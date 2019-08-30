Клуб обвиняемых: уголовные дела против постсоветских лидеров

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На прошлой неделе киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.

Порошенко может присоединиться к растущему списку постсоветских лидеров, ставших фигурантами уголовных дел.

Лишь за последний год на постсоветском пространстве были арестованы два экс-президента - Армении и Кыргызстана.

С учетом бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отбывающего срок за коррупцию, на сегодняшний день трое лидеров в разных частях региона находятся в заключении.

Би-би-си составила путеводитель по истории уголовных дел против руководителей бывших советских республик.

Image caption Первый постсоветский лидер был арестован в 2016 году, еще двоих задержали за последний год

Украина

Первые три президента страны - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - покинули свои посты мирным путем.

Четвертый президент Виктор Янукович, бежавший в Россию после событий на Майдане в 2014 году, был лишен полномочий и стал обвиняемым.

В январе 2019 года киевский суд признал его виновным в госизмене и попытке посягательства на территориальную целостность Украины.

Петр Порошенко, избранный президентом после бегства Януковича, покинул должность после поражения на выборах в апреле этого года.

В июле новый президент Владимир Зеленский внес законопроект о люстрации (запрете занимать государственные должности) для членов команды Порошенко.

Сам бывший президент сейчас проходит свидетелем по ряду уголовных дел. Он отрицает участие в любых противозаконных действиях.

Грузия

Первым главой государства под следствием в независимой Грузии стал первый ее президент Звиад Гамсахурдия - после его свержения в январе 1992 году против него были выдвинуты обвинения в разжигании межнациональной розни, хищении государственных средств и уничтожении архитектурных памятников.

Гамсахурдия погиб 31 августа 1993 года при невыясненных обстоятельствах в горах Сванетии, где прятался от правительственных войск.

Правообладатель иллюстрации JANEK SKARZYNSKI Image caption На родине Михаилу Саакашвили грозит арест

На третьего президента Саакашвили заведено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в растрате государственных средств, превышении полномочий в связи с разгоном протестной акции в 2007 году и в причастности к избиению оппозиционера.

Саакашвили заочно арестован и объявлен в государственный розыск, однако добиться его объявления в международный розыск правоохранительные органы Грузии не смогли. Михаил Саакашвили отвергает предъявленные ему обвинения.

Азербайджан

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов ушел в отставку в 1992 году, и на протяжении последующего десятилетия против него было возбуждено несколько уголовных дел.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Муталибов смог вернуться в Азербайджан после 20 лет изгнания, проведенных в России

Муталибов избежал ареста, скрываясь в России. Лишь в 2012 году он был наделен иммунитетом как бывший президент и смог вернуться в Баку.

Фигурантом уголовных дел был и второй президент Азербайджана, первый демократически избранный лидер страны Абульфаз Эльчибей.

Он правил страной чуть меньше года и был отстранен от власти в 1993-м.

В 1996 году Эльчибей выступил с обвинениями против своего преемника на посту президента - Гейдара Алиева. В ответ против него было возбуждено уголовное дело об оскорблении чести и достоинства президента, которое, однако, не дошло до суда.

Абульфаз Эльчибей умер в 2000 году.

Армения

Для Армении преследование бывшего лидера - явление новое.

Правообладатель иллюстрации KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images Image caption Кочарян пришел на допрос в статусе свидетеля, но был арестован

В июле 2018-го экс-президент Роберт Кочарян был обвинен в насильственном свержении конституционного строя - такой эффект имел, по версии обвинения, секретный приказ о введении чрезвычайного положения и использовании армии во время политического кризиса в марте 2008 года.

В рамках этого дела в статусе свидетеля проходит и третий президент страны Серж Саргсян. Его родной брат и племянник, в свою очередь, проходят обвиняемыми по другим уголовным делам.

Кочарян считает преследование против него политической местью со стороны нового премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Кыргызстан

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был арестован в начале августа 2019 года. Политик проходил свидетелем по делу о коррупции, однако он отказывался идти на допрос.

Вместо этого Атамбаев начал готовить оборону своего дома в селе Кой-Тош при поддержке сторонников и односельчан.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Конфликт Атамбаева и его преемника Жээнбекова закончился арестом экс-президента

Противостояние с силовиками закончилось драматическим двухдневным штурмом дома Атамбаева, в результате которого погиб офицер спецназа.

После штурма бывшему главе Кыргызстана были предъявлены обвинения в убийстве, применении насилия против представителя власти и организации массовых беспорядков.

Атамбаев стал первым киргизским лидером, оказавшимся в заключении. Он считает обвинения политически мотивированными.

Уголовное дело против его предшественника Курманбека Бакиева, свергнутого в результате революции, было возбуждено уже после его бегства из страны.

Другой киргизский экс-президент Аскар Акаев формально не был обвиняемым, однако он не посещает страну из опасения стать фигурантом одного из уголовных дел, возбужденных против его родственников и бывших соратников.

Молдова

Молдова - парламентская республика. Ее бывший премьер-министр Владимир Филат был задержан в 2015 году по обвинению в коррупции.

Правообладатель иллюстрации Vadim Denisov/TASS Image caption Бывший премьер-министр Молдовы Владимир Филат может выйти на свободу в 2021-м году

В 2016 году он был приговорен к девяти годам заключения.

В августе 2019 года суд сократил срок бывшему премьеру почти на два года, он может выйти на свободу уже в 2021-м.

Нынешний премьер-министр Молдовы, а на тот момент один из лидеров оппозиции Майя Санду в 2017 году просила генеральную прокуратуру республики открыть уголовное дело против президента Игоря Додона.

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Санду обвиняла Додона в измене родине, однако прокуратура отказалась открывать расследование.

Страны Балтии

Хотя Эстония, Литва и Латвия входили в состав СССР, сейчас они относятся к другой политической общности, являясь членами Европейского союза и НАТО.

Сами представители трех балтийских республик просят не относить их к постсоветскому пространству.

В странах Балтии - парламентская форма правления, и во всех трех республиках премьер-министры становились фигурантами уголовных дел.

Против них выдвигались разные обвинения - от коррупции до разглашения государственной тайны.

В 2005 году антикоррупционное расследование было открыто против бывшего премьер-министра Латвии Эйнарса Репше, занимавшего на тот момент пост министра обороны. Репше ушел в отставку, однако дело было закрыто за отсутствием доказательств. Репше смог вернуться в политику и в 2009-2010 годах занимал должность министра финансов республики.

В Эстонии в 2015 году по требованию прокуратуры был лишен должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, возглавляший республику в первые полгода ее постсоветской истории в 1991-1992 годах. Сависаара обвиняли в получении взятки и отмывании денег. В декабре 2018 Верховный суд страны прекратил дело против Сависаара.

Бывший президент и премьер-министр Латвии Роландас Паксас был обвинен в разглавшении государственной тайны за то, что якобы предупредил российского бизнесмена о слежке за ним. Однако Вильнюсский окружной суд оправдал бывшего президента.