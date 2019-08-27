Редкие фото консорта короля Таиланда. Она пилотирует истребитель и стреляет из автомата
Королевский дворец Таиланда опубликовал редкие фото Сининат Вонгваджирапакди, официальной фаворитки короля. Сайт, на котором выложили фотографии, из-за большого количества посетителей вскоре оказался недоступен.
На фото 34-летняя Сининат Вонгваджирапакди пилотирует истребитель и стреляет из автомата.
67-летний король Маха Вачиралонгкорн в июле наделил Сининат Вонгваджирапакди титулом консорта - спустя два месяца после заключения брака с королевой Сутхидой, его четвертой женой.
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Сининат - первая за почти 100 лет женщина в Таиланде с такой позицией.
В заявлении королевского дворца сказано, что король распорядился написать официальную королевскую биографию Сининат.
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