Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трампу очень понравился июньский визит в Великобританию. Его принимали с королевскими почестями

Американский президент Дональд Трамп пообещал Британии выгодное торговое соглашение, как только она сбросит тяжкие оковы членства в Евросоюзе. Будущая сделка с США вдохновляет сторонников "брексита", но возможна ли она?

"Мы готовим очень большую торговую сделку. Очень большую, такой большой сделки у нас с Британией никогда не было", - сказал Трамп в воскресенье.

"Это будет превосходное соглашение", - поддакивал ему британский премьер Борис Джонсон на завтраке перед саммитом "Большой семерки" во французском Биаррице.

Британия выходит из ЕС 31 октября, однако до сих пор не подписалась под согласованными условиями развода. Это чревато беспорядочным разрывом с главным торговым партнером после 40 лет совместной жизни.

После "брексита" Британия потеряет беспрепятственный доступ на рынок ЕС - второй крупнейшей экономики мира с населением в полмиллиарда человек. Она рассчитывает компенсировать ущерб за счет соглашений о свободной торговле с конкурентами европейцев, прежде всего с США - самой богатой страной в мире.

Оптимизм Джонсона разделяют не все.

Одни не верят обещаниям Трампа, вспоминая его любовь к протекционизму: он пришел к власти под лозунгом "Америка прежде всего" и развязал торговые войны со всем миром, включая соседей, Европу и Китай.

Другие опасаются, что США заставят Британию смягчить жесткие требования ЕС к качеству еды и в целом дерегулировать экономику, отойдя от европейской модели социального государства в сторону дикого капитализма по-американски. И в процессе отдать на заклание священных коров - сельское хозяйство, финансовый сектор и бесплатную медицину, пустив в защищенные отрасли американских конкурентов.

Правообладатель иллюстрации Corbis / Getty Images Image caption "Америка прежде всего" - лозунг кампании Трампа

Экономисты выделяют по меньшей мере четыре причины, которые заставляют сомневаться в скором счастливом союзе США с Британией, освобожденной из пут Евросоюза.

Причина первая. Трамп

Трамп с момента прихода к власти не заключил ни одного большого торгового соглашения. Как раз наоборот, он разорвал крупнейшие сделки - с соседями по Северной Америке и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он прекратил переговоры о торговом соглашении с ЕС, развязал полномасштабную торговую войну с Китаем и саботировал работу Всемирной торговой организации.

В процессе он много раз заявлял, что того гляди заключит сделку века - то с одной страной, то с другой. И столько же раз передумывал в последний момент. И даже договорившись - как в случае с Мексикой в мае - он выдвигал новые условия уже после подписания.

Во всех этих переговорах Трамп выступал с позиции силы, диктуя условия. Особенно если партнер слабее и в нужде.

"США агрессивно подходят к торговым переговорам: они занимают жесткую позицию и ставят во главу угла собственные интересы. Они несомненно воспользуются тем фактом, что после "брексита" Британии кровь из носу потребуется торговое соглашение", - сказал Би-би-си Чарльз Грант, директор британского исследовательского центра Centre for European Reform.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джонсон впервые встретился с Трампом как премьер Британии в Биаррице

Британия утверждает, что выходит из ЕС как раз для того, чтобы избавиться от роли вассала Брюсселя в торговой политике. Однако к определению этой политики Лондон имеет непосредственное отношение как один из главных членов блока. А для США маленькая Британия - в лучшем случае сателлит, никак не равный партнер.

Рассчитывать на снисхождение, уступчивость и постоянство Трампа ей не приходится. Он показал, что не собирается церемониться с бывшей метрополией, когда фактически уволил посла Британии в Вашингтоне, заодно окрестив его чокнутым и тупым.

К тому же через год ему предстоит избираться на второй срок, и потому от него ожидают не уступок торговым партнерам, а ужесточения противостояния под лозунгом защиты американского производителя.

Причина вторая. Конгресс

Все торговые соглашения должен ратифицировать конгресс США. У Трампа война с демократами, но и в его республиканском лагере немало потенциальных противников любой полномасштабной торговой сделки с Великобританией.

По трем причинам.

Во-первых, в конгрессе гигантское влиятельное сельскохозяйственное лобби, и оно не пропустит соглашение без уступок со стороны Лондона. А для британцев нет ничего страшнее: они уверены, что США завалят страну хлорированной курятиной и дешевыми генетически измененными продуктами, что подорвет здоровье нации и разорит фермеров.

"Заключить соглашение и не обговорить в нем сельское хозяйство - это предательство по отношению к сельской Америке", - описал позицию фермеров в интервью Би-би-си Зиппи Дувалл, глава отраслевого союза American Farm Bureau.

Правообладатель иллюстрации In Pictures / Getty Images Image caption Британцы против хлорированной курятины Трампа

Фермеры - основа электоральной базы Трампа - поддержали его крестовый поход против Китая, несмотря на убытки из-за ответных пошлин. Администрация Трампа вынуждена поддерживать их субсидиями. Она не упустит случая помочь им расширить рынки сбыта, полагает эксперт по торговым переговорам Дмитрий Грозубински.

"И я уверен, что торговое соглашение с Британией без серьезных уступок американским фермерам столкнется с большими проблемами в конгрессе. Они и так поистрепались на передовой торговой войны с Китаем", - сказал он Би-би-си.

Во-вторых, в конгрессе сильно ирландское лобби. И его представители, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, не раз предупреждали: если в результате "брексита" между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией появится граница и будет нарушено мирное соглашение, никакого договора о торговле с США Британии не видать.

За два месяца до "брексита" ирландский вопрос остается открытым.

И наконец, в-третьих, склонный к протекционизму конгресс вряд ли обойдет стороной планы Великобритании ввести налог на интернет-услуги.

Европа давно обсуждает, как облагать налогом компании вроде Facebook и Amazon. Франция решила ввести его, и США начали против нее расследование, аналогичное тому, что положило начало торговой войне с Китаем. Британия собирается последовать ее примеру.

"Я встречался с британцами и сказал им: "Вы собираетесь заключить торговую сделку с США. С вашим налогом на интернет-услуги никакой сделки не будет. Точка", - предупредил сенатор-демократ Рон Вайден.

Причина третья. ЕС

Перед поездкой на G7 Джонсон заглянул в Берлин и Париж и признал, что после "брексита" первоочередной для Британии будет сделка с ЕС, а не с США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Нэнси Пелоси на пока что не видимой ирландской границе

Европа ближе во всех отношениях. Во внешней торговле Британии на США приходится 18% экспорта и 11% импорта. Доля Евросоюза в разы выше - 45% и 53% соответственно. К тому же британцам намного легче договориться с Брюсселем, поскольку сейчас у них общие правила и стандарты - а это главное для беспрепятственной торговли.

Если Британия разведется с ЕС полюбовно, все же ратифицировав согласованный договор, то на ближайшие два года все останется как есть - и этот переходный период можно продлить еще на год.

В этом случае никаких уступок США в торговле она сделать не сможет, поскольку будет жить по европейским правилам и не сможет их менять.

А если развод окажется беспорядочным и Британию не будут связывать с ЕС никакие договоры, приоритетом для нее будет восстановление доступа на свой ближайший и крупнейший рынок, а не попытка выйти на меньший заокеанский.

Особенно с учетом четвертой причины.

Причина четвертая. Время

На заключение полномасштабных торговых сделок уходят годы переговоров.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Торговые переговоры - дело не быстрое

ЕС договорился с Канадой за семь лет, с Японией - за восемь. После шести лет обсуждений сделка с США в тупике. Даже небольшой пересмотр давних сделок вроде США-Канада-Мексика занимает многие месяцы: переговоры, подписание, потом ратификация в парламентах.

"Я не верю, что США и Британия заключат полноценное соглашение о свободной торговле в обозримом будущем", - говорит эксперт по торговле Сэм Лоу из Centre for European Reform.

"Однако в качестве политического жеста это возможно", - оговаривается он.

Выход - мини-сделки.

Во-первых, они охватывают только некоторые отрасли и позволяют оставить на потом спорные моменты. Во-вторых, Трамп может утверждать их сам, без одобрения конгресса, если речь идет о снижении пошлин, которые уже меньше 5%. На автомобили, например, они ниже.

Трамп сказал Джонсону в воскресенье, что только на секторальные соглашения и стоит рассчитывать. Когда британский премьер говорил за завтраком о будущей "превосходной сделке", Трамп перебил его.

"Много превосходных мини-сделок, мы обсуждаем много разных сделок", - цитирует его Рейтер.

У такого подхода есть два недостатка.

Во-первых, это незаконно. Правила Всемирной торговой организации фактически запрещают секторальные сделки и требуют, чтобы соглашения охватывали подавляющее большинство торговых отношений между заключившими их странами.

Во-вторых, любую мини-сделку вроде "машины в обмен на сою" будет проблематично представить публике как масштабный успех Британии на мировой арене и адекватную замену разрыву с ЕС.

Это недостатки, но не препятствия. У ВТО нет эффективных рычагов давления на США. А выдать мини-сделку за полноценное соглашение Трампу ничего не стоит: он это делал уже не раз.

Последний пример - готовящееся секторальное мини-соглашение с Японией. В воскресенье в Биаррице Трамп назвал его "очень большой сделкой, одной из самых больших сделок, какие мы заключали с Японией".

Если Лондон после "брексита" захочет рапортовать о быстрой победе на внешнеторговом фронте, он может и согласиться на мини-сделку, но представить ее как полномасштабное соглашение. Цена будет высокой, предупреждают эксперты.

"Может ли Трамп сделать для Британии исключение, когда он будет вводить запретительные пошлины на европейские автомобили? Вполне возможно. И потребовать взамен поддержки Лондона в конфликтах с Huawei, Ираном, или в обмен на отказ Британии не рассматривать налог на американских интернет-гигантов", - говорит Лоу.

"И это будет не торговая сделка, а сделка, затрагивающая торговлю. Но ее представят прессе как полноценное торговое соглашение".