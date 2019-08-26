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Легендарной британской малолитражке Mini исполняется 60 лет. Владельцы Mini поделились с Би-би-си фотографиями своих машин.

Разработанный сэром Александром Иссигонисом для бывшей British Motor Corporation малолитражный автомобиль за прошедшие годы стал настоящей звездой - особенно благодаря таким фильмам, как, например, "Ограбление по-итальянски".

Одно осталось неизменным - культовые автомобили по-прежнему производятся в Оксфорде, теперь концерном BMW.

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У Криса Мосса из Линкольна есть целых шесть Mini, самая старая из которых - модификация Wolseley Hornet 1962 года (на фото крайняя справа).

Он влюбился в Mini, когда в 17 лет смог накопить денег и купил, как он говорит, "развалюху" для дальнейшего восстановления.

"Я много времени и денег трачу на работу с машинами. Это не дешевое хобби, но если любишь что-то - оно того стоит", - говорит Крис.

Правообладатель иллюстрации Red Dragon Mini Club Image caption Джерри (синий) и Эдди (справа) на международном слете Mini и их владельцев в Бристоле

У обоих родителей Сары Николл были автомобили Mini, так что покупка собственной машины этой марки была лишь вопросом времени.

В прошлом году Сара и ее партнер, владельцы синего Mini по имени Джерри и красного Эдди, создали сообщество поклонников марки.

Правообладатель иллюстрации Jack Parker Image caption Джек сфотографировал свою подругу Рию на фоне своего желтого Mini

Джек Паркер и его подруга Риа недавно посетили фестиваль "Mini в парке" в Лестершире.

"Я был на куче автомобильных выставок и познакомился с огромным количеством людей, - говорит Джек, купивший Mini четыре года назад. - Это невероятное сообщество".

Правообладатель иллюстрации Tom Shorrock Image caption Том и его Mini Mayfair 1987 года

Тому Шорроку пришлось жестко экономить, чтобы купить свой первый Mini. Ему было 16 лет, и он только начал работать помощником электрика.

Та машина была оранжевой с черной крышей. Спустя годы Том все так же любит марку и говорит, что вождение помогает ему справляться со стрессом.

"Я люблю Mini за то, что они помогают завести беседу, притягивают взгляды, и за то чувство, которое появляется у меня за рулем", - говорит он.

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"Это по-настоящему душевная машина", - отзывается о своем Mini Стив Браун.

Правообладатель иллюстрации Jay Watson Image caption Уиллоу демонстрирует, что сесть за руль Mini можно в любом возрасте

Дочери Джея и Джун - Уиллоу - передалась семейная любовь к классической модели.

Джей в разное время владел двумя различными модификациями Mini. "Я попробовал сесть за руль "Купера" в колледже и влюбился", - говорит он.

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На прошедшем недавно в Бристоле ежегодном мероприятии International Mini Meeting можно было увидеть множество классических моделей. На фестивале отметили день рождения модели, и поздравить ее пришли поклонники из числа знаменитостей. Например, мистер Бин.

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Юбилей не состоялся бы без праздничного торта. Этот испек фанат Mini из Венесуэлы.

Правообладатель иллюстрации Dilina Liyanage Image caption Mini популярны во всем мире

Дилина Лиянаге наглядно демонстрирует, что любовь к Mini не знает границ: для этого фото он позирует с друзьями на Шри-Ланке.

Правообладатель иллюстрации Craig Hatton

Mini выглядят привлекательно в любом размере.

Подборку собрала Бернадетт Маккейг, BBC News