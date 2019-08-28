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К масштабным пожарам, уже больше месяца пылающим в тропических лесах бассейна Амазонки, приковано внимание всего мира.

Пользователи соцсетей и многие мировые СМИ утверждают: в этом году число пожаров и их общая площадь совершенно беспрецедентны, что ставит под угрозу сами "зеленые легкие планеты" - огромный лесной массив, производящий существенную часть кислорода, которым мы дышим.

И хотя есть масса причин переживать по поводу горящих лесов Амазонии - в основном из-за их невероятного биоразнообразия, - амазонские джунгли вряд ли можно назвать "легкими планеты", а бушующие там пожары уж точно никак не угрожают атмосферному кислороду, от которого зависит все живое.

Давайте разберемся, почему.

"20% мирового кислорода"?

Масштаб пожаров в амазонских лесах в этом году действительно выше обычного. По данным спутников НАСА, по всей видимости, они начались в Парагвае, а к 19 августа распространились на территорию Боливии и Бразилии.

При этом в Бразилии число и интенсивность возгораний существенно выше, чем в прошлом году и в целом за последние девять лет - с 2010 года, - что хорошо видно на картинке ниже.

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В четверг на прошлой неделе, накануне саммита "Большой семерки" в Биаррице, французский президент Эммануэль Макрон призвал мировых лидеров обсудить "чрезвычайную ситуацию" с пожарами в Амазонии.

"Наш дом горит. Буквально. Дождевые леса Амазонии - легкие, которые производят 20% кислорода на нашей планете - охвачены огнем. Это международный кризис. Участники саммита G7, давайте через два дня первым делом обсудим эту чрезвычайную ситуацию!" - написал Макрон, продублировав твит на английском языке.

Пропустить Twitter пост , автор: @EmmanuelMacron Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 августа 2019 г.

За неполную неделю эти два сообщения Макрона собрали в общей сложности 75 тысяч ретвитов и больше 200 тысяч лайков.

Оставим за скобками не вполне корректную, но весьма распространенную метафору (легкие не производят кислород - они его, напротив, как раз потребляют) и внимательно посмотрим на саму цифру 20%, которую можно встретить в разных источниках.

Например, в тот же день похожий твит написал американский астронавт Скотт Келли: "Я заметил разницу в Амазонии между своим первым полетом в 1999 г. и последним, в 2016". Меньше леса, больше горящих полей. Дождевые леса Амазонии производят более 20% мирового кислорода. Нам нужен кислород, чтобы выжить!"

"Недоразумение"

В ответ на эти и другие подобные заявления профессор Университета Колорадо Скотт Деннинг разразился целой статьей на сайте The Conversation, которая так и называется: "Пожары в Амазонии губительны, но они не истощают запасы кислорода на Земле".

"Часто повторяющиеся утверждения о том, что дождевые леса Амазонии производят 20% кислорода нашей планеты, основаны на недоразумении, - подчеркивает профессор. - На самом деле практически весь кислород, которым мы дышим, производят океаны - и его хватит на миллионы лет".

"Есть много причин прийти в ужас от пожаров в Амазонии в этом году, но возможное истощение запасов кислорода на Земле - точно не одна из них", - уверяет он.

Далее профессор Деннинг довольно подробно объясняет, как именно происходит круговорот кислорода в природе. Суть его объяснений сводится к тому, что деревья и другие наземные растения действительно производят довольно много этого газа за счет фотосинтеза - и примерно треть его происходит в тропических лесах, крупнейшее скопление которых действительно находится в бассейне Амазонки.

Media playback is unsupported on your device Амазония и Сибирь: как начались пожары и как на них реагировали

Однако практически весь синтезированный растениями кислород поглощают живущие в тех же лесах организмы (преимущественно бактерии) и в какой-то степени пожары, так что "чистое производство кислорода за счет лесов - и даже всех наземных растений в целом - очень близко к нулю". Тот газ, которым дышим мы, производят в основном водоросли на поверхности Мирового океана, а его остатки - уже океанские бактерии и другие организмы.

В целом разница "ежегодного баланса" между производством и поглощением кислорода на Земле составляет тысячные, если не миллионные доли процента, объясняет ученый. Однако этого достаточно, чтобы за миллионы лет существования жизни на планете скопилось огромное количество свободного кислорода (его в атмосфере более 20%), от которого зависит все живое.

"Даже если вся органическая материя на Земле сгорит за раз, на это уйдет менее 1% мировых запасов кислорода", - уверяет Деннинг и призывает читателей дышать полной грудью.

"Даже резкий рост числа лесных пожаров изменит кислородный баланс столь незначительно, что эти изменения будет трудно измерить. В воздухе достаточно кислорода, чтобы его хватило на миллионы лет, и это количество определяется скорее геологией, чем тем, как используются земельные ресурсы", - заключает он.