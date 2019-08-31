Всё могут короли? От каких привилегий отказывается королева

Media playback is unsupported on your device Все могут короли. А так ли могущественна британская королева Елизавета II?

Елизавета II в теории может есть лебедей с Темзы, нарушать правила дорожного движения и объявить кому-то войну. У королевы Великобритании есть целый ряд прав, привилегий и полномочий, к которым она в принципе может прибегать, но от многих она отказывается.

В среду королева одобрила просьбу премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента - это одно из ее полномочий.

Сторонники "жесткого брексита" были в восторге, потому что, как им кажется, "пророгация" парламента гарантирует им успех.

Противники пришли в ужас, некоторые даже обвинили королеву в поддержке одной из сторон и вообще в подрыве демократии.

Тут стоит сразу подчеркнуть, что отказать Джонсону в его просьбе королева не могла.

Право уволить премьера

В наши дни у королевы мало настоящих полномочий в том, что касается премьеров, правительства и парламента.

Она не может распустить правительство; правительство формируется премьер-министром по ее приглашению; да, премьер-министра назначает королева, но не все так просто.

На фоне нынешнего политического кризиса многие задаются вопросом - может ли королева уволить премьера?

Короткий ответ: "Да, но".

Королева назначает премьер-министра, но это происходит на основании результатов выборов и голосований в парламенте. Сама она этого человека не выбирает.

Если у партии определенного депутата есть большинство в парламенте, или он может доказать, что у него есть доверие парламентариев, королева приглашает его сформировать правительство - во имя монарха - и дальше действует по его советам.

А в конце премьерства?

Если текущий премьер-министр не побеждает на выборах или теряет доверие парламента, по традиции этот человек сам уходит в отставку.

А если он откажется покинуть Даунинг-стрит? Тогда, как говорят эксперты по британскому праву, королева теоретически может его уволить.

Но такого никогда еще не было: пока традиция была сильнее, чем желание любого премьера остаться у власти.

Однако у противников "брексита" остается надежда, что королева еще может сделать исключение.

Королева объявляет вам войну

Многие из прав и полномочий британского монарха содержатся в законе о "королевской привилегии".

Теоретически, у монарха есть право объявить войну другому государству, ведь все военные силы страны дают присягу именно ему.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Закон о "королевской привилегии" дает монарху возможность игнорировать советы министров во времена серьезного конституционного кризиса

Последним британским монархом, сделавшим это, стал отец королевы Елизаветы, Георг VI, в 1939 году. Он объявил войну нацистской Германии в начале Второй мировой.

Но Елизавета II такого никогда не делала, и подобные решения теперь принимаются правительством, обычно (но не всегда) после голосования в парламенте.

Вообще закон о "королевской привилегии" дает монарху возможность игнорировать советы министров во времена серьезного конституционного кризиса.

Тогда монарх вправе делать то, что хочет - вплоть до принудительного присвоения и уничтожения собственности своих подданных.

Будем надеяться, что нынешний политический кризис до этого не дойдет!

Ее Величество подпишет

У королевы не слишком много действующих ролей в сегодняшней британской политике: к примеру, она открывает новые заседания парламента (выступает с подготовленной для нее речью), назначает министров и лордов (по советам правительства и своих советников), награждает своих подданных рядом титулов, в том числе сэров и дам (здесь она тоже ничего конкретно не решает).

Еще одна функция касается "королевской санкции", которую монарх выдает принятым парламентом законам. Другими словами, королева должна подписать новые законы, чтобы они вступили в силу.

В принципе она может отказаться.

Но так как королева остается строго нейтральной по всем политическим вопросам, она никогда так не поступает - хотя может высказать премьер-министру свое мнение о данном законе на их еженедельных встречах.

Последний раз британский монарх препятствовал новому закону в 1708 году, когда королева Анна Стюарт отвергла закон о восстановлении шотландской милиции.

В наши дни, если парламент одобрил закон - значит, закону быть.

Выше закона

Говоря о законодательстве - королева, как известно, выше любого британского закона.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королева вправе не платить налоги и ее невозможно заставить явиться в суд даже в качестве свидетеля

Ее нельзя привлечь к ответственности; ее невозможно заставить явиться в суд в качестве свидетеля; закон о свободе информации тоже на нее не распространяется.

Поэтому говорят, что, находясь в Британии, королева может нарушать любой закон.

И поэтому можно услышать, что автомобиль королева вправе разгонять до той скорости, на которой Ее Величеству заблагорассудится ехать.

(Кстати, у королевы нет ни водительских прав, ни паспорта, поскольку их выдают от ее имени.)

К счастью, королева к такому праву не прибегает!

Королевское помилование

Но если кто-то нарушил закон и был осужден судом, у монарха есть право его помиловать.

Однако опять-таки - королева не любит вмешиваться.

В недавнем прошлом королева воспользовалась таким правом лишь дважды: в 2001 году она помиловала двух преступников, спасших жизнь сотрудника тюремной фермы, когда на того напал кабан.

Но наибольший резонанс получило посмертное помилование королевой "отца информатики" Алана Тьюринга в 2013 году. Его осудили в 1950-х по тогдашним законам о гомосексуализме.

Не платить налоги?

Королева вправе не платить налоги, и долгое время их не платила.

Но в 1992 году она решила, что впредь будет добровольно платить налоги со своих доходов.

Это отнюдь не полный список королевских привилегий.

И хотя королева во многих случаях вправе "играть не по правилам", она хорошо понимает, что в сегодняшней Британии от некоторых привилегий лучше отказаться.