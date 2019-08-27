Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сининат Вонгваджирапакди в июле была назначена консортом короля Таиланда. На этом фото она пилотирует истребитель

Королевский дворец Таиланда опубликовал редкие фото Сининат Вонгваджирапакди, официальной фаворитки короля. Сайт, на котором выложили фотографии, из-за большого количества посетителей вскоре оказался недоступен.

На фото 34-летняя Сининат Вонгваджирапакди пилотирует истребитель и стреляет из автомата.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сининат Вонгваджирапакди принимает участие в церемонии кремации покойного короля Таиланда Пхумипона Адульядета

67-летний король Маха Вачиралонгкорн в июле наделил Сининат Вонгваджирапакди титулом консорта - спустя два месяца после заключения брака с королевой Сутхидой, его четвертой женой.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Король Маха Вачиралонгкорн держит пуделя рядом с Сининат Вонгваджирапакди

Сининат - первая за почти 100 лет женщина в Таиланде с такой позицией.

В заявлении королевского дворца сказано, что король распорядился написать официальную королевскую биографию Сининат.

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Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сининат Вонгваджирапакди (в центре) и король (слева)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сининат Вонгваджирапакди стреляет из автомата

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