your device Два миллиона протестующих на улицах Гонконга: таймлапс

Два дня спустя Лэм на специально организованной пресс-конференции принесла извинения за работу властей. Работа над законопроектом заморожена, говорит она, но он не отозван окончательно.

Протестующие, наблюдавшие за пресс-концеренцией с улиц, скандируют, что не удовлетворены. "Она не сказала одно слово - "отозван", - говорит одна из них в интервью.

Июль: штурм парламента и подключение Триад

Июль для гонконгского протеста был месяцем эскалации. Протест накалялся: в СМИ начали появляться новости о самоубийствах молодых людей из-за законопроекта об экстрадиции и равнодушия правительства к протестам. Одним из лозунгов оппозиции становится - "Если мы сгорим, то вы сгорите вместе с нами". В СМИ демонстранты - почти всем им в районе 20 лет - жалуются на то, что власть к ним не прислушивается и ведет себя так, будто их не существует.

Первого июля состоялась очередная годовщина передачи города из-под британского подданства Китаю. Столкновения начались утром, когда демонстранты пытались прорваться на территорию выставочного центра, где проходила ежегодная церемония поднятия китайского флага. Полиция дала им жесткий отпор, вновь применив перцовые баллончики и дубинки.

После полудня по местному времени часть протестующих направилась к зданию законодательного собрания Гонконга, в котором заседает правительство. Они были вооружены арматурой, экипированы шлемами и самодельной броней.

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency Image caption Чтобы попасть внутрь парламента, демонстрантам понадобилась тележка и несколько часов

Небольшая группа демонстрантов в окружении фотографов пробила стеклянные двери здания металлической тележкой. Они разбили двери примерно в обед, но долго не могли открыть тяжелые ворота внутри здания, за которыми их ждала полиция. Обе стороны ожидали насилия.

Однако когда ворота открылись, столкновений не произошло: полиция отступила.

Media playback is unsupported on your device Штурм парламента в Гонконге: видео

Активисты несколько часов оставались внутри, пока полиция не взяла здание штурмом и не вытеснила их.

Участники протестов вывесили в зале заседаний флаг британского Гонконга, который использовался в колониальный период - с 1959 по 1997 год. Также они закрасили часть официальной эмблемы Гонконга, на которой он был обозначен как китайская провинция.

После штурма законодательного собрания оппозиция выдвинула новые требования. В манифесте из десяти пунктов - отставка политиков, имевших отношение к законопроекту об экстрадиции, и расследование применения силы полицейскими. Требования отпустить всех задержанных на предыдущих акциях сохранялись.

Реакция властей: На следующий день на экстренной пресс-конференции глава администрации Гонконга Керри Лэм обвинила протестующих в "чрезмерном насилии".

Некоторые комментаторы считают, что кадры с демонстрантами в зале суда настроили против них общественное мнение. Гонконгский политик-демократ Фернандо Чен тогда говорил, что полицейские намеренно позволили демонстрантам вломиться в здание законодательного собрания, чтобы выставить их в неприглядном свете.

В течение следующих нескольких дней полиция приступила к задержаниям принимавших участие в протестах. К пятому июля количество задержанных в связи с акциями протеста достигло 66 человек. В этот же день были предъявлены обвинения первому участнику демонстраций - 31-летний Пун Хо-Чуи был обвинен в вандализме и нападении на полицейского. Ему грозит до десяти лет заключения.

Протесты в июле проходили регулярно, каждые выходные. После штурма парламента масштабных стычек между полицейскими и демонстрантами некоторое время не происходило.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Практику создания "стен Леннона" в разных районах Гонконга протестующие называют "повсеместным цветением"

Этим летом в Гонконге снова - впервые после протестов 2014 года - начали появляться "стены Леннона". Это участки стен, которые демонстранты и их сторонники заклеивают записками со словами поддержки. На карте Гонконга, составленной оппозицией, обозначено 150 таких стен.

10 июля возле одной из таких стен в районе станции метро Яо-Тонг несколько пожилых людей, поддерживающих власти города, вступили в перепалку с юными оппозиционерами, стоявшими около стены. К месту сотнями начали стягиваться сторонники как протестующих, так и Пекина. Начались стычки, но приехавшая полиция разделила группы до того, как разгорелся конфликт.

Месяц спустя, 20 августа, похожий спор зашел дальше: возле одной из "стен Леннона" в спальном районе Цэн Кван О на людей напал мужчина с тесаком для разделки мяса, ранив троих. СМИ сообщают, что перед нападением мужчина спорил с оппозиционерами о политике.

21 июля произошло событие, очень серьезно обострившее конфликт.

Вечером на станции метро в районе Юньлон появилось около ста человек в масках. Многие участники демонстраций разъезжались по домам после акции. Вооруженные бамбуковыми и металлическими шестами молодые мужчины начали нападать на окружающих, выбирая в первую очередь тех, на ком была черная одежда. Черный к тому времени стал "официальным" цветом гонконгских протестов. На нападавших были белые майки, а некоторые из них размахивали маленькими китайскими флагами.

Нападение произошло почти на границе с материковым Китаем - в нескольких километрах от города Шэньчжэнь. Людей избивали не только внутри станции метро, но и в ее окрестностях - в находящемся рядом шоппинг-центре и на улице. Ближайший участок полиции, до которого несколько пострадавших добежали, чтобы сообщить об избиении, оказался закрыт.

Один из жителей района рассказал Би-би-си, что его родственник, который работает в полиции, заранее предупредил об опасности и порекомендовал не надевать черную футболку.

Люди звонили в полицию и по экстренным номерам, но полиция не торопилась. Первые вызовы поступили около семи вечера, когда люди заметили собиравшуюся у метро толпу. Работники станции заметили молодых людей в 22:45 и позвонили в полицию, по их показаниям, в течение двух минут. Но полицейские приехали только в 23:15.

Полиция продержала станцию в оцеплении несколько часов и по итогам операции никого не задержала. В интернете появились фотографии, предположительно кадры с камер наружного наблюдения, на которых полицейские разговаривали с вооруженными людьми в белой одежде.

В тот вечер было ранено 45 человек - как протестующих, так и просто прохожих. В оппозиции заподозрили, что нападавшие связаны с китайскими мафиозными группировками, Триадами.

Эксперты говорят, что правительство Китая взаимодействует с Триадами в частности для усмирения недовольных. "Коммунистическая партия много им платит, взамен их могут попросить помочь сохранить стабильность, как говорится, экстралегальными методами управления", - объясняет эксперт по Триадам Тит Винг Ло из Университета Гонконга в интервью журналу TIME.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Раны на теле одного из пострадавших в ходе налета в метро

Надо сказать, что обвинения в адрес властей в сотрудничестве с Триадами появляются в ходе каждой крупной волны протестов в Гонконге. В последний раз это произошло в 2014 году в ходе "революции зонтиков". Так было и на этот раз.

"Полиция не приезжала, пока бандиты бесчинствовали в метро, нападая на всех подряд. Между полицией и бандитами определенно есть связь", - заявил тогда член городской думы от оппозиции Эдди Чу.

В течение нескольких недель после нападения было арестовано 28 человек. Полиция подтвердила, что некоторые из них были связаны с Триадами. Двоим предъявлены обвинения по статье о массовых беспорядках.

Джуниус Хо, депутат, выступающий с пропекинских позиций, поздравил молодых людей в белых майках. Позже в ходе ток-шоу он похвалил их, назвав "людьми, которые хотят защитить свою родину".

Реакция властей: Глава города Керри Лэм назвала столкновения шокирующими и призвала обе стороны не прибегать к насилию. Однако ее обращение начиналось с другого: первым делом она осудила демонстрантов, нанесших в тот день ущерб зданию официального представительства Китая в Гонконге.

В ответ на вопрос, считает ли она нападение актом террора, Лэм вновь повторила призыв прекратить насилие.

Глава гонконгской полиции Стивен Лоу заявил, что стражи порядка приехали на место нападения позже, потому что были заняты охраной зданий от протестующих.

И Лэм, и Лоу категорически отрицали, что представители власти могли координировать действия с Триадами.

Заместитель главы администрации Гонконга Мэтью Ченг извинился за то, что полиция не оправдала ожиданий жителей, но его заявление вызвало бурное недовольство среди полицейских.

"На протяжении последних нескольких месяцев на нас постоянно сыпятся обвинения. Вне работы мы сталкиваемся с оскорблениями в интернете, угрозами и провокациями... Вашими стараниями наша работа по поддержанию закона и порядка полностью нивелирована", - говорилось в открытом письме Ассоциации полицейских инспекторов Гонконга.

В конце июля и начале августа прокуратура продолжала свою работу. К первым числам августа около 40 человек предстали перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка и провокациях. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Количество задержанных в связи с демонстрациями на начало августа достигло 420 человек.

30 июля официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин выдвигает прямое обвинение в адрес США в разжигании беспорядков. "Тот, кто играет с огнем, только обожжется. В истории уже было так много уроков. Мы рекомендуем США прекратить опасные попытки вытащить каштан из горящего пламени", - заявила она, критикуя штаты за одобрительные заявления о протестующих в китайском городе.

Первого августа армия Китая выпускает пропагандистский ролик, в котором показано, как солдаты тренируются разгонять уличные протесты, применяя огнестрельное оружие.

Media playback is unsupported on your device Китайская армия показала предупреждение для протестующих в Гонконге

Август: сломанный город, недолгое примирение, первый выстрел

Август 2019 года в Гонконге начался с коллапса. Пятого числа протестующие перешли к тактике блокировки транспорта - они останавливали движение на крупных дорогах и загораживали входы в метро баррикадами.

Весь день между протестующими и полицией, с одной стороны, и протестующими и местными жителями - с другой, возникали стычки.

В пяти районах полиция вновь применила слезоточивый газ, чтобы разогнать блокировавших дороги и окружавших полицейские участки демонстрантов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие задерживали отправление поездов на центральных станциях метро, удерживая двери

Несколько профсоюзов в этот день объявили забастовку. К ней присоединились авиадиспетчеры международного аэропорта Гонконга, из-за чего было отменено 230 рейсов.

Эксперты называли забастовку самой массовой с 1965 года. Транспорт в городе парализовало.

Реакция властей: Керри Лэм высказалась о форме акций гораздо резче, чем в предыдущих заявлениях. Теперь речь идет о суверенитете Китая, заявила она, впервые сказав, что протестующие готовят революцию.

Законопроект об экстрадиции, ради отмены которого протестующие начали выходить на улицы в июне, служил лишь прикрытием, - на самом деле организаторы массовых акций преследовали иные цели, заявила она.

"Радикальные элементы поменяли природу протеста: кто-то оскорбил герб города, другие сорвали и выбросили в море национальный флаг. Они сказали, что хотят революции, что хотят "освободить Гонконг", - сказала она.

"Эти скрытые мотивы уничтожат Гонконг", - добавила Керри Лэм.

С этого дня у протестующих появляются опасения, что Пекин может ввести в город войска или воспользоваться силами китайской Народной вооруженной полиции, чтобы усмирить оппозиционеров. В китайских СМИ появляются колонки с посылом о том, что центральное правительство "не будет сидеть сложа руки, пока это продолжается".

Седьмого августа китайские чиновники, имеющие отношение к управлению автономным регионом Гонконг, проводят встречу в приграничном Шэньчжэне.

Глава управления по отношениям с Гонконгом и Макао Чжан Сяомин заявляет, что Гонконг столкнулся с самым серьезным кризисом с момента передачи его назад под китайское управление.

Чжан отказывает оппозиции в независимом расследовании беспорядков и их отдельных эпизодов, делая еще один шаг в сторону эскалации.

Девятого августа протестующие вновь применили тактику блокировки транспорта, но на этот раз более сфокусированно - только в аэропорту. Одетые в черное протестующие сели на пол в зале прилетов. В руках они держали транспаранты на разных языках и раздавали пассажирам листовки.

"Пожалуйста, простите нас за этот "неожиданный" Гонконг. Вы прилетели в сломанный, разорванный город - не тот, который вы себе представляли. Но именно за этот Гонконг мы боремся", - было написано на листовках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстранты заявили, что намерены оставаться в аэропорту всю неделю

"Протест будет мирным до тех пор, пока не появится полиция", - сказал в интервью Рейтер один из протестующих. Однако уже через три дня работу аэропорта пришлось остановить, отменив все рейсы.

Ряд китайских чиновников назвали действия протестующих "близкими к терроризму".

12 августа в ходе очередного уличного протеста полиция применила гораздо более жестокую тактику, чем раньше. Полицейские преследовали демонстрантов в ходе стычек, начавшихся после мирного и санкционированного властями митинга за демократию и политическую автономию города.

Спецназовцы впервые спустились за протестующими в метро. На одной из попавших в интернет видеозаписей было видно, что на станции "Тай Ку" экипированный спецназ стреляет в протестующих резиновыми пулями с близкого расстояния. Есть свидетельства того, что как минимум одна женщина получила серьезное ранение в лицо, и врачи опасаются, что она потеряет глаз.

К лозунгам протестующих в аэропорту прибавляется призыв "Не стреляйте по глазам".

Media playback is unsupported on your device Гонконгские протесты спустились в метро

Один из лидеров протеста, Томми Чун, отмечает, что в этот день поведение полицейских резко переменилось.

"Стратегия изменилась - раньше они просто расчищали улицы слезоточивым газом, а когда заканчивали, то прекращали. Теперь активистов преследуют, чтобы задержать или побить", - сказал он в разговоре с Би-би-си.

Кроме того, задерживать людей начали в больницах. Как говорит Чун, полицейские начали проверять каждого, кто приходит в больницы с ранениями, полученными в ходе стычек на митинге.

"Все это приводит к кризису доверия. Люди, особенно молодые, перестают доверять институтам правительства", - резюмировал Чун.

14 августа администрация аэропорта получила судебный ордер на ограничение акций протеста. К шести утра в здании аэропорта почти не остается протестующих - основная масса уезжает, не дожидаясь разгона.

Вечером люди возвращаются, чтобы разогнать их, на место приезжает полиция. В ходе столкновений один из полицейских, которого били его же дубинкой, достает пистолет. Но выстрела не следует.

Media playback is unsupported on your device Полицейский достал пистолет в аэропорту Гонконга

Перед тем как полицейский впервые применил огнестрельное оружие, правительство и протестующие вновь попытались примириться.

18 августа в парке Виктория вновь собрались оппозиционеры. Организаторы утверждали, что на митинг пришло около полутора миллионов человек. Вопреки запрету полиции они прошли по городу под проливным дождем. Перед шествием одна из устроивших его организаций попросила участников не вступать в конфликты.

Некоторые участники марша извинились за насилие в аэропорту, взяв на себя ответственность говорить от имени всех протестующих. "Когда мы совершаем ошибки, мы их признаем", - заявил представитель Гражданского фронта прав человека, одного из организаторов акции.

20 августа Керри Лэм попыталась "перезагрузить" диалог с протестующими. Глава города пообещала выполнить требование о независимом расследовании, заявив, что служба внутренней безопасности обратится к зарубежным экспертам, чтобы его провести. Результаты расследования Лэм пообещала представить в течение шести месяцев.

"Сейчас начнется работа по созданию платформы для диалога [с протестующими]", - сказала глава города.

Однако оттепель оказалась короткой. На исходе двенадцатой недели протеста на улицах снова начались столкновения.

Правообладатель иллюстрации Magnum Photos Image caption Протестующие строят баррикады на дорогах

24 числа демонстранты прошли маршем по густонаселенному району Куньтхон. Силовики преградили им путь. Те начали возводить баррикады из бамбуковых строительных лесов и железных перегородок. Возле здания отделения полиции противостояние продолжалось несколько часов, пока демонстранты не начали забрасывать полицейских камнями и кирпичами.

Кроме того, протестующие воспользовались бутылками с зажигательной смесью - одна из них чуть не попала в оператора Би-би-си, стоявшего рядом с полицией.

Демонстранты выдвигают еще одно требование: убрать с улиц столбы с электронной аппаратурой, которая, как заявляли власти Гонконга, нужна для измерений чистоты воздуха. Оппозиция подозревает, что на самом деле это камеры системы слежения.

Протестующие впервые дали понять, что полицейским могут отомстить. Как сообщил корреспондент Би-би-си Стивен Макдоннелл, десятки активистов пришли вечером к жилому комплексу Ван Тай Син, где живут полицейские с семьями, и светили лазерными лучами в окна квартир.

Безопасность полиции становится серьезным вопросом для властей. На еженедельной пресс-конференции 29 августа один из комиссаров говорит, что протестующие выкладывают в интернет имена и адреса полицейских.

Первый предупредительный выстрел прозвучал 25 августа. В тот же день полиция применила водомет против хорошо экипированных и бросавших бутылки с зажигательной смесью демонстрантов. В ходе столкновений было задержано 86 человек, включая 12-летнего ребенка.

В заявлении полицейских по итогам 25 августа сказано, что свои пистолеты из кобуры вынули шестеро сотрудников, но выстрел сделал только один.

"Мы увидели эскалацию интенсивности действий протестующих. Их радикальные действия ужесточились - используется более опасное, порой смертельное оружие, включая кирпичи, железные столбы, длинные шесты и бутылки с зажигательной смесью", - заявил заместитель комиссара Мак Чин-Хо.

Потеря доверия

Конфликт в Гонконге далек от разрешения. Утром 29 августа на фоне подготовки к очередной акции на улицах города появились военные грузовики и спецавтомобили. Пекин провел плановую ротацию расквартированного в городе гарнизона Народной освободительной армии.

Соцсети заполнились кадрами въезжающих в город броневиков. Пекин вновь пошел на демонстрацию силы.

На улицах города для протестующих организовали показы документального фильма "Зима в огне" об украинской революции.

Очередная акция планировалась на 31 августа, в годовщину выборной реформы 2013-2014 годов, которая, как считают оппозиционеры, отняла у города свободные выборы. Полиция запретила ее, ссылаясь на то, что демонстранты могут представлять опасность для общества.

Согласно опросу Гонконгского центра изучения общественного мнения, результаты которого были опубликованы 28 августа, доверие жителей к главе Гонконга упало до самого низкого уровня как в карьере Керри Лэм, так и в постколониальной истории Гонконга вообще. 77% опрошенных сказали, что недовольны работой правительства - это самое большое число недовольных с 1997 года.

Пока ни одна сторона не показывает готовности уступить. Вероятно, это значит, что мы увидим новые задержания и аресты, новые столкновения на фоне иссякающего терпения Пекина.