Как путешествуют члены британской королевской семьи?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган перед отлетом в Новую Зеландию из Сиднея

Образ герцога и герцогини Кембриджских, садящихся на самолет авиакомпании-лоукостера, этим летом вступил в резкий контраст с путешествиями принца Гарри с супругой Меган.

Сравнения между полетом Уильяма и Кейт из Норвича в Абердин и поездками герцога и герцогини Сассекских на частном самолете были не в пользу последних.

Но кто принимает решения о том, как будут путешествовать члены королевской семьи, и во сколько это обходится?

Официальные поездки и неофициальные

Стоимость официальных королевских поездок публикуется в ежегодных отчетах, неофициальных - не публикуется нигде.

Совокупный объем затрат на официальные поездки, которые фактически оплачивают налогоплательщики, в прошлом году составил около 3 млн евро. Больше всех потратил принц Чарльз.

Согласно традиции, все, что члены королевской семьи тратят в свое личное время - это их личное дело, и мы узнаем лишь о том, о чем нам сообщают.

Кенсингтонский дворец не стал комментировать вопрос о частных расходах герцога и герцогини Кембриджских на поездку после того, как их сфотографировали во время посадки в самолет бюджетной авиакомпании. Стоимость билетов могла составить примерно 80 евро.

Элтон Джон на этой неделе заявил, что одолжил свой частный самолет принцу Гарри и его супруге, чтобы защитить их от неуместного вторжения прессы в их частную жизнь. Герцог и герцогиня Сассекские гостили у музыканта в Ницце.

Автор книг о королевской семье Фил Дампье полагает, что членам королевской семьи в будущем придется декларировать такие "подарки", стоимость которых может составлять десятки тысяч фунтов стерлингов.

Предпочтение вертолетам

Когда члены королевской семьи путешествуют в рамках исполнения своих обязанностей, они чаще всего арендуют вертолеты.

По официальным данным, в прошлом году они совершили 207 полетов на вертолетах, тогда как на специально арендованных самолетах - лишь 56.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Использование гражданских вертолетов позволило сэкономить на перелетах десятки тысяч фунтов

Подавляющее большинство полетов на вертолетах были короткими и стоили меньше 15 тыс. фунтов (16,5 тыс. евро).

Но при поездках за границу аренда самолета - практически единственный вариант для королевской семьи.

Самым дорогим вышел визит принца Чарльза с супругой на Кубу и острова Карибского бассейна на самолете королевских ВВС Voyager - он обошелся в 460 тысяч евро.

Расходы резко упали

Хотя затраты на королевские путешествия кажутся весьма значительными, сейчас они намного меньше, чем несколько десятилетий назад.

По официальным данным, расходы на поездки членов королевской семьи между 1991-92 и 2011-12 годами сократились на 76%.

В Национальном аудиторском управлении это объясняют тем, что королевская семья отказалась от использования военных вертолетов в пользу услуг гражданских компаний и сократила количество путешествий на самолетах.

Официальные поездки членов королевской семьи оплачиваются средствами "Суверенного гранта", который формируется из налоговых поступлений. В этом году размер гранта, из которого также оплачивается содержание прислуги и дворцов, составит почти 91 млн евро.

В прошлом году расходы на официальные поездки составили около 3 млн евро - примерно столько же, сколько и в предыдущие два года. Для сравнения: в 1997-98 годах на это было потрачено 19 млн евро.

Дело не только в деньгах

Решение о том, арендовать самолет или воспользоваться регулярным рейсом, принимается старшим персоналом королевского двора после согласования с правительством, пояснил Би-би-си бывший глава королевской охраны Дай Дэвис.

"[Принимаются во внимание] удобство маршрутов, количество остановок, время и - в некоторых регионах - соображения безопасности", - сказал Дэвис.

Но тезис о том, что принцу Гарри и герцогине Меган был необходим частный самолет, поскольку путешествие на обычном было бы недостаточно безопасно, на что указывали некоторые знаменитости, выступившие в защиту Гарри и Меган, не соответствует действительности, добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла в Вене спускаются по трапу с борта самолета королевских ВВС

"С точки зрения безопасности это полная чепуха", - сказал Дэвис.

Для поездок на небольшие расстояния старшие члены королевской семьи до сих пор используют королевский поезд, собранный еще в 1970-х.

В последний раз королева пользовалась поездом в марте 2019 года - она провела в нем ночь перед ранней поездкой в Сомерсет. Общая стоимость путешествия - на поезде и на вертолете - составила 23 тысячи евро.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Интерьеры королевского поезда

При этом каждый километр таких путешествий обходится дороже, чем километр полета на самолете. Царедворцы, однако, указывают, что поездки на поезде позволяют сэкономить на дорогих и хлопотных остановках в отелях.

Возраст королевского поезда уже дает о себе знать. Бывший казначей королевы Алан Рид в 2013 году говорил членам парламента, что интерьеры поезда напоминают о 1960-х и 1970-х годах.

Дай Дэвис называет поезд морально устаревшим и сомневается, оправданна ли его эксплуатация.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году принц Чарльз трижды путешествовал на королевском поезде

Углеродный след

Недавний перелет Гарри и Меган в Ниццу оставил углеродный след объемом в 37,6 тонны. Элтон Джон заявлял, что оплатил соответствующий экологический сбор.

Сама пара ранее, обращаясь к подписчикам в социальных сетях, отмечала, что "каждый сделанный выбор, каждое совершенное действие имеет значение" с точки зрения изменения климата.

Историк Кэролайн Эштон в разговоре с Би-би-си отмечает, что молодому поколению королевской семьи следует подкреплять слова делами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элтон Джон заявлял, что оплатил экологический сбор за перелет принца Гарри с супругой на его частном смолете в Ниццу

"Если вы хотите построить свой личный бренд на "зеленом" и этичном поведении, надо бы расставить все точки над i, - говорит Эштон. - Сейчас, поскольку мы финансируем королевскую семью, они должны показывать, что заслуживают нашего уважения. Оно больше не дается по праву рождения, его нужно заслужить".

Принца Чарльза в 1991 году обвиняли в лицемерии, когда он выступил с речью о вреде автомобилей после того, как его любимый Bentley доставили в тогдашнюю Чехословакию перед его визитом.

В 2015 году его обвиняли в двойных стандартах, когда он преодолел путь в 130 км на вертолете через несколько дней после того, как призвал экономить электричество, своевременно выключая свет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любимый Aston Martin принца Чарльза ездит на экологичном топливе

На долю Чарльза как наследника трона приходится львиная доля расходов королевской семьи на путешествия. Сейчас королевский двор публикует в интернете перечень мер, которые принимаются для того, чтобы сократить углеродный след. В их числе, например, использование отходов от производства вина и сыра в качестве топлива для Aston Martin принца Чарльза.

Несмотря на все это, в прошлом году объем углеродного следа королевской семьи почти удвоился, составив 3344 тонны углекислого газа.

Министерство иностранных дел, которое занимается организацией королевский поездок за рубеж, отчитывалось, что потратило 48 тысяч евро на компенсацию вреда, нанесенного окружающей среде из-за выброса парниковых газов в атмосферу самолетами за 2017-18 годы.

Эти деньги идут на финансирование различных экологических проектов - высадку деревьев или установку солнечных батарей.