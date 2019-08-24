Фото: как разбирали приземлившийся в кукурузном поле самолет A321
В субботу специалисты вывезли последние части самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Последней с поля была вывезена кабина.
В авиакомпании решили, что самолет не подлежит восстановлению. В первую очередь было слито топливо, демонтированы двигатели и все, что находилось внутри салона: кресла, багажные полки, иллюминаторы, кабинки туалетов и т.д.
Затем самолет начали разрезать на части гидравлическими ножницами, чтобы по частям вывезти на утилизацию. Пока идет следствие, все части самолета будут находиться в ангаре, который арендовали "Уральские авиалинии".
Технический специалист авиакомпании ранее рассказывал журналистам, что использование частей самолёта в качестве музейных экспонатов или сувенирной продукции невозможно, так как лайнер был взят в лизинг и находится под таможенным контролем.
Все крупные части самолета с помощью тяжелой техники утягивали к шоссе, которое находится в 100 метрах от места аварийной посадки. Там их грузили на фуры, которые не могли бы проехать по кукурузному полю.
Как сообщает агентство ТАСС, в целях безопасности на месте дежурили полицейские, сотрудники МЧС России, частной охранной фирмы и медики. Процесс контролировали представители "Уральских авиалиний".
К субботе из крупных деталей на месте осталась лишь кабина самолета.
Полностью очистить поле от деталей лайнера планировалось в ночь на понедельник.
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку 15 августа.
После вылета из аэропорта "Жуковский" в оба двигателя попали птицы, в результате чего они оба отказали. Экипаж посадил судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.
Все 224 пассажира и семь членов экипажа остались живы. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину на следующий день были присвоены звания Героев России.
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