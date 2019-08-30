"Ни разу даже не подрался": 14 историй фигурантов "московского дела"

Студент, мастер по ремонту компьютеров, бывший сотрудник Росгвардии - всего по "московскому делу", заведенному после акции протеста 27 июля, проходят 14 человек. Им грозят реальные сроки по обвинению в массовых беспорядкахили нападении на полицейских, но адвокаты уверены, что никаких массовых беспорядков не было.

Русская служба Би-би-си поговорила с родственниками и защитниками обвиняемых и рассказывает, чем они занимались до московских протестов и как попали на тот самый митинг.

Сергей Абаничев

Возраст: 25 лет

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: по версии следствия, бросил банкой в полицейского. Абаничев говорит, что бросил на землю бумажный стаканчик

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Sergey Abanichev/instagram Image caption Инстаграм Абаничева озаглавлен словами "Сережа, хороший человек"

27 июля москвич Абаничев поехал в центр города, чтобы сдать в ремонт обувь своей девушки Саши. После этого он зашел купить себе кока-колы в бумажном стаканчике, а затем планировал купить одежду, рассказывала его адвокат Светлана Сидоркина. Но заняться покупками не удалось - улицы оказались перекрыты сотрудниками МВД и Росгвардии.

"Я оказался на месте происшествия случайно и не мог покинуть его, у меня не было такого выбора", - рассказывал Абаничев в суде.

В какой-то момент, говорил молодой человек, он решил избавиться от пустого бумажного стаканчика и бросил его на землю. По версии же следствия, это был не бумажный стаканчик, а банка, и бросил он его не на землю, а в полицейского. "Бросок банкой в полицейского" - так написано в уголовном деле.

Выбравшись с Тверской, Абаничев отправился домой. "Приехал домой, отдохнул, мы поехали кататься на велосипедах на ВДНХ, поели там, пофотографировались, погуляли. И через неделю за ним пришли", - вспоминает его девушка Александра. В суды к своему бойфренду она приходит в тех туфлях, которые он сдавал в ремонт 27 июля - их так и не починили.

25-летний Абаничев когда-то учился в автодорожном университете, но там ему разонравилось. Он хотел пойти в армию, но его не взяли по состоянию здоровья. За полтора месяца до ареста он устроился работать менеджером по продажам в компании, которая занимается телемедициной.

"Он был рад этим изменениям, хотел расти и развиваться, у него были идеи, ему нравилось на новом месте", - рассказывает его подруга детства Анна.

"Он честный, добрый, светлый. Помню наше первое знакомство. Он энерджайзер, человек-солнце. Слов не хватит", - вспоминает в разговоре с Би-би-си Александра.

Его подруга Анна называет его теплым и семейным. Александра вспоминает, как ее друг зимой помогал животным из сгоревшего приюта "Счастливый друг", а однажды нашел родственников потерявшегося человека.

"Инстаграм" Абаничева озаглавлен словами "Сережа, хороший человек". Но одном из снимков он с мягкой игрушкой - львенком Тимохой, которого брал с собой в кино на фильм "Король Лев".

"Мы когда купили билеты, он его засунул в рюкзак, говорит: Тимоха с нами пойдет, он тоже ведь лев, - смеется Саша - Я вообще очень люблю диснеевские мультфильмы, знаю, оттуда все песни. Бывает, мы идем, и он может сказать: Саш, спой песню из "Леди и бродяги". И я пою".

По словам Анны, подруги Абаничева, из всех ее друзей он интересовался политикой меньше всего: "На митинги не ходил. Мы общались и вдвоем, и с друзьями - когда речь заходит о политике, Сергей отстраняется, уходит в телефон. У него не было заинтересованности, активной позиции. Это самый аполитичный человек из моего окружения". Александра добавляет, что Сергей не следил за оппозиционерами даже в соцсетях.

В августе Абаничев и его девушка должны были полететь в Финляндию, но поездка сорвалась из-за ареста. В сентябре молодые люди должны были идти на свадьбу к Анне - девушка показывает Би-би-си видео, на котором снято, как она вручает Абаничеву приглашение.

На свадьбу Анны он не успеет - Абаничев заключен в СИЗО до 27 сентября. Его защита настаивала, что его нельзя помещать в изолятор из-за серьезных проблем со здоровьем. По словам Александры, два года назад молодой человек попал в больницу с переломами рук и черепно-мозговой травмой. После этого он перестал слышать на одно ухо.

"Он не помнит, что случилось, просто его привезли на "скорой" в больницу. Ничего не помнит", - говорит Александра. "Надеюсь, что как можно раньше с ним увижусь, чтобы показать ему фото и видео", - говорит Анна, смахивая слезы.

▲ Вернуться наверх ▲

Владислав Барабанов

Возраст: 22 года

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: неизвестно

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Dmitry Barabanov's personal archive Image caption Участие в митингах для Барабанова - привычное дело

Владислав Барабанов специально приехал из Нижнего Новгорода на митинг 27 июля.

Что именно сделал Барабанов на том митинге и в чем его обвиняют, не знает даже его адвокат. На видео, которое приложено к материалам дела, он просто ходит в толпе людей. "Мы до сих пор не знаем, что противоправного сделал Барабанов, поэтому не знаем, как его защищать", - говорил адвокат в суде.

Участие в митингах для Барабанова - привычное дело. В Нижнем Новгороде он не раз стоял в пикетах в поддержку фигурантов дел против анархистов (например, дела "Сети"), выступал против пыток в СИЗО и был хорошо известен местным силовикам и центру "Э".

Его близкие подозревают, что именно поэтому Барабанов стал обвиняемым по "московскому делу" - силовики узнали его в лицо.

"Я думаю, он предполагал, что его активная деятельность может сыграть с ним злую шутку", - говорит его брат Дмитрий. Поэтому, когда после митинга 27 июля Барабанова отправили на семь суток под административный арест, семья не очень встревожилась - его уже привлекали к административной ответственности. "Но мы не думали, что до уголовного дойдет - просто не за что!" - считает брат.

Поддержать нижегородского активиста в Мосгорсуд только из Нижнего Новгорода приехали больше десяти человек, среди которых были мама и брат. Все приехали в футболках "Свободу Барабанову", которые на входе в суд заставили снять и сдать в гардероб, сказав: "Здесь не пикет".

"Активист - это тот, кто хочет помочь людям, оказавшимся в беде. Влад понимает, что кто-то оказался ущемленным, и старается пикетами и митингами привлечь внимание общества к проблеме", - говорит его девушка и единомышленница Маша. Она рассказывает, что кроме политики Барабанова волнуют проблемы экологии - в августе они с товарищами собирались ехать в архангельский Шиес помогать местным жителям бороться против свалки.

Девушка Барабанова описывает его как человека доброго, справедливого, спокойного и уравновешенного. Он неподвижно стоит в клетке, скрестив руки, и смотрит по видеозаписи на происходящее в суде. "Видите, как стоит? Сказали бы ему сейчас приговор - пожизненное, он бы так же и стоял", - говорит его друг, представившийся как Шифу.

Барабанов - стрейтэджер (не употребляет алкоголя и психоактивных веществ), дома сортирует мусор и сдает его в переработку. Он веган, и это усложняет его жизнь в СИЗО - там почти нет постной еды, а в передачах принимают далеко не все веганские продукты.

Мама Владислава тоже ходит на митинги: она была в Москве на акциях и 27-го, и 10 августа. "Я придерживаюсь нормальных взглядов, я просто хочу жить в нормальной стране, где соблюдаются права человека. Очень хочется жить в прекрасной России, а не в такой, где выходят на митинг, и после этого митинга дети едут не домой, а садятся за решетку", - говорит она.

▲ Вернуться наверх ▲

Данил Беглец

Возраст: 26 лет

Что вменяют: часть 1 статьи 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья)

Максимальное наказание: пять лет лишения свободы

Что делал 27 июля: неизвестно

Признал ли вину: да

Правообладатель иллюстрации Pravmir.ru Image caption "Мы полностью на иждивении у мужа", - убеждала судью жена Беглеца

Жена Данила Беглеца Диана рассказывала изданию "Правмир", что в субботу 27 июля ее муж должен был ехать на деловую встречу, а не на митинг. Участвовал ли он в акции протеста, точно не известно - адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский не смог ответить на этот вопрос Би-би-си.

Беглеца отправили в автозак. Позже на суде он так описывал произошедшее: попытался поднять с асфальта и отдать еще одному участнику акции наушники, которые тот обронил во время задержания - и тогда был задержан сам.

К материалам дела приложено видео: Беглец трогает или пытается схватить за руку одного из полицейских, которые задерживают мужчину. По версии следствия, он пытается отбить одного из задержанных у силовиков.

Беглеца доставили в участок, где он подписал протокол, оставил все контакты и отправился домой. "Ждал штрафа 20-30 тысяч рублей", - говорил он в суде. 5 августа ему позвонили из участка и велели явиться туда 9 августа. Беглец согласился. Вечером 8-го, рассказывал Беглец, он поставил будильник, чтобы с утра поехать на работу, а затем - в ОВД. Но ранним утром к нему пришли полицейские.

"Там такая конструкция дома, что я мог бы сбежать, если хотел. Но я этого не сделал! - объяснял Беглец в Мосгорсуде. - Мне предъявляют обвинения на основе двух видео. Тут муху жалко убить, а тебе говорят, что два видео решают твою судьбу! Пускай мне все руки завершают браслетами, но я хочу быть дома со своими детьми".

Беглец приехал в Россию из Молдовы около семи лет назад и вскоре получил российское гражданство. "Жизнь была тяжелая, денег не было. Чтобы заработать, ночевал в подъездах, расклеивал объявления, рекламировал мед. Он действительно очень много работает", - рассказывает его знакомый.

Недавно Беглец зарегистрировал ИП и занялся производством "парящих кроватей". "Жаловался, что после регистрации большое внимание со стороны государства. Задержал отчетность на пару дней - сразу заблокировали счета, пришлось брать кредит, чтобы их разблокировать", - рассказывает адвокат Рыбчинский.

В суде Беглец рассказал, что за время жизни в России на него составляли протокол один раз - "за распитие": "Но я не алкаш, не наркоман, не серийный убийца. Я не сделал ничего, чтобы лишить меня моих детей".

У Беглеца двухлетний сын Алексей и трехмесячная дочь Алиса. У Алексея проблемы со здоровьем, много времени и сил уходит на лечение ребенка, говорила жена арестованного Диана. "Мы полностью на иждивении у мужа. Он платит за лечение ребенка, за сад. Ответственный. Любит детей, не обижает их", - объясняла она судье Мосгорсуда, который оставил Беглеца под арестом до октября.

Мать Беглеца после окончания заседания упала на колени перед залом суда и зарыдала.

На предварительном слушании по своему делу Беглец признал вину. Его дело будут рассматривать в особом порядке, то есть без изучения доказательств его вины.

▲ Вернуться наверх ▲

Айдар Губайдулин

Возраст: 26 лет

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет тюрьмы лишения свободы

Что делал 27 июля: следствие не конкретизирует обвинения, а адвокат говорит, что в деле есть раскадровка видео с человеком, который замахивается на полицейского пластиковой бутылкой

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Aidar Gubaidulin's personal archive Image caption Айдар Губайдулин работал в компании "Сбербанк-Технологии"

"Айдар - прямо отличник-отличник, - описывает Губайдулина его друг Гордей, с которым они вместе учились в школе в родной Уфе, а потом в вузе. - Спокойный, вдумчивый. При этом у него четкая позиция на все вопросы, которые ему интересны. С активной позицией, при этом спокойный, я бы не назвал его экстравертом. Он великолепно учился, но ботаником его нельзя назвать - прекрасное чувство юмора, общительный".

Ильдар, брат-близнец Айдара, признается, что "ботаником" среди братьев скорее был он. А Айдар всегда смешно шутил и был душой школьной компании - а в студенчестве еще и начал играть на гитаре. При этом Айдар был гордостью школы, "а то и республики", говорит Гордей: он стал призером олимпиад, в том числе "Покори Воробьевы горы", "Ломоносов" и "Физтех".

Айдара очень интересовала математика. После 11 класса брат остался в Уфе, а Айдар уехал в Москву учиться в МФТИ на факультет управления и прикладной математики. Там он полюбил программирование, после учебы работал программистом в компании NetCracker, а потом в компании "Сбербанк-Технологии".

Сейчас друзья-выпускники Физтеха объединились для помощи Айдару - в группе во "ВКонтакте" в его поддержку выступили больше 400 человек.

"Нам сразу предложили помощь ребята, которые занимаются поддержкой Егора Жукова - они нам алгоритм первых действий дали, помогли на первое время. М организовали группы, первую передачу", - рассказывает Гордей. Друзья ведут сбор средств на адвоката и передачи. Брат и мама на время прилетели из Уфы в Москву.

"Мама очень переживает, у нее не очень хорошее здоровье, и это уголовное преследование сильно ее расстроило. Папа тоже переживает, родственники каждый день звонят, спрашивают, есть ли новости", - рассказывает Ильдар.

▲ Вернуться наверх ▲

Егор Жуков

Возраст: 21 год

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: сначала следствие заявляло, что Жуков направлял толпу, показывая направо, но позже признало, что на видеозаписи - не он

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Egor Zhukov/YouTube Image caption Егор Жуков хотел стать кандидатом в Мосгордуму, но не собрал достаточно подписей

Причастность 21-летнего Егора Жукова к "массовым беспорядкам" следствие обосновывает роликом, в котором человек, похожий на Жукова, показывает направо во время марша части участников акции к Садовому кольцу - то есть, по мнению правоохранителей, направляет и организовывает толпу. При этом человек на видео не предлагает перекрывать улицу, а наоборот уводит людей с проезжей части на тротуар.

Адвокат против такой трактовки протестует. "Массовые беспорядки включают погромы, поджоги, уничтожение имущества, использование взрывчатых веществ, активное противостояние представителям власти. Каким образом жест рукой моего подзащитного дает возможность подозревает его в совершении подобного преступления?" - говорил он в суде.

Позже следствие признало: на видео жестикулирует не Жуков. Тем не менее, никаких обвинений с него не сняли, более того, следователи изъяли из Высшей школы экономики его курсовые работы и личное дело.

Сам Егор Жуков в суде объяснил, что не стал бы участвовать в насильственном протесте: он считает неэффективным насилие в отношении власти и уверен, что свергнуть авторитарный режим можно только ненасильственным путем.

У Жукова самая большая среди арестованных группа поддержки. В нее входит рэпер Оксимирон, предложивший внести залог в 2 млн рублей для того, чтобы студента отпустили на свободу, а также актриса Чулпан Хаматова, телекритик Арина Бородина и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, чьи личные поручительства принес в суд адвокат.

Жуков - студент факультета политологии ВШЭ, с 2015 года ведет видеоблог о политике в России, сейчас у него почти 130 тысяч подписчиков. Обложка последнего видео гласит: "После 27 июля они посадят нас всех".

Кампанию в его поддержку развернули очень быстро, важную роль в ней играют его однокурсники. Студенты несколько дней подряд выходили с одиночными пикетами в его поддержку - присоединились и те, кто не знаком с ним лично.

"В последний раз мы списывались за несколько часов до приезда СКР, - рассказывает друг и редактор его пабликов Стас. - Я тогда пошутил, что за ним должны прийти. А он отвечал: но ведь мы используем тактику "Армения"!" Это он имел в виду протесты в Армении, когда протестующие вообще не шли на столкновения с властью".

Егор Жуков хотел стать кандидатом в Мосгордуму - пошел на выборы при поддержке Дмитрия Гудкова, но не собрал достаточно подписей. "Государство отнимает у нас контроль над нашими же жизнями. Я хочу вернуть контроль людям", - говорил он, объявляя о своем выдвижении в видеоролике.

"Это человек, который действительно хочет изменить страну к лучшему, - говорит Стас. - Я ведь и сам его спрашивал: зачем тебе это, ты ведь себя можешь реализовать и за границей? А он говорил, что у него такая жизненная цель - изменить страну, и она дает ему смысл жизни. А мандат - хорошее начало для политической карьеры и возможность уже на каком-то уровне менять страну к лучшему".

Жуков причисляет себя к либертарианцам и собирался строить кампанию на идее о том, что люди должны сами решать, куда идут их налоги.

"Я хотел бы поблагодарить наших власть имущих: их действия наделили меня такой поддержкой, которой я раньше не обладал. А главное, я хотел бы поблагодарить российскую власть за их работу: сложно найти кого-то, кто сильнее способствует увеличению сторонников оппозиции, чем российская власть, - говорил Жуков в суде перед тем, как судья оставила его под арестом. - Не знаю, стану ли я свободным, но Россия точно станет".

"Красавец", - тихо комментировал отец Егора, космонавт-испытатель Сергей Жуков.

"Егор называет себя стоиком, - рассказывает Стас. - И я думаю, он не сломается в СИЗО, раз он знает, какую поддержку получил. Я думаю, эти события в очередной раз проверят стойкость его характера. Думаю, он справится".

▲ Вернуться наверх ▲

Кирилл Жуков

Возраст: 26 лет

Что вменяют: часть 1 статьи 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья)

Максимальное наказание: пять лет лишения свободы

Что делал 27 июля: трогал забрало каски омоновца

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Kirill Zhukov/vk.com Image caption Кирилл Жуков участвовал в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводков в Иркутской области, рассказывает его друг

Кирилл Жуков специально пошел на акцию протеста и собирался ходить и дальше. Его родители говорят, что активистом его назвать нельзя, но семья смотрела новости - и Кирилла задела ситуация с выборами в Мосгордуму.

"Его интересовала судьба России, про отношение к оппозиции не могу сказать. Его волновало, чтобы люди были довольны, счастливы, ни в чем не нуждались. А уж как он относился к оппозиции, надо спрашивать его самого", - говорит его друг Виктор.

Задержание 27 июля было для Жукова первым, его отпустили из зала суда после рассмотрения административного протокола. Спустя всего три дня, 31 июля, за ним пришли следователи.

В основе дела Жукова видеозапись, на которой молодой человек трогает каску омоновца, пытаясь поднять ему забрало.

Кирилл Жуков сам служил во внутренних войсках - как срочник в дивизии особого назначения под Петербургом. В 2014 году их часть отправляли на охрану Олимпиады в Сочи.

"Он хотел служить, считал, что это его долг, даже думал о военной карьере", - говорит его отец. К материалам дела защита Жукова приобщила грамоты и положительные характеристики, выданные Росгвардией.

После возвращения из армии Жуков отучился на машиниста и пять лет отработал в московском метро. "Друзей у него очень много. Тусовка его интересуется исторической реконструкцией, ролевыми играми - Толкиен, "Сталкер". Костюмами Кирилл активно занимался. Потом активно увлекся настольными ролевыми играми", - рассказывает мать Жукова.

"Он альтруист, прожженный. Он помогал пенсионерам, друзьям-знакомым. Помогал с ремонтом. Отправлял гуманитарку везде, где только можно - например, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Состоял в добровольном медицинском волонтерском спасотряде "Скальпель", - рассказывает Виктор.

"Он справедливый. Есть люди, которые не хотят жить хорошо в одиночестве", - говорит мать Жукова. После школы он сначала учился в МИФИ - по совету отца-физика. Затем перевелся на психологию в академию Нестеровой, потом отчислился и ушел в армию.

К поступку Жукова его близкие относятся неоднозначно. "Закон суров, но он закон. Ты имеешь право на личное мнение. Но то, что он руками махал - за это надо наверное соизмеримо наказывать. Задел, не задел - это некрасиво, нельзя никого трогать и провоцировать. За это мы его осудили. Но, простите, 212-я статья? Никаких массовых беспорядков в тот день не было", - говорят Би-би-си родители.

Виктор с такой оценкой не согласен. "Когда я увидел эту запись, где он трогает шлем силовика, у меня это вызвало откровенную иронию, - вспоминает друг Жукова. - Я сначала прочитал новость, а потом уже посмотрел материал. Это формат видео, где человек гладит кошку, а сверху здоровенный текст про жестокое обращение с животными живодером. Он спокойно стоит, не выказывает агрессии".

Один из участников акции Михаил рассказывает, что познакомился с Жуковым в участке и собирался дружить: "Сразу стало понятно, что он человек достойный. Никаких ожиданий, что будет уголовное дело, у него не было. Об этом он не думал. Об этом там никто не думал".

Предварительные слушания по делу Жукова уже состоялись, а дело по существу рассмотрят еще до выборов в Мосгордуму.

▲ Вернуться наверх ▲

Евгений Коваленко

Возраст: 26 лет

Что вменяют: часть 1 статьи 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья)

Максимальное наказание: пять лет лишения свободы

Что делал 27 июля: по версии следствия, кинул урну, якобы целясь в бойца Росгвардии

Признал ли вину: отказался от признания вины

Правообладатель иллюстрации Andrei Karev/Novaya Gazeta Image caption "Я видел, как от митингующего отскочил кусок дубинки", - говорил Евгений Коваленко в суде

На акции 27 июля рядом с Евгением Коваленко полицейские повалили на землю и начали избивать одного из участников митинга.

"Я сам не ожидал, как повел себя, - рассказывал Коваленко в суде. - Когда на митинге мирно стояли, я стал свидетелем, как полиция стала производить избиения и задержания. Послышались крики, я видел, как от митингующего отскочил кусок дубинки. Я не мог смотреть на это, вступился и начал оттягивать сотрудника от людей. Мои действия были продиктованы шоковой ситуацией, я не мог просто смотреть, как людей дубинками бьют".

Согласно видеозаписям, которые есть в материалах дела, Коваленко кинул урну в сотрудника Росгвардии. Его задержали на месте, к нему приехал назначенный адвокат, который вспоминал общение с подзащитным так: "Мы с ним пообщались по поводу его позиции, я спросил, как вы вообще эту ситуацию видите. Он сказал, что у них есть видеозапись, в принципе все очевидно, я раскаиваюсь, можно ли мне вообще отсюда выйти или что сейчас со мной будет?"

Коваленко признал, что кидал урну, но настаивает, что не собирался причинять вред полицейским.

Его новый адвокат Мансур Гильманов строит защиту так: "Сотрудники полиции и ОМОН превышали свои полномочия, а не исполняли должностные обязанности. А ответственность по 318-й статье может наступить, если представители власти исполняли должностные обязанности".

Хотя Коваленко - первый фигурант уголовного дела по следам митинга 27 июля, известно о нем меньше, чем обо всех остальных обвиняемых. Ему 48 лет, он самый старший из обвиняемых по "московскому делу".

До ареста разведенный Коваленко жил вместе с больной 70-летней матерью и заботился о ней. О других близких людях Евгения неизвестно. Поначалу у него даже не было вещей в СИЗО, он сидел там все тех же шортах, в которых пришел на митинг - мать не могла разобраться с онлайн-системой "ФСИН-окно" и отправить передачу.

Адвокат Гильманов рассказал, что вузе Коваленко был отличником, затем устроился на работу по специальности - в сфере железнодорожного транспорта, всю жизнь там проработал. Он и сейчас состоит в штате ведомственной охраны (подсудимый не может быть уволен до приговора суда).

На своем садовом участке Коваленко разводит кроликов и уток. Он регулярно сдает кровь, награжден орденом "Почетный донор".

Политикой он интересуется давно, регулярно ходил на митинги в последние годы, был наблюдателем на выборах - на президентских выборах 2018 года наблюдал от "Яблока". На митинг 27 июля он пошел в свое свободное время - был в отпуске.

▲ Вернуться наверх ▲

Даниил Конон

Возраст: 22 года

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: по версии следствия, побуждал к участию в беспорядках

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Natalia konon/personal archive Image caption Конон - выпускник Московского казачьего кадетского училища

Для студента Бауманского университета Даниила Конона история с недопуском оппозиционных кандидатов на московские выборы была почти личной. В последние месяцы он работал в штабе соратника Навального Ивана Жданова и собирал подписи для его выдвижения, Жданов называл его лучшим сборщиком подписей в своей кампании.

10% подписей, собранных лично Кононом, забраковали. Студент из-за этого "был в недоумении", рассказывает мать студента, и лично еще раз объехал избирателей, которые выступили в его поддержку.

27 июля Конон пошел на акцию протеста - и вскоре оказался одним из тех, кому предъявили обвинение в участии в "массовых беспорядках".

Что именно сделал Конон, следствие до сих пор не объяснило. По версии СКР, Конон был в составе группы лиц, которые "побуждали протестующих своим примером к участию в беспорядках".

Конон - выпускник Московского казачьего кадетского училища. На суде читали характеристики его воспитателей: "Порядочный, исполнительный, доброжелательный, всегда готов прийти на помощь. Умный, вдумчивый, по успеваемости был одним из лучших на своем курсе".

По словам матери, Даниил "планировал военную карьеру". "В третьем классе узнал из газеты о кадетских корпусах и два года готовился. Не думала, что он поступит. Там был конкурс 40 человек на место. Но он блестяще сдал экзамены и физподготовку", - вспоминает Наталья Конон.

После окончания кадетского корпуса окончил вечернюю физико-математическую школу МАИ и решил поступать в Бауманку. Сейчас бауманцы запустили в поддержку Конона кампанию поддержки. Поручительства за студента подготовили больше 150 человек - преподаватели, друзья, кадеты.

"Он выбрал одно из восьми ведущих направлений - наноинженерию. На военную кафедру осознанно не стал поступать. Планировал после Бауманки полноценно отслужить в армии", - говорит мать арестованного.

У студента есть младшие брат и сестра. Когда на суде ему предоставили слово, он обратился к мэру Москвы Сергею Собянин с вопросом, готов ли тот обеспечивать его семью из пяти человек, пока он находится в СИЗО.

По словам матери Конона, историей он интересовался больше, чем политикой, в митингах раньше не участвовал, а штаб Жданова попал скорее случайно: "Это мог быть любой другой штаб. Но со свойственной ему ответственностью, педантичностью и организационными способностями включился в работу команды. Он старался даже не лично побольше подписей собрать - хотя от этого зависел его заработок, а именно чтобы вся команда сделала лучше и больше".

▲ Вернуться наверх ▲

Валерий Костенок

Возраст: 20 лет

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: по версии следствия, дважды бросил пластиковую бутылку в полицейского

Признал ли вину: да

Правообладатель иллюстрации Karina Gradusova/Yabloko press service Image caption В 2017 году Костенок выдвигался в муниципальные депутаты от партии "Яблоко"

Член "Яблока" и сотрудник избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова, Валерий Костенок тоже собирал подписи. Он жил этой кампанией, даже спал у нас в штабе, рассказывает Гончаров.

Костенок был сборщиком подписей, подписи забраковали - недействительной признали даже подпись его бабушки, вспоминает Гончаров.

На митинге 27 июля Костенок кинул пластиковую бутылку в полицейского. На видео видно, что полицейский, в которого бросил бутылку Костенок, с дубинкой бежит кого-то бить. Близкие Костенка считают, что таким образом тот пытался отвлечь внимание на себя.

С семи лет Костенок профессионально занимался футболом, его приглашали в юниорские клубы, но позже понял, что в сборную он не попадет, вспоминает его мать Марина Костенок. Спортивную карьеру он не продолжил и поступил в РГУ имени Косыгина на факультет стандартизации и метрологии.

Алина - тоже из РГУ - говорит, что Костенку не очень интересна будущая специальность, но зато он очень интересовался политикой и проблемами района.

"Он мог два часа про это рассказывать, я уже не знала, куда от него деться, - говорит мать Костенка. - Он слишком социально активный. С детства такой. В школе он был яркий, классный руководитель до сих пор приветы передает. Ни разу даже не подрался - считал, что всегда можно договориться".

Политикой он решил заняться в партии "Яблоко". "Первое, что он сказал при знакомстве - что хочет стать политиком и заниматься тем же, что и я. На что я ему сказал: беги, не надо", - вспоминает Гончаров.

В 2017 году Костенок выдвигался в муниципальные депутаты от партии, в 2018-м работал на президентской кампании Григория Явлинского, а в этом году собирал подписи для Гончарова.

"Есть такой тип мальчишек, приходящих в политику: жилеточка, галстучек, белая рубашка - готовят себя а депутатской работе, - говорит пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев. - Такой тип людей очень сложно довести. Я думаю, это был ответ на несправедливость".

"Как можно причинить вред маленькой пластиковой бутылкой? Если человек хочет причинить вред, он будет кидать что-то потяжелее", - говорит его подруга Алина.

Поддержать Костенка на судебном заседании, где он оспаривал свой арест, пришли активисты "Яблока", в том числе Николай Кавказский, почти полтора года находившийся под арестом по "болотному делу".

"Ваша честь, - встает Костенок в камере СИЗО (он общается с судом по видеосвязи), - держать меня в заключении просто экономически невыгодно".

Он рассказывает, что распространяет в изоляторе свои взгляды, общаясь с заключенными - и все это за государственный счет, ведь оно их кормит и содержит.

Прокурор не возражал против домашнего ареста для Валерия, но его оставили в СИЗО до 11 октября.

▲ Вернуться наверх ▲

Алексей Миняйло

Возраст: 34 года

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: следствие считает, что он организовывал массовые беспорядки, сам Миняйло успел приехать только на Трубную площадь

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Levinskiy/Forbes Image caption "Настоящая, искренняя любовь к Родине - за нее можно и "присесть", - говорил Алексей Миняйло в суде

На Тверской улице 27 июля Алексея Миняйло не было, уверяют он сам и его адвокат.

Миняйло обучал наблюдателей на выборах начиная с 2011 года, а также сборщиков подписей для оппозиционных кандидатов. Он был волонтером в штабе Любови Соболь. Когда кандидат Соболь объявила голодовку, поняв, что ее не зарегистрируют на выборах в Мосгордуму, Миняйло присоединился к ней из солидарности.

Чтобы сделать голодовку публичной, Миняйло жил в центре сбора подписей, как и Соболь. Он был с ней и 27 июля, когда она попыталась доехать до несогласованного митинга на Тверской, но была задержана.

Миняйло поехал за машиной, в которую посадили задержанную Соболь. Вечером приехал на Трубную площадь, где продолжались протесты. Там его задержали, как и многих других, а из суда Миняйло ушел - и записал об этом видео.

Через несколько дней его задержали в квартире друга - уже по уголовному делу. Его обвиняют и в массовых беспорядках, и в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Миняйло любит ролевые игры, сериал "Очень странные дела" и книги Толкиена.

"Я Сэмуайз Гэмджи при Фродо", - говорил Алексей о своих отношениях с Соболь, проводя аналогию с "Властелином колец". В день митинга 27 июля он жаловался, что его "Фродо" не соглашается уходить от полиции каким-нибудь хитрым способом, хотя ясно, что полицейские дежурят у дверей штаба и сразу задержат Соболь, как только она попытается выйти.

"На ролевых играх я не раз обманывал игроков, которых было больше, которые были умнее меня", - объяснял он.

"Для Леши, как мне кажется, это возможность еще раз прочувствовать свои ценностные основания: честь, дружба, справедливость, - говорит его друг Александр Чикуров. - Он и в игре, и в жизни стремится быть рыцарем без страха и упрека. Знаете, как у Высоцкого: "Значит, нужные книги ты в детстве читал".

"Как человек православный, он абсолютно не приемлет философию насилия", - рассказывает о нем его однокурсник Павел. Миняйло крестился в 20 лет, служил алтарником в храме святой Татианы на Моховой - это храм при МГУ, где Миняйло учился на истфаке.

Друзья и родители отзываются о нем как о "слишком честном" человеке. "Божий человек", - называет его мать.

"Он большой романтик. Не может пройти мимо, если видит несправедливость, если обижают слабого, и принципиально не думает о последствиях для себя", - говорит о нем Чикуров. Много лет Миняйло занимался проектом по социальной адаптации выпускников детдомов "Полдень": проект помогал им встроиться в общество и начать самостоятельную жизнь.

Именно из-за него Соболь закончила голодовку - мать Миняйло попросила ее об этом, так как сын продолжал голодовку солидарности в СИЗО.

"Этот клепто-патриотизм, который они развели, вполне законен, - говорил Миняйло в суде. - Но настоящая, искренняя любовь к Родине - за нее можно и "присесть". Я предлагаю вам поступить честно и добавить новую уголовную статью - за любовь к Родине".

▲ Вернуться наверх ▲

Иван Подкопаев

Возраст: 25 лет

Что вменяют: часть 1 стать 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья)

Максимальное наказание: пять лет лишения свободы

Что делал 27 июля: брызнул в полицейских из перцового баллончика, по версии следствия

Признал ли вину: да

Правообладатель иллюстрации Ivan Podkopaev/vk.com Image caption Иван Подкопаев мечтал стать машинистом, до ареста он ремонтировал компьютеры

У Ивана Подкопаева при задержании 27 июля изъяли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож, сообщало следствие. Изначально только на этом и строилось обвинение против него, а позже Ивана обвинили и в том, что 27 июля он, надев балаклаву, распылил перцовый баллончик в полицейских и бойцов Росгвардии.

"Он это все носит на работу. Противогаз - это чтобы тонером не дышать. Он принтеры чинит, технику, - объяснил Би-би-си друг Подкопаева Александр. - С работы на акцию поехал, хватило же мозгов!"

Подкопаев ремонтирует компьютеры, прокладывает сетевые кабели, а в свободное время мастерит, в том числе самодельное оружие - он увлекается историей Древней Руси. "Оружие мастерили для развлечения, - рассказала мать арестованного Елена Подкопаева. - Что касается того, что нашли при обыске, то на даче точно инструменты есть, в большом количестве".

Детская мечта Подкопаева - быть машинистом поезда. Он учился на машиниста, но начались проблемы со зрением, и он стал профнепригоден.

У Подкопаева также был порван коленный мениск. По словам матери, это случилось, когда он служил на флоте - во время пожара на корвете "Стойкий" в 2014 году.

"Иван был дневальный, он во всей амуниции спрыгнул с двух-трех ступенек, надорвал мениск, постучал в рынду, побежал открывать каюту, вытащили офицера. Его спасли. Благодарности не последовало никакой, - вспоминает она. - Сорванные коленки - это на всю жизнь".

Служить в армии, по словам матери, Подкопаев хотел. Интерес к военному делу подтверждает и его друг Виктор: "Он любит играть в военные симуляторы и коллекционирует качественные военные вещи, разрешенные законом боевые инструменты. При этом сам он законопослушный. За всю жизнь не совершал проступков серьезнее безбилетного проезда".

С другим своим другом Александром Подкопаев познакомился год назад на поэтическом вечере. Тот рассказывает, что Подкопаев любит стихи. "Он спокойный человек, любит страну, патриот, культуру уважает. Я так удивился, когда узнал, что он на митинг вообще пойдет. Смысла нету ходить. Я знаю, как система устроена. А он под горячую руку попал с таким арсеналом", - переживает Александр.

Младшему брату Подкопаева 12 лет. "Мы показали ему все видео, которые есть, без комментариев, чтобы он принял решение сам, - говорит мать арестованного. - Он тоже не верит, что его брат может проявлять агрессию".

26 августа Подкопаев признал вину. Его дело рассмотрят в особом порядке, то есть без изучения доказательств.

▲ Вернуться наверх ▲

Самариддин Раджабов

Возраст: 21 год

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), часть 1 статьи 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, неопасное для жизни и здоровья)

Максимальное наказание: по статье 318 - восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: по версии следствия, бросил пластиковую бутылку в полицейского

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Samariddin Rajabov/instagram Image caption Самариддин Раджабов хотел стать актером, но работал прорабом

Самариддин Раджабов был задержан 27 июля на Трубной площади и получил 10 суток ареста - а через два дня стал подозреваемым по делу о "массовых беспорядках". По версии следствия, он бросил в полицейского пластиковую бутылку.

Раджабов - уроженец Таджикистана, но вырос и закончил школу в Подмосковье в городе Талдом. Там живет его отец и трое младших братьев и сестер. В Москву он переехал учиться.

"Он хотел стать актером, а мы его уговаривали, чтобы он нашел работу, а потом уже занимался чем хочет. Поэтому он поступил на бизнес-информатику, но четыре месяца отучился и сказал: это не мое", рассказывает его сестра Матлуба.

Последнее время Раджабов работал прорабом, занимался ремонтом квартир, но мечту об актерской карьере не оставлял, надеялся накопить денег и пойти учиться. А еще он он пишет рэп под псевдонимом MarDD.

"Он хотел в театральный поступать, а я ему отвечал: зачем, ты и сейчас можешь запилить видос на YouTube, он стрельнет - и ты уже актер, - рассказывает друг Раджабова Даниил. - Мы думали с ним замутить канал "Таджик-стендап", он умеет шутить очень остро, получается очень смешно. Думали как раз в августе начать снимать видосы, чтобы уже выкладывать"

"Как прораб он никогда не кидал своих рабочих, всегда честно с ними поступал, вовремя платил, даже больше, - говорит Даниил. - Он, нерусский, знает о своих правах больше, чем русские, и требует их соблюдения от полиции. Допустим, у него спрашивали документы на улице. Ситуация вроде незаконная, но привычная. А Самар начинает давить на законы, ставит их на место, четко с ними разговаривает".

"Я, конечно, понимаю, что он плохо поступил, что пошел туда, - говорит Матлуба. - Даже соседи удивились: как это, он же такой хороший мальчик? Он ходил кровь сдавать в Парк Горького и на ВДНХ, когда туда приглашали стать донорами. Я бы хотела, чтобы ему дали шанс и он осуществил свою мечту - стал актером".

Раджабов улыбается в клетке на видеотрансляции из СИЗО. На нем канареечно-желтый свитшот с близняшками из ужастика "Сияние". "Ваша честь, - говорит он перед тем, как суд подтвердит решение о его аресте. - Мне 21 год. В этом году я впервые влюбился. У меня только дела пошли в гору, никакими противоправными действиями я не занимался. А здесь я уже начинаю разговаривать по-воровски. Находясь здесь, очень сложно оставаться обычным хорошим человеком, я как губка, я это впитываю".

▲ Вернуться наверх ▲

Павел Устинов

Возраст: 21 год

Что вменяют: часть 2 статьи 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти, опасное для жизни или здоровья)

Максимальное наказание: 10 лет лишения свободы

Что делал 27 июля: по версии следствия, бросил пластиковую бутылку в полицейского

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Ustinov's family archive Image caption После призыва в армию Павла Устинова распределили в Росгвардию

История Павла Устинова отличается от остальных. 23-летнего Устинова задержали на митинге не 27 июля, а 3 августа, во время другой несогласованной акции у выхода из метро "Пушкинская".

По версии следствия, при задержании Устинов вывихнул бойцу Росгвардии плечо. На видеозаписи можно заметить, что той самой рукой боец хватает Устинова и поднимает с земли.

"Мемориал" изучил рапорты задерживавших Устинова сотрудников и обнаружил, что они идентичны - даже орфографические ошибки в них одинаковые. Правозащитники заявили, что использовать такие рапорты в суде нельзя.

В рапортах, в частности, написано, что Устинов нарушал общественный порядок и активно сопротивлялся задержанию. Родные же уверяют, что он даже не знал о московских протестах, а на "Пушкинскую" приехал на встречу с другом.

"И его тут же задержали. А друг приезжает - и его тоже задерживают. Только друга через двое суток отпустили, а его нет", - рассказывает его сестра Юлия.

Устинов - самый младший из пятерых детей, приехал из Дудинки, отучился в театральном. "Павел - единственный в нашей семье, кто чего-то добился", - говорит о нем Юлия.

После учебы его приглашали в Театр на Таганке, рассказывает сестра, но молодого человека призвали в армию, а после армии место оказалось занято. И все-таки Устинов успел сняться и в сериале у американского режиссера, и в новом фильме Бондарчука "Пассажир", говорит она.

После призыва Устинова распределили как раз в Росгвардию. Юлия девять лет работала во внутренних войсках во вневедомственной охране, которая сейчас входит в состав Росгвардии. Только когда задержали брата, она узнала о протестах в Москве.

"Как можно подойти и начать бить человека, который просто стоит? - возмущается Юлия. - У тебя главное - твои должностные инструкции, ты должен приказы выполнять и не перечить им. Об оружии, о применении физической силы всегда есть пункты - что имеете право применить, в каких случаях. Но чтобы как ту девушку избили? Я не помню".

До ареста Устинов вместе со своей большой семьей жил в большой двухэтажной квартире в подмосковном Щелково. Ремонт в своей комнате делал сам - сложил из кирпичей декоративный камин. Лампочки в камине подсвечивают плакат "Внутренние войска МВД РФ" - и гильзы, привезенные с учений.

Устинов очень любит племянников, говорят его родные. Юлия показывает видео, где он катает племянницу Аврору в детской ванночке, как на ковре-самолете, под песню из мультфильма "Алладин". Детям рассказали, что Устинов в тюрьме - они плакали. Каждый раз, когда открывается входная дверь, пятилетняя Аврора вскидывается: "Паша?"

▲ Вернуться наверх ▲

Сергей Фомин

Возраст: 26 лет

Что вменяют: часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)

Максимальное наказание: восемь лет лишения свободы

Что делал 27 июля: по версии следствия, направлял действия других митингующих

Признал ли вину: нет

Правообладатель иллюстрации Sergey Fomin/Facebook Image caption Участвовать в общественной жизни Сергей Фомин начал только после дела Ивана Голунова, говорят его родители

26-летний Сергей Фомин - один из самых известных фигурантов "московского дела". Особое внимание ему уделили государственные каналы, которые после акции 27 июля заявили, что мужчина "заводил толпу, перекрывал улицу и прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление".

Родителями ребенка заинтересовалась прокуратура, которая обратилась в суд с требованием лишить их родительских прав. Самого Фомина объявили розыск по обвинению в участии в массовых беспорядках. Он сдался силовикам.

Ребенок, которым якобы прикрывался Фомин, оказался сыном его лучших друзей. "Мать - это племянница мужа, а Дима, отец, - лучший друг Сережи со школы, самый близкий. Сережа крестный их старшего сына, младшего обожал. Он вообще обожает детей - в изолятор просил передать фотографии своих племянниц, детей сестры", - говорит мать Сергея Татьяна.

По словам родителей Фомина, активно участвовать в общественной жизни будущий фигурант "московского дела" начал только эти летом после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Он был так возмущен. Говорил: как можно человека ни за что хватать, подбрасывать наркотики! Он кричал, что это честный человек, был грудью готов на амбразуру", - вспоминает Татьяна. На шествии в поддержку Голунова 12 июня Фомина впервые задержали.

После этого Фомин решил пойти работать волонтером в штаб Соболь - помогать со сбором подписей. Перед арестом он оставил обращение с упреками в ее адрес и в адрес Алексея Навального, которые, по его мнению, не предупредили участников акции 27 июля о рисках и не напомнили им о фигурантах "болотного дела".

Семья Фомина жила в Ульяновске, он закончил местный университет по специальности издательское дело и редактирование. "С детства читал книги запоем, сам изучил английский, ездил в Америку по студенческой программе и там еще подтянул", - говорит Татьяна.

После переезда в Москву Фомин некоторое время работал в медиа, а потом открыл свой бизнес - онлайн-школу изучения английского языка. "Но он постоянно продолжал учиться, занимался физикой, программированием, никогда не сидит без дела", - говорит мать Фомина.

Отец Фомина Владимир называет сына "принципиальным человеком": "Как-то раз поехал с другом в Питер, случайно нарушил правила разметки. Его остановили, предложили решить вопрос деньгами, а он отказался, пошел на принцип и взятку не дал".

Родители Фомина говорят, что после сюжетов об их сыне по телевидению их поддержали не все друзья и родственники: "Со стороны многих просто молчание. Как будто боятся".

▲ Вернуться наверх ▲

Рисунки Олеси Волковой. В основе заглавной иллюстрации - снимки Maxim Zmeyev (AFP) и Valery Sharifulin(TASS)