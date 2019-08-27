"Криминальный кризис". Почему кражи в Барселоне становятся все более жестокими

Правообладатель иллюстрации Universal Images Group Image caption Парк Гуэль в Барселоне - излюбленное место карманников

Барселона, привлекающая миллионы туристов со всего мира, традиционно считается европейской столицей карманников. Но если раньше карманники действовали незаметно, то в последнее время в городе совершается все больше грабежей с применением насилия.

Карманные воры стали такой же достопримечательностью Барселоны, как собор Саграда-Фамилия, парк Гуэль или бульвар Рамбла.

В путеводителях им отводятся целые разделы, а гиды призывают туристов быть бдительными и следить за вещами.

Местные активисты обвиняют полицию в том, что она вяло борется с карманными кражами. Автору этих строк однажды пришлось прождать несколько часов в участке, чтобы полицейские приняли заявление о краже.

От краж к ограблениям

Но теперь у властей города появилась более серьезная проблема.

В августе группа молодых людей в самом центре Барселоны напала на посла Афганистана Хамаюна Расу. В результате нападения дипломат получил травму ноги и лишился часов марки Bulgari стоимостью 1,7 тыс. евро.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Местные активисты предупреждают туристов о карманниках в вагонах метро

В этот же день 91-летняя француженка получила травму головы, когда воры сорвали с нее ожерелье.

Двумя днями ранее немецкий турист попал в больницу после ограбления в центре Барселоны.

В районе Побленоу другой мужчина получил ножевое ранение и в критическом состоянии был направлен в госпиталь.

Как пишет британский таблоид Sun, ссылаясь на данные местной статистики, в первом полугодии 2019 года преступность в Барселоне выросла на 9%.

Только за июль этого года в городе были убиты пять человек, трое из них застрелены. Всего с января по июнь зарегистрировано более 115 тыс. преступлений.

Заместитель мэра Барселоны по вопросам безопасности Альберт Батле описывает ситуацию как криминальный кризис, что, впрочем, не мешает ему утверждать, что для туристов город безопасен.

"Несмотря на последние события, Барселона все еще остается безопасным городом для туристов, в отличие от Парижа, Лондона и Рима. Следует сохранять спокойствие", - заявил он журналистам.

Полицейских не хватает

Это заявление сильно контрастирует с предупреждением, которое недавно появилось на листовках возле собора Саграда-Фамилия - одной из самых популярных достопримечательностей Барселоны.

"У каталонской полиции не хватает персонала для обеспечения вашей безопасности", - гласили листовки на семи языках.

Эти листовки - часть кампании MosS.O.S (от Mossos d'Esquadra - официального названия каталонской полиции), в рамках которой полицейские протестуют против сокращений.

Профсоюз говорит, что городу не хватает как минимум 2 тыс. полицейских.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти Барселоны увеличили число полицейских на улицах после теракта 2017 года, но ненадолго

Тревогу бьют не только полицейские, но и местные жители.

Они даже организовали гражданские патрули, которые предупреждают туристов на улице и в метро (метрополитен Барселоны лидирует по числу мелких краж) о карманниках. Если они замечают воришек, свистят в свисток и прогоняют их. Больше по закону они сделать ничего не могут.

"Или мы сделаем что-то, чтобы спасти Барселону, или она превратится в латиноамериканский город", - говорит Элиана Герреро, участница одного из патрулей. Она родом из Колумбии и безуспешно пыталась в Барселоне поступить на службу в полицию.

"Раньше такого не было. Были грабежи, но не насилие, которое мы видим сегодня", - добавляет Герреро.

"Пришло время признать, что ситуация вышла из-под контроля", - говорит Луис Санс, президент ассоциации бизнесменов, работающих на одной из главных торговых улиц Барселоны - проспекте Грасия.

Где грабят туристов

метро Барселоны, в особенности линии L1, L3 и L4, которые проходят через центр города

площадь Каталонии, Готический квартал и бульвар Рамбла, где больше всего туристов

набережная района Барселонета, пляж, ночные клубы и рестораны вдоль набережной

проспект Грасия, в особенности рядом с крупными магазинами и достопримечательностями

собор Саграда-Фамилия и парк рядом, где останавливаются туристические автобусы

парк Гуэль и подходы к нему

Многие винят в происходящем мэра Барселоны Аду Колау, которая, по мнению местных жителей, проявляла излишнюю мягкость с тех пор, как заняла свой пост в 2015 году.

За эти годы Барселоне пришлось пережить множество потрясений, главными из которых стали массовые акции протеста после референдума о независимости Каталонии и теракт на бульваре Рамбла в 2017 году, в результате которого погибли 13 человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полицейские в штатском проверяют документы у предполагаемых карманников в метро Барселоны

Эксперты по безопасности считают, что рост преступности - вполне закономерный процесс для города, который переживает туристический бум уже третье десятилетие: туристы потянулись в Барселону после Олимпийских игр 1992 года.

В 1990 году туристы занимали в отелях Барселоны 1,7 млн мест, что сравнимо с нынешним населением города. В 2017 году их стало уже 8,8 млн.

В общей сложности в 2018 году Каталонию посетило 19 млн иностранных туристов, из них 726 тыс. - россияне.

Около 60% преступлений совершаются в двух самых посещаемых туристами районах Барселоны - Старом городе, где находятся бульвар Рамбла и площадь Каталонии, и граничащем с ним Эйшампле, где расположены проспект Грасия и собор Саграда-Фамилия.

"Несоразмерная тревога"

"Барселона действительно остается очень безопасным городом, - утверждает эксперт в сфере безопасности Соня Андольц. - Рост преступности несоразмерен тому уровню тревоги, который поднимается вокруг этого".

Несмотря на это, посольство США в Испании в конце августа выпустило предупреждение американским гражданам, посещающим Барселону.

Американцам рекомендовали быть особенно внимательными в местах скопления туристов, не демонстрировать предметов роскоши, а в случае нападения не сопротивляться.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images/LightRocket Image caption Мэр Барселоны Ада Колау настаивает, что власти эффективно борются с преступностью

Вслед за американским посольством подобные предупреждения выпустили и некоторые другие страны.

В частности, японские власти особенно отметили собор Саграда-Фамилия и парк Гуэль как места, которых желательно избегать.

Безнаказанность

Источник в барселонской полиции признался изданию El Pais, что бороться с карманниками крайне сложно. Особенно это касается банд, состоящих из опытных преступников.

"Из группы в составе восьми человек удается поймать троих, которые к тому же не являются организаторами, а украденное бесследно исчезнет", - сетуют источники газеты.

В итоге лишь 10% задержанных за кражи с применением насилия удается отправить за решетку.

Многие ругают правовую систему Испании. Судьи редко сажают в тюрьму мелких преступников, впервые совершающих преступление. И даже рецидивист часто отделывается штрафом, если ущерб не превышает 400 евро (30 тысяч рублей).

Не удалось поймать и злоумышленников, ограбивших в июне 65-летнюю южнокорейскую чиновницу, приехавшую в Барселону в составе делегации министерства по культуре и туризму.

Грабители подъехали к ней на мотоцикле, вырвали сумку. Женщина упала и разбила голову о бордюр. Пострадавшую отвезли в больницу, но спасти ее не удалось.

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