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Люди, изо дня в день работающие с животными в ветеринарных клиниках и благотворительных приютах, чаще всего оказались там не просто так - а по зову милосердного сердца.

Но ежедневное, обыденное столкновение со страданиями, болезнями и смертью братьев наших меньших может со временем повредить и сердцу, и душевному здоровью.

Исследование, представленное на ежегодном съезде Американской ассоциации психологов в Чикаго в августе, показывает, что сотрудники и волонтеры в области зоозащиты больше других подвержены риску депрессии, тревожности и даже самоубийства.

Такие люди легче "выгорают" (выгорание - эмоциональное, физическое и умственное состояние, вызванное переутомлением или стрессом) и могут чаще страдать так называемой усталостью от милосердия (это можно описать как бесчувственность к страданию, возникающее у того, кто видел его слишком много).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ветеринары постоянно сталкиваются с процедурой усыпления животных. Это не может не влиять на их душевное здоровье

"Я знаю, что они умрут"

"Раз за разом встречаешься с новым животным и и знаешь - оно умрет, я не смогу его спасти. Смотришь ему в глаза. Это очень печально, это убивает, это больно", - говорит 29-летняя Андресса Чиккьоне.

Она живет в Сан-Паулу и постоянно участвует в спасении домашних животных, с котороми жестоко обращались или выбросили на улицу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уход за животными означает ежедневную встречу с болезнями и страданиями

"В мире много зла, и это действует на нас тоже", - добавляет она.

Чиккьоне называет себя независимой защитницей прав животных и придерживается веганского образа жизни. Она рассказала Би-би-си, что из-за той же эмпатии, которая заставляет ее помогать четвероногим, она временами чувствует себя обессиленной и измученной.

Но несмотря на это Андресса и дальше будет работать с животными.

"Это плохо влияет на душевное здоровье, я знаю, но голос любви сильнее. Животным нужна наша помощь, нельзя просто сидеть сложа руки", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Andressa Ciccone Image caption Зоозащитница Андресса Чиккьоне говорит, что лицезрение страданий животных отразилось на ее психическом здоровье

Высокий риск самоубийства

Предыдущие исследования уже называли ветеринаров в ряду специалистов, больше других страдающих от психических расстройств.

В январе этого года Журнал Американской ветеринарно-медицинской ассоциации опубликовал доклад, в коором проанализирован уровень самоубийств среди представителей этой профессии. В нем сказано, что с 1979 по 2015 годы уровень суицидов среди ветеринаров был в 2-3,5 раза выше, чем в среднем в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выброшенная на улицу кошка после успешно проведенной операции в приюте во Франции готовится найти новый дом

"Сочетание личных качеств, требований профессии и условий, в которых обучаются ветеринарные врачи - все это увеличивает риски", - сказала на съезде доктор Кэтрин Голдберг из Корнелльского университета штата Нью-Йорк.

Новейшее исследование на ту же тему было представлено профессором психологии университета Бемиджи в Миннесоте Анжелой Фурнье. Ее работа охватывает сотрудников и волонтеров приютов и убежищ, зоозащитников и борцов за гуманное обращение с животными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новорожденного котенка кормят молоком из соски в американском приюте

"Зоозащитники, как их часто называют, часто имеют дело с жестокостью по отношению к животным, с издевательствами на регулярной основе, и также с усыплением, которое в таких учреждениях - совершенно рутинное дело", - говорит доктор Фурнье.

По его словам, работники приютов оказываются перед дилеммой: на них возложена миссия заботиться о животных, но тут же они в итоге должны лишать их жизни.

Такой выбор приводит к нарастанию непреходящего чувства вины, и как следствие - депрессии, тревожности и бессонице. Вдобавок ухудшаются еще два важных показателя психологического комфорта: конфликт между работой и семьей углубляется, удовлетворенность от работы снижается.

"Я не смогла спасти всех"

Луиза Мелл - бразильская телеведущая и основательница убежища для брошенных хозяевами кошек и собак. Но забота о зверях стала частью ее жизни задолго до 2015 года, когда начал работать ее приют: "Когда я только начинала, об этих проблемах мало говорили. Я видела по телевизору страдающих животных и плакала, а люди смеялись надо мной".

Правообладатель иллюстрации LUISA MELL Image caption Луиза Мелл: "Я смирилась с тем, что не смогу спасти всех животных мира, но делаю всё что могу"

"Я объездила много организаций и приютов для животных, и очень часто при виде условий, в которых они там жили, меня накрывала депрессия. - говорит Луиза. - Там грязь, скученность - этим НКО надо работать более качественно".

В этом году команда Луизы вместе с властями Бразилии участвовала в спасении более полутора тысяч собак из приюта, который был лишен лицензии.

Многих собак там лечили, но многие умирали, и в итоге это чуть не свело Луизу Мелл с ума. "Я решила просто исчезнуть с радаров на время", - рассказывает она.

Она ушла из соцсетей и уехала с семьей в путешествие, чтобы избавиться от стресса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В приюте в Лиме ухаживают за животными, страдающими от кошачей лейкемии

"Раньше я впадала в отчаяние от того, что не помогу помочь каждому животному. Сейчас я приняла это как факт: всех я не могу спасти, но могу сделать всё от меня зависящее".

"Каждый питомец достоин того, чтобы сделать для него максимум возможного".

* Материал подготовлен при участиеи Марианы Алвис, Би-би-сиБразилия, Сан-Паулу.