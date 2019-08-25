Карнавал в Ноттинг-хилле: единение общества и £100 млн в бюджет Лондона
В Лондоне проходит 53-й карнавал в Ноттинг-хилле, который считается самым большим в Европе и вторым по размаху в мире после Рио-де-Жанейро. Карнавал проводится каждый год в последние выходные августа в лондонском районе Ноттинг-хилл.
По словам исполнительного директора карнавала Мэттью Филипа, главная задача этого мероприятия - преодоление барьеров в обществе.
По его словам, особенно это важно для жителей Лондона сейчас, когда общество Британии как никогда раньше разделено по многим социально-политическим вопросам.
В этот раз карнавал ознаменовался небывало жаркой для последнего летнего уикенда погодой - в воскресенье в Лондоне был побит рекорд температуры для последних выходных августа, державшийся с 2001 года.
Праздник стартовал в воскресенье в 6:00 утра по местному времени. Празднества продлятся до 22:00 понедельника, само карнавальное шествие завершится к 20:30 понедельника.
Как ожидается, в этом году карнавал посетят около миллиона человек. Также, по прогнозам организаторов, мероприятие принесет в бюджет Лондона более 100 млн фунтов (122 млн долларов).
Главная часть карнавала - костюмированные шествия и представления с участием профессиональных артистов.
Карнавал в Ноттинг-хилл зародился в 1960-х годах, когда этот район Лондона стал домом для многих общин иммигрантов из стран Карибского бассейна.
Первые карнавалы проходили под лозунгом "Свобода народа рождает его искусство".
Представители британской афро-карибской общины играют и поныне ведущую роль на карнавале.
Традиционная часть фестиваля - красочные бои.
"Я твердо убежден, что карнавал должен проводиться, привлекать к себе внимание, и вся страна должна гордиться им. Он выделяет Лондон как город, который открыт для людей из разных слоев общества и разного образа жизни", - говорит директор карнавала.
Как и в 2017 и в 2018 годах, в этот раз участники карнавала почтили память жертв пожара в здании Гренфелл-тауэр молчанием, которое продлилось 72 секунды - по числу погибших в огне. О жертвах пожара будут вспоминать в 15:00 по местному времени и в понедельник.
24-этажное здание Гренфелл-тауэр, пожар в котором в июне 2017 года унес жизни 72 человек, находится в соседнем с Ноттинг-хилл районе - Северном Кенсингтоне.
"Гренфелл-тауэр - часть нашего общества, поэтому важно показать нашу поддержку", - говорит Мэттью Филип.
Несмотря на всеобщее оживление и ликование, праздник в Ноттинг-Хилле сопровождается усиленными мерами безопасности. Место проведения карнавала огораживается и закрывается для движения любоьго транспорта, в том числе общественного.
На улицах дежурят усиленные полицейские наряды, хотя и вполне дружелюбно настроенные.
Тем не менее, витрины многих магазинов в районе проведения праздника заблаговременно закрывают толстыми листами фанеры.
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