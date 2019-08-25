От перемены мест... Зачем страны переносят столицы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перенаселение - одна из главных проблем Джакарты

Власти Индонезии собираются перенести столицу страны из страдающей от автопробок и перенаселения Джакарты на остров Борнео. Конкретное место пока еще не названо, как и дата переноса, но президент страны Джоко Видодо уже официально объявил об этом проекте на августовской сессии парламента.

Причины для переноса очевидны. Джакарта постепенно оседает, в среднем со скоростью от одного до 15 сантиметров в год, и по оценке ученых, уже к 2050 году может полностью уйти под землю.. Практически полгорода уже находится ниже уровня моря, поскольку Джакарта расположена в заболоченной местности, ее омывает Яванское море, и через город протекают 13 рек.

Помимо этого в Джакарте чудовищные автомобильные пробки - худшие в мире, согласно исследованию 2016 года. В городе проживают 30 млн человек, и лишь 2-4% сточных вод подвергаются очистке.

Новая столица расположится на Калимантане - так называется индонезийская часть Борнео, острова, разделенного между тремя государствами. Это обойдется властям в 33 млрд долларов и потребует от 30 тыс до 40 тыс. гектаров, чтобы разместить от 900 000 до 1,5 млн человек.

Главный претендент на звание новой столицы - город Палангкарая, расположенный в центре острова. Во-первых, он географически ближе к центру индонезийского архипелага, а, во-вторых, отец-основатель индонезийской государственности и национальный герой Сукарно также предлагал этот город в качестве столицы.

Страны порой переносят свои столицы из одного города в другой, по разным причинам, так что Индонезия в этом смысле далеко не первая. Вспомним другие, наиболее известные примеры из сравнительно недавней истории.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хан Шатыр - архитектурная жемчужина Нур-Султана

1. Казахстан

В 1997 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил перевести столицу из главного города Алма-Аты. Для нового административно-политического центра он выбрал провинциальный город в 1200 км к северу от столицы - Акмолу, что на казахском означает "белая святыня".

Первым делом он дал городу новое название - Астана. Впрочем, город и раньше переименовывался не раз: до 1992 года он был известен как Целиноград, а до 1961 как Акмолинск.

Затем Назарбаев созвал в Астану архитекторов со всего мира для придания городу столичной монументальности, и одним из новых архитектурных достопримечательностей стал Хан Шатыр - колоссальный торгово-развлекательный центр, построенный в форме прозрачного шатра знаменитым британским архитектором Норманом Фостером.

В городе также вырос новый монумент - башня Байтерек, представляющая собой ажурный ствол дерева, в кроне которого лежит позолоченный стеклянный шар, символизирующий снесенное священной птицей Самрук яйцо.

Там расположена смотровая площадка, откуда можно полюбоваться на другие архитектурные новинки города - президентский дворец и Центральный концертный зал.

Все это стало возможно из-за растущего нефтяного сектора, благодаря которому экономика страны выросла в 2018 году на 4,8%.

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, а парламент проголосовал за переименование новой столицы в его честь, и город стал называться Нур-Султаном.

Совсем неплохо для поселения, в котором в сталинские времена располагался Акмолинский лагерь жён изменников родины или А.Л.Ж.И.Р.

2. Мьянма

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нейпьидо - не густонаселенный город

Город Нейпьидо покрывает площадь в четыре раза больше той, которую занимает такой немаленький город как Лондон, но жителей в нем проживает в разы меньше.

Это город с короткой - пока - историей: он существует с 2005 года, а до этого здесь был небольшой посёлок.

Нейпьидо означает "место для короля", однако почему именно сюда, за 370 км от самого крупного города Янгона, была перенесена столица, так и остается по большей части загадкой.

Когда это произошло, в ноябре 2005 года, тогдашний министр информации в интервью Би-би-си пояснил этот шаг более удобным, центральным, расположением новой столицы, однако аналитики посчитали, что, скорее всего, военное руководство страны опасается иностранного вторжения с моря или же хочет лучше контролировать этнические меньшинства, проживающие в приграничных регионах.

Были также и предположения на тот счет, что скрытные военные лидеры Мьянмы просто повторяют привычки правивших в доколониальные времена бирманских королей, которые стороили новые города и дворцы по совету предсказателей.

Сейчас Нейпьидо имеет все признаки построенной по генеральному плану столицы: главная улица, ведущая от здания парламента к президентскому дворцу, имеет 20 полос движения, однако транспортный поток на ней невелик.

Бульвары выстилают сверкающие новизной торговые центры и пустые пятизвездочные отели. Есть в городе и сафари-парк, зоопарк и три стадиона. И, в отличие от других районов Мьянмы, подача электроэнергии здесь осуществляется круглосуточно.

3. Боливия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ла-Пас - самая высокогорная столица в мире

В Боливии две столицы - Сукре и Ла-Пас.

Сукре была единственной столицей до 1899 года, когда в ходе недолгой гражданской войны она проиграла населению города Ла-Пас.

После этого парламент и весь чиновничий аппарат переехал в самый крупный город Боливии Ла-Пас, тогда как все органы юстиции остались в Сукре.

Сукре находится в центре страны, именно там, где и была основана Боливия в 1825 году. Население города составляет всего 250 тыс. по сравнению с 1,7 млн в Ла-Пасе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вторая столица Боливии - город Сукре

В 2007 году было выдвинуто предложение перевести парламент и правительственные учреждения обратно в Сукре, однако в Ла-Пасе развернулся нешуточный протест по этому поводу.

За этим скрывалось противостояние между сторонниками президента Эво Моралеса из беднейших западных районов и его противников из более благополучных восточных областей.

От этой мысли в итоге отказались, и так у Боливии до сих пор остались две столицы.

4. Нигерия

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Абуджа была построена с учетом растущего автомобильного движения

До 1991 года самый крупный город Нигерии Лагос был также и столицей страны.

Для переноса главного города в Абуджу было несколько причин: во-первых, ее центральное расположение, вдали от побережья.

Во-вторых, Лагос был уже тогда очень перенаселен, город был самым густонаселенным среди всех африканских городов, расположенных южнее Сахары.

Также в политическом и этническом смысле Абуджа была нейтральным городом, учитывая, что в Лагосе большую часть населения составляли представители народности йоруба, тогда как на юго-востоке страны доминировали игбо, а на северо-западе хаусанцы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лагос и сегодня остается коммерческой столицей Нигерии

Это было немаловажно, если вспомнить, что в 1967-70-е в стране шла биафро-нигерийская война, и представители народности игбо хотели выйти из Нигерийского союза.

Тогда как Лагос развивался стихийно, Абуджа стала первым городом в Нигерии, построенным по плану. Лагос печально известен своими дорожными пробками, а вот в Абудже дороги изначально были спланированы с учетом растущего автотранспортного потока.

Есть в новой столице и культурные учреждения, и президентский дворец, и здание Национальной ассамблеи, и Верховный суд. Хотя целый ряд учреждений федерального уровня неофицильно по-прежнему остается в Лагосе.

5. Португалия

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Современный Рио разительно отличается от того города, куда в начале XIX века переехал португальский королевский двор

На протяжении 13 лет столицей Португалии был вовсе не Лиссабон, а Рио-де-Жанейро. Почему? Из-за Наполеона.

Во время Перинейских войн (1807-14гг) французы трижды захватывали Португалию. За несколько дней до вторжения наполеоновской армии в декабре 1807 года правившая в то время в Португалии королевская династия Браганса бежала в Бразилию, бывшую тогда колонией Португалии, и в марте 1808 года прибыла в Рио.

В начале ХIX века Рио был процветающим городом: там шла торговля золотом, алмазами, сахаром. Около трети населения - почти 1 млн человек - были рабами.

Image caption Лиссабон на целых 13 лет перестал был столицей Португалии

Там же португальский принц-регент Жуан VI образовал Соединенное Королевство Португалии, Бразилии и Альгарве, что тут же повысило статус Бразилии из колониального в равный Португалии. Страна также обрела большую административную самостоятельность.

В 1816 году, после смерти королевы Португалии Марии I, Жуан VI стал королем, а в 1821 году королевский двор вернулся в Лиссабон, и, соответственно, город вновь вернул себе столичный статус.

Однако пребывание португальского королевского двора в Рио оставило неизгладимый след не только на этом мегаполисе, но и на всей Бразилии, дав толчок развитию экономики и ускорив стремление к независимости.

6. Турция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Анкара лежит на высоте 938 м над уровнем моря

Многие прибывающие в Стамбул туристы и сегодня думают, что приехали в столицу Турции. Однако это не так.

Когда 13 октября 1923 года Стамбул передал бразды правления Анкаре, он был одним из самых густонаселенных мегаполисов европейского континента, а Анкара - городом с населением в 35 тыс человек.

Почему это было сделано?

Дело в том, что после Первой мировой войны, большая часть Оттоманской империи была оккупирована союзниками Антанты - даже Стамбул, имевший стратегическую позицию, связывая Черное и Средиземное моря. Кстати, тогда он еще назывался Константинополем, а переименован в Стамбул был позже, в 1930-м.

Перенести столицу вглубь страны в Анкару - город, находящийся на Анатолийском плоскогорье, предложил основатель современной Турции и ее первый президент Кемаль Ататюрк.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стамбул до 1930 года назывался Константинополем

Анкара, расположенная на высоте 938 метров над уровнем моря, возможно, и уступает Стамбулу в величии, истории и разнообразии культурной жизни, но теперь это тоже многомилионный город, неизменно привлекающий туристов.

Название ему досталось с античных времён и произведено от греческого "Ангора". Именно под этим именем город был известен в древности и именно отсюда пошли ангорские кошки, ангорские кролики и, соответственно, ангорская шерсть.