Может ли королева остановить Бориса Джонсона? Отвечаем на ваши вопросы о политическом кризисе в Британии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанес первый удар в разворачивающейся "битве за брексит": попросил королеву приостановить работу парламента на пять недель. Что будет дальше? Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы читателей.

Имеет ли право королева остановить процедуру брексита самолично? Или вообще отменить его? - Андрей

Нет, не может. То есть, теоретически может, поскольку является сувереном, главой государства, но на деле монарх не вмешивается в политику, не принимает политических решений, и делает то, что предлагает премьер-министр.

Когда Королева реально вмешивалась в расклад политических сил и влияла на политику правительства? - Алексей

Елизавета Вторая никогда не вмешивалась в политику, а в последний раз нечто, что можно было бы назвать участием британского монарха в политике, произошло в 1931 году: дед Елизаветы, Георг V, подтолкнул ведущие партии к тому, чтобы они в условиях тяжелого кризиса создали правительство национального единства.

Позиция (официальная/неофициальная) королевы и наследника по поводу выхода Соединённого Королевства из ЕС?

Королева строго придерживается нейтралитета во всех политических вопросах, и потому никогда публично не обозначала свою позицию относительно членства Британии в Евросоюзе. Неофициально об этой позиции, если отбросить всякие домыслы и теоретические рассуждения, тоже ничего не известно - Букингемский дворец хранит тайну.

Обязана ли королева удовлетворить прошение правительства? - Николай

В буквальном смысле не обязана, но по традиции монарх не вмешивается в политику и просто утверждает все, что предлагает премьер-министр.

Но в нынешней ситуации есть один нюанс, один пока сугубо теоретический сценарий, о котором говорят некоторые британские правоведы. Королева может немного затянуть с ответом на прошение премьер-министра и дать Палате общин время на то, чтобы та подала свое "нижайшее прошение" (это официальный термин) не приостанавливать работу парламента.

Но тогда королеве придётся выбирать между двумя прошениями. А это явное участие в политике, которого Елизавета строго избегала все свои почти 70 лет на троне.

Почему решение Премьер-министра оспаривается и может вызвать кризис? Он разве не первое лицо свое страны? Парламент может его отстранить? - Крис

Если бы у Бориса Джонсона было твердое большинство сторонников в Палате общин, ему бы не понадобилось само это решение - приостановить работу парламента, чтобы он не помешал ему порвать с Евросоюзом 31 октября.

Но большинство в парламенте - против "жесткого брексита".

Отстранить Джонсона парламент, конечно, может - вынеся ему вотум недоверия. Будет ли это сделано - увидим в ближайшие дни и недели.

Почему в Британии не были проведены прямые выборы после ухода Терезы Мэй?

Если говорить формально, то никто не обязан был их проводить: по закону следующие выборы должны пройти в 2022 году.

Но по политической традиции, конечно, Борису Джонсону, нужно подтвердить свое право на лидерство через выборы. Он к ним, собственно, и готовится - только он надеется провести их уже после 31 октября, в качестве признанного лидера евроскептиков, премьер-министра, решительно выведшего страну из Евросоюза.

Борис Джонсон является диктатором, потому и идёт на нарушение закона, выискивая всякие неучтённые мелочи? - Владимир

Да нет, судя по всем поступкам и заявлениям, Борис Джонсон - не диктатор, ни по сути, ни, конечно же, по форме.

И то, что он предлагает приостановить работу парламента - это не нарушение закона, это довольно обычная процедура подготовки новой программы правительства.

Просто, с точки зрения оппозиции, это неуместный и нечестный шаг - устраивать перерыв именно сейчас, когда решается судьба "брексита".