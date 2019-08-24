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В очередной подборке самых интересных и самых необычных научных новостей недели:

Самая быстрая зарядка батареи: шесть минут - и готово

Кембриджский стартап Echion Technologies выводит на рынок технологию, позволяющую сократить время зарядки батареи до шести минут - причем речь идет не только о батарейках мобильных устройств, но и об аккумуляторах электрических автомобилей.

Основатель компании Жан де ля Верпийер разработал новую технологию еще два года назад, будучи докторантом Кембриджского университета. Он заменил графит, который сейчас используется в литий-ионных аккумуляторах, другим веществом - неким таинственным порошком, состав которого не разглашается.

На этой неделе Echion Technologies объявила, что активно сотрудничает с крупнейшими производителями аккумуляторов и договаривается о поставке этого вещества для использования вместо графита и создания "батарей нового поколения".

"Наш порошок позволяет [полностью] заряжать батарею не за 45 минут, а всего за шесть. В том числе и аккумулятор электромобиля, - цитирует разработчика Cambridge Independent. - Так что зарядить вашу электромашину теперь почти так же просто, как заправить обычный автомобиль".

У аккумуляторов нового поколения есть и еще одно важное преимущество: они не взрываются и не склонны к самовозгоранию - в отличие от привычных нам литий-ионных батарей, которые легко воспламеняются при попытке их быстро зарядить.

Массовое производство батарей с использованием новой технологии должно начаться уже весной следующего года.

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Электронные сигареты опасны даже без никотина

Курение электронных сигарет может привести к образованию в организме токсичных веществ, которые временно снижают кровообращение и наносят вред кровеносным сосудам. При этом неважно даже, содержится ли во вдыхаемом пару никотин или нет.

Таковы результаты исследования, опубликованного на прошедшей неделе в журнале Radiology.

Если вред от курения табака широко известен и задокументирован, то влияние вейпинга на здоровье курильщиков исследовано в значительно меньшей степени.

Не далее как пару недель назад американские власти начали расследование в отношении целой серии странных случаев заболеваний легких, по всей видимости, связанных с курением электронных сигарет. В результате были госпитализированы почти 100 человек.

Авторы нового исследования решили проверить, влияет ли вейпинг на сердечно-сосудистую систему.

Для этого они набрали несколько десятков некурящих добровольцев и на пару минут пережали им бедренную артерию, а затем сняли жгут - и при помощи МРТ замерили, насколько усилился приток крови к лишенной кислорода конечности.

Затем участников попросили сделать 16 затяжек электронной сигаретой, не содержащей никотина, - и повторили эксперимент. На этот раз приток крови оказался ниже в среднем на треть, ее ускорение - на четверть, а уровень переносимого кислорода упал на 20%.

Таким образом, делают вывод авторы эксперимента, даже однократное курение электронной сигареты временно ухудшает работу кровеносных сосудов. При этом не имеет значения то, что во вдыхаемом паре не содержится никотина. Основные компоненты - глицерин и пропиленгликоль - во всех электронных сигаретах одни и те же, а они при нагревании в любом случае образуют токсичные вещества.

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Двигатель размером в один атом

Команда физиков из Тринити-колледжа в Дублине объявила о создании самого миниатюрного двигателя - размером всего в один атом, а точнее ион кальция. Это примерно в 10 млрд раз меньше, чем обычный автомобильный двигатель.

Конечно, его энергии недостаточно для того, чтобы сдвинуть с места машину, однако он может послужить источником питания для нанотехнологий будущего.

Упрощенно принцип работы "нанодвигателя" можно описать так: ион кальция несет в себе заряд, задающий его спин - угловой момент, который используется для превращения тепловой энергии лазерного луча в механические колебания.

А эти колебания, в свою очередь, играют роль маховика, который может накапливать кинетическую энергию - и выдавать ее в виде отдельных квантов.

Подробное описание принципа работы миниатюрного источника энергии и потенциальные возможности его использования опубликованы в журнале Physical Review Letters.