Клуб обвиняемых: уголовные дела против постсоветских лидеров
На прошлой неделе киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Порошенко может присоединиться к растущему списку постсоветских лидеров, ставших фигурантами уголовных дел.
Лишь за последний год на постсоветском пространстве были арестованы два экс-президента - Армении и Кыргызстана.
С учетом бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отбывающего срок за коррупцию, на сегодняшний день трое лидеров в разных частях региона находятся в заключении.
Би-би-си составила путеводитель по истории уголовных дел против руководителей бывших советских республик.
Украина
Первые три президента страны - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - покинули свои посты мирным путем.
Четвертый президент Виктор Янукович, бежавший в Россию после событий на Майдане в 2014 году, был лишен полномочий и стал обвиняемым.
В январе 2019 года киевский суд признал его виновным в госизмене и попытке посягательства на территориальную целостность Украины.
Петр Порошенко, избранный президентом после бегства Януковича, покинул должность после поражения на выборах в апреле этого года.
В июле новый президент Владимир Зеленский внес законопроект о люстрации (запрете занимать государственные должности) для членов команды Порошенко.
Сам бывший президент сейчас проходит свидетелем по ряду уголовных дел. Он отрицает участие в любых противозаконных действиях.
Грузия
Первым главой государства под следствием в независимой Грузии стал первый ее президент Звиад Гамсахурдия - после его свержения в январе 1992 году против него были выдвинуты обвинения в разжигании межнациональной розни, хищении государственных средств и уничтожении архитектурных памятников.
Гамсахурдия погиб 31 августа 1993 года при невыясненных обстоятельствах в горах Сванетии, где прятался от правительственных войск.
На третьего президента Саакашвили заведено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в растрате государственных средств, превышении полномочий в связи с разгоном протестной акции в 2007 году и в причастности к избиению оппозиционера.
Саакашвили заочно арестован и объявлен в государственный розыск, однако добиться его объявления в международный розыск правоохранительные органы Грузии не смогли. Михаил Саакашвили отвергает предъявленные ему обвинения.
Азербайджан
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов ушел в отставку в 1992 году, и на протяжении последующего десятилетия против него было возбуждено несколько уголовных дел.
Муталибов избежал ареста, скрываясь в России. Лишь в 2012 году он был наделен иммунитетом как бывший президент и смог вернуться в Баку.
Фигурантом уголовных дел был и второй президент Азербайджана, первый демократически избранный лидер страны Абульфаз Эльчибей.
Он правил страной чуть меньше года и был отстранен от власти в 1993-м.
В 1996 году Эльчибей выступил с обвинениями против своего преемника на посту президента - Гейдара Алиева. В ответ против него было возбуждено уголовное дело об оскорблении чести и достоинства президента, которое, однако, не дошло до суда.
Абульфаз Эльчибей умер в 2000 году.
Армения
Для Армении преследование бывшего лидера - явление новое.
В июле 2018-го экс-президент Роберт Кочарян был обвинен в насильственном свержении конституционного строя - такой эффект имел, по версии обвинения, секретный приказ о введении чрезвычайного положения и использовании армии во время политического кризиса в марте 2008 года.
В рамках этого дела в статусе свидетеля проходит и третий президент страны Серж Саргсян. Его родной брат и племянник, в свою очередь, проходят обвиняемыми по другим уголовным делам.
Кочарян считает преследование против него политической местью со стороны нового премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Кыргызстан
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был арестован в начале августа 2019 года. Политик проходил свидетелем по делу о коррупции, однако он отказывался идти на допрос.
Вместо этого Атамбаев начал готовить оборону своего дома в селе Кой-Тош при поддержке сторонников и односельчан.
Противостояние с силовиками закончилось драматическим двухдневным штурмом дома Атамбаева, в результате которого погиб офицер спецназа.
После штурма бывшему главе Кыргызстана были предъявлены обвинения в убийстве, применении насилия против представителя власти и организации массовых беспорядков.
Атамбаев стал первым киргизским лидером, оказавшимся в заключении. Он считает обвинения политически мотивированными.
Уголовное дело против его предшественника Курманбека Бакиева, свергнутого в результате революции, было возбуждено уже после его бегства из страны.
Другой киргизский экс-президент Аскар Акаев формально не был обвиняемым, однако он не посещает страну из опасения стать фигурантом одного из уголовных дел, возбужденных против его родственников и бывших соратников.
Молдова
Молдова - парламентская республика. Ее бывший премьер-министр Владимир Филат был задержан в 2015 году по обвинению в коррупции.
В 2016 году он был приговорен к девяти годам заключения.
В августе 2019 года суд сократил срок бывшему премьеру почти на два года, он может выйти на свободу уже в 2021-м.
Нынешний премьер-министр Молдовы, а на тот момент один из лидеров оппозиции Майя Санду в 2017 году просила генеральную прокуратуру республики открыть уголовное дело против президента Игоря Додона.
Санду обвиняла Додона в измене родине, однако прокуратура отказалась открывать расследование.
Страны Балтии
Хотя Эстония, Литва и Латвия входили в состав СССР, сейчас они относятся к другой политической общности, являясь членами Европейского союза и НАТО.
Сами представители трех балтийских республик просят не относить их к постсоветскому пространству.
В странах Балтии - парламентская форма правления, и во всех трех республиках премьер-министры становились фигурантами уголовных дел.
Против них выдвигались разные обвинения - от коррупции до разглашения государственной тайны.
В 2005 году антикоррупционное расследование было открыто против бывшего премьер-министра Латвии Эйнарса Репше, занимавшего на тот момент пост министра обороны. Репше ушел в отставку, однако дело было закрыто за отсутствием доказательств. Репше смог вернуться в политику и в 2009-2010 годах занимал должность министра финансов республики.
В Эстонии в 2015 году по требованию прокуратуры был лишен должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, возглавляший республику в первые полгода ее постсоветской истории в 1991-1992 годах. Сависаара обвиняли в получении взятки и отмывании денег. В декабре 2018 Верховный суд страны прекратил дело против Сависаара.
Бывший президент и премьер-министр Латвии Роландас Паксас был обвинен в разглавшении государственной тайны за то, что якобы предупредил российского бизнесмена о слежке за ним. Однако Вильнюсский окружной суд оправдал бывшего президента.