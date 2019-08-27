Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS

Международный авиакосмический салон в 2019 году - третий такой смотр для России в условиях санкций. Также это будет первый салон, на котором Россия представит новый самолет МС-21 в полете. В то же время у салона впервые появилась страна-партнер, и это не Франция или США, а Китай. Что ещё нового будет на российском салоне?

Премьера российского среднемагистрального самолета - МС-21

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Самолет занял свое место в статической экспозиции за несколько дней до открытия салона

Среднемагистральный самолет МС-21 начали разрабатывать еще в 2008 году. Его запуск несколько раз откладывался. В итоге торжественная выкатка лайнера произошла только в 2016-м. На авиасалоне в этом году будут представлены все три построенных опытных экземпляра МС-21-300. Одна машина участвует в летной программе, вторая - расположится в статической экспозиции гражданской техники, третья, с пассажирским салоном, будет стоять отдельно.

Сейчас МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний по российским нормам. В этом году должен подняться в воздух четвертый экземпляр самолета. Одновременно исполнитель программы - корпорация "Иркут" - развертывает серийное производство лайнера для поставки первым заказчикам. В основном это российские перевозчики - "Аэрофлот", "Nordwind Airlines", "Ираэро", "Red Wings Airlines", "Ангара", "Алроса", а также лизинговые компании "ВЭБ-Лизинг", "Ильюшин Финанс" и другие.

Полноразмерный макет кабины и салона китайско-российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929

Правообладатель иллюстрации SIPA Asia via ZUMA Wire/TASS Image caption Российско-китайский самолет пока существует только в форме макета

В этом году впервые авиасалон будет не только российским, но и отчасти китайским - эта страна стала официальным партнером смотра. В МАКСе будет участвовать 20 компаний из Китая. Одним из самых интересных экспонатов салона должен стать полноразмерный макет кабины лайнера CR929. Это широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая.

В июне 2018 российская ОАК и китайская СОМАС сообщили, что договорились по основным геометрическим характеристикам воздушного судна: размаху и форме крыла и оперения, длине фюзеляжа, расположению двигателей, шасси и дверей.

Правда, макет кабины и пассажирского салона этого самолета уже показывали публике - в ноябре 2018 года на Airshow China в городе Чжухай.

Истребитель пятого поколения Су-57

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption О разработке российского истребителя пятого поколения заговорили еще в начале 2000-х годов

Как сообщает ОАК, истребитель пятого поколения Су-57 на МАКСе впервые будет показан публике на статической площадке авиасалона. Он также примет участие в летной программе. В сообщении "Ростеха" уточняется, что это будет Су-57Э - то есть экспортный вариант машины.

О характеристиках Су-57Э подробно не сообщается. Однако обычно экспортные версии высокотехнологичных систем вооружений отличаются от тех, которые поставляют в российские войска, ограниченными возможностями.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ранее назывался Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разрабатывает ОКБ Сухого.

В середине мая 2019 года Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 таких истребителей. Программой вооружений до 2027 года до этого планировалось закупить только 16 таких самолетов.

Контракт на поставку 76 истребителей был подписан в присутствии Путина на выставке "Армия-2019" в июне 2019 года.

Су-57 проходили испытания в Сирии - об этом говорил в марте 2018 года глава минобороны России. Также Шойгу уточнял, что в ходе испытаний с самолетов проводились практические пуски перспективных крылатых ракет.

Новый российский топливозаправщик Ил-78М-90А

Правообладатель иллюстрации ОАК Image caption По данным ОАК, Ил-78М-90А - первый воздушный топливозаправщик, произведенный в России

На салоне должны впервые показать публике новый российский топливозаправщик Ил-78М-90А. По данным ОАК, это первый воздушный топливозаправщик, который произвели в России в постсоветский период. Это модификация другого самолета - Ил-76МД-90А. Обе модели - это глубокая модернизация самолета Ил-76, который летает с 1970-х годов.

Летные испытания Ил-78М-90А начались в декабре прошлого года. На земле Ил-78М-90А может одновременно заправлять четыре самолета.

Средний многоцелевой вертолет Ка-62

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Ка-62 проектировался как модификация военно-транспортного вертолета Ка-60

В этом году на МАКСе впервые покажут средний многоцелевой вертолет Ка-62 Казанского вертолетного завода. Он будет представлен в статической экспозиции "Вертолетов России" (входит в "Ростех"), а также будет принимать участие в летной программе.

Ка-62 построен по одновинтовой схеме с так называемым фенестроном - многолопастным рулевым винтом, расположенном как бы внутри хвостового оперения. Это делает винт более безопасным, а также дает возможность увеличивать скорость вращения и снижает вибрацию.

Планируется, что лопасти винтов и планера более чем на 50% будут выполнены из полимерных композиционных материалов.

Россия уже представляла Ка-62 в статической экспозиции на салоне Ле Бурже в 2013 году.

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