Состоятся ли линейки в школах Москвы 2 сентября?

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В ряде московских школ отменили торжественные линейки для детей 2 сентября. Об этом сообщают и учителя, и родители.

Несколько дней назад агентство "Москва" опубликовало заметку со ссылкой на заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Владимира Раздина, в которой говорилось, что 2 сентября школам рекомендовано сразу начинать занятия, не проводя линеек, причем рекомендации связаны с "вопросами безопасности".

Сейчас заметка на сайте агентства удалена. На ее месте - сообщение редакции "Материал аннулирован по просьбе спикера".

Русская служба Би-би-си направила запрос в департамент образования и науки Москвы с просьбой прояснить ситуацию, но пока ответа не получила.

"Отняли праздник"?

Родители возмущаются в школьных чатах. К примеру, в одной из школ на юго-западе Москвы классный руководитель написала родителям первоклассников в чате в WhatsApp, что линейки 2 сентября не будет.

Вместо линейки в пересланном педагогом сообщении родителям и детям предлагалось приехать в воскресенье 1 сентября на ВДНХ, где будет проходить форум "Город образования".

Чат вскипел. Звучали реплики про то, что у детей отнимают праздник первого звонка. Нервную обстановку прервало новое сообщение классного руководителя о том, что у первоклашек торжественная линейка все-таки будет.

На сайте этой школы опубликовано сообщение такого содержания: "2 сентября 2019 года во всех школьных отделениях с 8.00 до 8.15 ч. пройдет торжественная Линейка, далее классный час "Урок Победы" и уроки по расписанию".

Как в других школах?

Вот что говорят о проведении линеек родители и учителя разных школ Москвы.

"У нас должна быть у первоклашек точно. Только с собрания пришла" - мать

"У нас для 1-х и 11-х классов. Праздничная линейка 1-го на ВДНХ. Ничего не объяснили. Поставили перед фактом" - учитель химии в школе

"У нас только для 1-х и 11-х классов" - мать

"Старшая в 6-й, а средняя в 3-й. У обеих сказали, что будут" - отец

"Весь сбор на ВДНХ 1 числа. А 2 просто в школу. Но у нас 1, 9 и 11 на линейке. А я очень рада. Кому это нужно вообще?" - мать

В некоторых школах вместо линейки запланирована "встреча детей классными руководителями во дворе школы". На сайте одной из школ следующее объявление: "Уважаемые учащиеся, родители, коллеги! Учебные занятия начнутся в понедельник 2 сентября 2019 года. С 29 августа по 1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ проходит Московский международный форум "Город образования".

В последние годы мэрия Москвы планомерно переводит выпускные вечера в централизованное празднование в парках города. По информации главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, в 2019 году более половины столичных выпускников школ отпраздновали окончание учёбы в парке Горького.

На праздники в школах, ресторанах и на теплоходах с 2015 года введен запрет.