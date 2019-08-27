Трейлер фильма "Путь: Во все тяжкие" взорвал интернет. Но что беспокоит критиков?
В прошедшие выходные Netflix выпустил трейлер фильма "Путь: Во все тяжкие" (El Camino: A Breaking Bad Movie) и весьма впечатлил фанатов оригинального сериала, повествующего о невероятной трансформации добропорядочного преподавателя химии в наркобарона.
Но кинокритики все еще не уверены, что фильму удастся достичь творческих высот ставшего культовым телевизионного сериала.
Сам фильм ждет своей мировой премьеры 11 октября.
На прошлой неделе Боб Оденкерк, сыгравший в сериале адвоката Сола Гудмана, сообщил, что фильм почти полностью готов.
В интервью изданию Hollywood Reporter Оденкерк даже удивился, что информация о кинокартине не утекла в публичное пространство раньше.
Теперь фанаты знают о новой ленте чуть больше.
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В пресс-релизе Netflix утверждается, что "Путь: Во все тяжкие" представит эволюцию образа Джесси Пинкмана после его побега из плена.
Что мы знаем?
Винс Гиллиган остается сценаристом, режиссером и продюсером всей саги "Во все тяжкие", включая и новую полнометражку.
Известно, что фильм - продолжение истории, сиквел оригинального сериала.
Приквел "Лучше звоните Солу" уже четыре сезона с успехом идет на Netflix, а премьера пятого запланирована на 2020 год.
Кто возвращается?
Интересно, что и Оденкерк не знает (или делает вид, что не знает) всех деталей предстоящей премьеры.
"Я многое о нем слышал, и я в восторге. Сгораю от нетерпения, хочу посмотреть. Мне трудно поверить, что фанаты не знают, что его сняли. Они (продюсеры) удивительно хорошо сохранили фильм в секрете", - заметил Боб Оденкерк в интервью.
Актер Аарон Пол, судя по всему, вернется к роли Джесси Пинкмана - подельника главного героя всей этой истории. "Еще ближе", - написал недавно Аарон Пол в "Твиттере".
Пинкман стал главным героем полнометражного фильма. Об этом еще в марте Аарон Пол намекнул журналу Variety.
"Если вы не заметили, в телесериале Уолтер погибает, так что... Джесси должен там быть", - сказал он, отвечая на вопрос о новом фильме.
По некоторым сведениям, возвращается и Тощий Пит (актер Чарльз Бэйкер), друг и собутыльник Пинкмана.
Вопрос в том, вернется ли Брайан Крэнстон в фильм в роли Уолтера Уайта. Он, как и Аарон, в июле опубликовал в соцсетях в качестве анонса фильма одно слово: "скоро".
Возвращение Уайта, понятное дело, проблематично. Но в интервью Entertainment Tonight Крэнстон саркастично заметил что rigor mortis (трупное окоченение) позволяет провернуть это дело.
Черный юмор Крэнстона, впрочем, мало что проясняет.
"Может быть, в качестве флэшбека или, наоборот, весточки из будущего. Уолтер Уайт пока еще мертв, но я не знаю, что будет дальше", - заявил исполнитель главной роли в сериале.
Риск в эпоху стриминга?
Несмотря на колоссальную популярность сериала и его успех у критиков и публики, не все уверены в состоятельности предстоящего фильма.
Телекритик и ведущий подкаста Би-би-си Must Watch Скотт Брайан полагает, что если еще несколько лет назад подобная экранизация сериала воспринималась бы как шаг вперед, то сейчас, похоже, все поменялось с точностью до наоборот.
"Телевидение стало местом для стольких глубоких и интересных историй, которые развиваются на протяжении многих серий. Чего мы не могли предсказать несколько лет назад, так это проектов, которые развиваются в темпе, устраивающем авторов", - замечает критик.
Раньше заполучить топового голливудского актера в телевизионный сериал считалось чем-то диковинным, теперь же никто и бровью не поведет, отмечает кинокритик Би-би-си.
Но превратить телесагу в фильм сложно. Конечный продукт должен быть достаточно прост, чтобы привлечь новых зрителей, которые, возможно, не видели сериал, а также вписаться в контекст его художественного мира, который и сделал этот телепроект столь успешным изначально.
"Как справиться с несколькими сюжетными линиями? Как сделать сюжет столь же глубоким всего за два часа? Как в итоге оставить зрителей довольными?" - задает риторические вопросы Скотт Брайан.
Но зрители в последнее время все охотнее смотрят франшизы и ремейки. Так что, учитывая высокий рейтинг оригинального сериала "Во все тяжкие" на IMDb (9,5/10) и его огромную популярность, фильм, скорее всего, не останется без зрителей.