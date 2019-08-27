Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Аарон Пол и Брайан Крэнстон стали звездами после выхода сериала "Во все тяжкие"

В прошедшие выходные Netflix выпустил трейлер фильма "Путь: Во все тяжкие" (El Camino: A Breaking Bad Movie) и весьма впечатлил фанатов оригинального сериала, повествующего о невероятной трансформации добропорядочного преподавателя химии в наркобарона.

Но кинокритики все еще не уверены, что фильму удастся достичь творческих высот ставшего культовым телевизионного сериала.

Сам фильм ждет своей мировой премьеры 11 октября.

На прошлой неделе Боб Оденкерк, сыгравший в сериале адвоката Сола Гудмана, сообщил, что фильм почти полностью готов.

В интервью изданию Hollywood Reporter Оденкерк даже удивился, что информация о кинокартине не утекла в публичное пространство раньше.

Теперь фанаты знают о новой ленте чуть больше.

В пресс-релизе Netflix утверждается, что "Путь: Во все тяжкие" представит эволюцию образа Джесси Пинкмана после его побега из плена.

Что мы знаем?

Винс Гиллиган остается сценаристом, режиссером и продюсером всей саги "Во все тяжкие", включая и новую полнометражку.

Известно, что фильм - продолжение истории, сиквел оригинального сериала.

Приквел "Лучше звоните Солу" уже четыре сезона с успехом идет на Netflix, а премьера пятого запланирована на 2020 год.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Вернется ли на экран Уолтер Уайт (справа)?

Кто возвращается?

Интересно, что и Оденкерк не знает (или делает вид, что не знает) всех деталей предстоящей премьеры.

"Я многое о нем слышал, и я в восторге. Сгораю от нетерпения, хочу посмотреть. Мне трудно поверить, что фанаты не знают, что его сняли. Они (продюсеры) удивительно хорошо сохранили фильм в секрете", - заметил Боб Оденкерк в интервью.

Актер Аарон Пол, судя по всему, вернется к роли Джесси Пинкмана - подельника главного героя всей этой истории. "Еще ближе", - написал недавно Аарон Пол в "Твиттере".

Пинкман стал главным героем полнометражного фильма. Об этом еще в марте Аарон Пол намекнул журналу Variety.

"Если вы не заметили, в телесериале Уолтер погибает, так что... Джесси должен там быть", - сказал он, отвечая на вопрос о новом фильме.

По некоторым сведениям, возвращается и Тощий Пит (актер Чарльз Бэйкер), друг и собутыльник Пинкмана.

Вопрос в том, вернется ли Брайан Крэнстон в фильм в роли Уолтера Уайта. Он, как и Аарон, в июле опубликовал в соцсетях в качестве анонса фильма одно слово: "скоро".

Возвращение Уайта, понятное дело, проблематично. Но в интервью Entertainment Tonight Крэнстон саркастично заметил что rigor mortis (трупное окоченение) позволяет провернуть это дело.

Черный юмор Крэнстона, впрочем, мало что проясняет.

Правообладатель иллюстрации AMC Image caption Уолтер Уайт (актер Брайан Крэнстон) - главный герой оригинального сериала "Во все тяжкие"

"Может быть, в качестве флэшбека или, наоборот, весточки из будущего. Уолтер Уайт пока еще мертв, но я не знаю, что будет дальше", - заявил исполнитель главной роли в сериале.

Риск в эпоху стриминга?

Несмотря на колоссальную популярность сериала и его успех у критиков и публики, не все уверены в состоятельности предстоящего фильма.

Телекритик и ведущий подкаста Би-би-си Must Watch Скотт Брайан полагает, что если еще несколько лет назад подобная экранизация сериала воспринималась бы как шаг вперед, то сейчас, похоже, все поменялось с точностью до наоборот.

"Телевидение стало местом для стольких глубоких и интересных историй, которые развиваются на протяжении многих серий. Чего мы не могли предсказать несколько лет назад, так это проектов, которые развиваются в темпе, устраивающем авторов", - замечает критик.

Раньше заполучить топового голливудского актера в телевизионный сериал считалось чем-то диковинным, теперь же никто и бровью не поведет, отмечает кинокритик Би-би-си.

Но превратить телесагу в фильм сложно. Конечный продукт должен быть достаточно прост, чтобы привлечь новых зрителей, которые, возможно, не видели сериал, а также вписаться в контекст его художественного мира, который и сделал этот телепроект столь успешным изначально.

"Как справиться с несколькими сюжетными линиями? Как сделать сюжет столь же глубоким всего за два часа? Как в итоге оставить зрителей довольными?" - задает риторические вопросы Скотт Брайан.

Но зрители в последнее время все охотнее смотрят франшизы и ремейки. Так что, учитывая высокий рейтинг оригинального сериала "Во все тяжкие" на IMDb (9,5/10) и его огромную популярность, фильм, скорее всего, не останется без зрителей.