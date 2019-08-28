Правообладатель иллюстрации Sergei Gilev/Kinopoisk/Youtube

Портал "Кинопоиск" собрал в один сценарий специально отобранные комментарии пользователей и снял "Великий русский фильм".

Лента состоит из нескольких новелл: 1) робот-женщина по имени Олег управляет Россией по мере возможности; 2) российский актёр мечтает стать популярным, как его кумир Александр Петров; 3) ради функционирования российской базы на Луне шпионы крадут наработки Илона Маска.

Сотрудники "Кинопоиска" задумали фильм как ответ на критику со стороны тех пользователей, которые даже не смотрели фильм, который комментируют.

"О чем фильм? О России. О временах, когда еще существовали печенеги, о Российской Империи, о далеком будущем, о нашем времени и полетах в космос. Это фильм о шпионах, о сложных заданиях, о неудачах и большой победе. О том, как весь мир может быть против тебя, но ты всё равно найдешь поддержку в семье. О том, как иногда всё рушится. Об опасных связях, о последствиях, об отчаянии, дружбе и красивом мире вокруг нас", - пишет в описании ролика его режиссёр Сергей Гилев.

В мини-фильме снялись сёстры Ауг, Виктор Сухоруков, Денис Шведов, Ирина Горбачёва и бывший участник R&B-коллектива "Банд'Эрос" Батишта.

В данный момент у ролика немногим больше дизлайков, чем лайков.

Пользователи в комментариях разносят 24-минутное видео в пух и прах.

"Бездарная поделка. Ни стеба, ни искры, ни идеи", - возмущается Роберт Жуковский.

"Товарищи, вы даже стебаться не умеете. Серьезно, вы даже тут сняли как всегда фиг знает что", - плюётся юзер ErGeSl.

"Почему мне стыдно за главного героя?"- ругается Shen William.

"Это гениальный артхаус. Каждый минисценарий отвратителен: дебильные агенты КГБ, бухающие богатыри, тупой актер, не понимающий ничего в кино, ИИ Олег... Операторская работа вынуждает твой мозжечок потерять равновесие. Общая структура фильма бессмысленна и вызывает отторжение. И самое обескураживающее - так и задумано! Эти 20 минут смогли вместить в себя всю боль, все страдания киноманов и гиперболизировать эти чувства до скрежета в миндалевидном теле в мозге смотрящего. Это крик. Крик умирающей души русского кинематографа", - отвечает критикам Александр Силюк.

Поиск на сайте "Кинопоиска" не находит страницу фильма.

"Енот милый, но грубый"

"Кинопоиск" - не единственный российский киноресурс, который в августе решил нестандартным образом откликнуться на замечания своих пользователей.

На прошлой неделе "Яндекс.Фильм" подготовил отчёт о том, как пользователи ищут кино по ключевым словам и предложил читателям угадать тот или иной блокбастер по такому "народному" описанию в мини-игре.

"Многие запросы ставят нас в тупик, например [фильм в котором змея молилась вместе с человеком]. Совершенно неясно, что за фильм имеется в виду, хотя очень интересно", - говорят в компании.

Правообладатель иллюстрации Yandex

Кроме того, в компании проанализировали частоту употребления тех или иных слов при поиске фильмов конкретной страны производства.

Так, в поиске российского кино особенно часто фигурируют "подруги" и "менты", а индийского - "братья" и "крокодилы".

"В китайских фильмах дерутся и летают, в советских - пьют и поют, в американских - худеют, переезжают и попадают в тюрьму", - резюмируют аналитики "Яндекс.Кино".

Чтобы окончательно покорить пользователей, киносервис создал набор стикеров для "Телеграма" с избранными цитатами из поисковых запросов.