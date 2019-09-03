Чувство Локотя. Почему "Единая Россия" сдала коммунистам Новосибирск

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Год назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть (справа) объявил, что не будет выдвигаться в губернаторы и поддержит единоросса Андрея Травникова (слева), который в итоге и был избран

Новосибирск - один из немногих крупных городов России, где сохранились прямые выборы мэра. Очередные пройдут 8 сентября. Действующий глава, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, идет на второй срок. Конкуренцию ему составят координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко и еще 14 кандидатов, а вот "Единая Россия" кандидата не выдвинула.

"Где дебаты?"

Перед зданием Государственной научно-технической библиотеки выступает ансамбль "Дружина".

"Полюби меня, чалдоночка, я парнишка холостой!" - поют солисты в красных рубахах, подпоясанных кушаками (песня из репертуара группы "Лесоповал"). "Дружинники" "разогревают" публику перед встречей с Локтем.

Он опаздывает на пять минут и приезжает на своей, а не служебной машине. "Закончился рабочий день, и я могу выступать перед вами не как мэр, а как кандидат", - говорит он сторонникам.

Локоть рассказывает, как важен для него Октябрьский район, предлагает спуститься к отремонтированной набережной и напоминает, что на площадке перед библиотекой сделан новый фонтан с "красивой подсветкой".

После короткого раунда вопросов (об обманутых дольщиках и пробках), выступает группа поддержки и доверенные лица - секретарь райотдела КПРФ, бывший коллега Локтя по Новосибирскому институту электроприборов и депутат горсовета Олег Волобуев.

"Наш мэр - Локоть! Наш мэр - Локоть!" - кричит депутат со сцены. Толпа сторонников не выказывает энтузиазма, и Волобуев, крикнув в третий раз, затихает.

На встречу действующего мэра с избирателями приходят волонтеры из штаба Бойко, самовыдвиженца и координатора штаба Навального, и активисты незарегистрированной Либертарианской партии. Двое из них держат предвыборный плакат коммуниста "Наш мэр Локоть", но другой стороной - там они написали вопрос: "Где дебаты?"

Организаторы пытаются отвести их в сторону, но в итоге активисты встают обратно и снова разворачивают плакат. По окончании встречи оппозиционеры пытаются догнать Локтя, но путь им преграждает вице-мэр Новосибирска Артем Скатов. "Будут дебаты, будут!" - обещает он.

"Сильная позиция - не выдвинуть никого"

Предвыборная кампания в Новосибирске началась больше года назад. 8 июня 2018 года мэр Локоть объявил, что не будет выдвигаться на пост главы области и поддержит единоросса Андрея Травникова, временно исполняющего обязанности губернатора. В ответ Локоть ожидал поддержки на выборах мэра.

"Я принял решение, согласованное с руководством коммунистической партии, отказаться от выдвижения в пользу Травникова. Экономическое развитие сегодня для всех нас важнее персональных политических достижений. Я рассчитываю, что ответные шаги на выборах мэра Новосибирска через год будут сделаны и со стороны руководства области", - заявил . тогда Локоть.

На совместном брифинге с Травниковым и спикером заксобрания Андреем Шимкивом обычно яркий оратор Локоть читал заявление по бумажке и через предложение поджимал губы - так он делает, например, когда на встрече с журналистами собирается отвечать на неудобный вопрос и подбирает слова.

"Для нас это, конечно, было непростое решение, - вспоминает советник Локтя, депутат заксобрания от КПРФ Андрей Жирнов. - Когда все было заряжено, все было готово, и через два дня люди должны были направляться в сельские районы собирать подписи муниципальных депутатов. Были готовы маршрутные листы, кто куда едет, кто с кем встречается. Должна была через два-три дня запустить машина, и тут принимается другое решение".

"Конечно, это было непросто - и психологически, в том числе, - повторяет Жирнов. - Но что отличает коммунистов от либеральной тусовки? Это дисциплина и принцип демократического централизма. Когда решение принято, оно исполняется".

Жирнов рассказывает, что "решение принималось в Москве", в президиуме ЦК КПРФ. Политолог, директор новосибирского агентства "Центр деловой жизни" Андрей Кузнецов полагает, что договоренность была санкционирована еще выше - в администрации президента.

"Уверен, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным, - сказал на том брифинге будущий губернатор Травников. - Я считаю, что в крупнейшем муниципалитете страны целесообразно сохранить прямые выборы мэра города, и я готов поддерживать Локтя в текущей работе и в следующем избирательном цикле".

Через три месяца на выборах губернатора Травников набрал почти 65% голосов, победив кандидатов от ЛДПР, "Справедливой России" и "Народного альянса". КПРФ тогда не выставила никого - Локоть сдержал слово. А через год уже на выборах мэра не оказалось кандидата от "Единой России".

"Я думаю, "Единая Россия" ведет себя правильно и принципиально. Правильное у них решение - если в политике допустимы такие вещи, как договоры и пакты, а они допустимы - это показывают мировой опыт, - уверен вице-мэр, коммунист Артем Скатов. - Год назад КПРФ сказала, что мы либо идем на победу, либо вообще не идем. И это была сильная позиция - не выдвинуть никого".

"Поддержка в том, что не гадят"

Такое единодушие царило в отношениях между областной и городской администрациями не всегда. В 2014 году, когда коммунист Локоть выиграл выборы у единоросса Владимира Знаткова, которого поддерживал губернатор Василий Юрченко, новая мэрия столкнулась с противодействием областной власти, вспоминает Жирнов. Это выражалось, по его словам, в перекраивании межбюджетных отношений.

"Расчет был простой: забрали [в областной бюджет] 10% НДФЛ - посмотрим, как он выкрутится, - говорит он. - Надежда была у бывшего губернатора, что [Локоть] не справится и будут основания снять".

Жирнов рассказывает, что в 2018 году из 154,8 млрд рублей, собранных на территории Новосибирска, муниципальной казне достались лишь 11,2%. Остальные 24 млрд доходной части - это дотации. "Расчет на это и был: победил - поуправляй самым большим трактором без бензина", - подхватывает Скатов.

Советник мэра Жирнов вспоминает, как тяжело велась кампания 2014 года: как-то он занял денег на печать листовок у своей тещи - она копила на слуховой аппарат.

После отказа Локтя от борьбы за пост главы региона в пользу единоросса областная власть отдала городу часть налогов, собираемых по упрощенной системе, и стала поддерживать больше проектов, отмечают Скатов и депутат Жирнов.

По их словам, у Локтя и Травникова сложились рабочие отношения, они могут "созвониться и объясниться". Конфликт, по словам Скатова, помогли погасить "ситуация в стране и понимание, что Локоть проявил себя как системный игрок".

"Поддержка в том, что не гадят, - говорит Жирнов. - Губернатор слово сдержал... Взяли бы биты и пошли опять городская администрация против областной? Это никому не надо".

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Коммунист Локоть управляет Новосибирском с 2014 года

Сейчас первый секретарь обкома КПРФ идет на выборы почти как кандидат от власти, полагает новосибирский политолог Алексей Мазур.

"Локоть и новосибирская КПРФ существуют как полувласть в Новосибирской области. Был период, когда они контролировали областной совет. Был период, когда они бодались с властью. Был период, когда они конкурировали по округам. Но всегда это соперничество чередовалось с договоренностями. КПРФ "расторговывала" округа, выставляя слабых кандидатов в обмен на что-то - вполне вероятно, на финансирование", - рассказывает Мазур.

"После 2014 года выяснилось, что Локоть берет под козырек, когда ему приходят указания запретить "Монстрацию". Потом он поучаствовал в повышении тарифов ЖКХ, не выгнал из мэрии старых чиновников и оброс ими же. И венцом всего этого стал пакт с Травниковым", - добавляет Мазур.

За несколько месяцев до выборов в Новосибирске появились плакаты, рассказывающие о достижениях нынешней мэрии и "приоритетах развития", намеченных Локтем.

В разговоре с Би-би-си депутат Жирнов объяснил, что это обычное информирование граждан о деятельности руководства города. Административного ресурса в этом Жирнов не видит. Сбор подписей в поддержку Локтя в школах и районных администрациях он он оправдывает тем, что "у наших активистов могут быть друзья и сторонники в органах власти".

"Зачем нам заварухи, как в Москве?"

На момент публикации, по данным городского избиркома, на выборах мэра Новосибирска было зарегистрировано 15 кандидатов. Только один из них - координатор местного штаба Алексея Навального Бойко - идет как самовыдвиженец.

Даже независимый депутат горсовета Наталья Пинус, известная участием в протестных акциях, пошла от консервативной партии "Российский общенародный союз". По ее словам, партия нужна была только для регистрации, а действовать она собирается абсолютно самостоятельно: "На решение о регистрации по собранным подписям влияет все, кроме качества подписей".

В подписях координатора штаба Навального избирком нашел почти в два раза меньше допустимого брака. Одной из составляющих успеха он сам считает, что почти все подписи собрали в штабе и на кубах, а не на поквартирном обходе.

"Люди приходили сами, потому что вокруг этого создался информационный движ. Я сам пока не понимаю, как именно он создался, - говорит Бойко. - Люди были мотивированы, и почти все соглашались записать видео и взять ксерокопию паспорта. В штабе только один человек в день от этого отказывался".

По утверждению Бойко, за сбором подписей следили полицейские и сотрудники мэрии, и он не рассчитывал на регистрацию с первого раза.

"За 15 дней до сдачи подписей начали каждый день заявлять по митингу. И у меня на каждый день есть митинг в классном каком-нибудь месте. У меня 6 000 телефонов [подписантов], которым я звоню и говорю: ребята, нас предали. Они понимали, что не 100 человек будет", - вспоминает он.

Еще одним объяснением своей регистрации Бойко считает "полыхание в Москве". Администрация президента решила, что "они не хотят полыхать везде", думает он.

"Они решили отдать это на откуп региону: давайте сами, только без шума. А регион решил, что без шума не получится", - добавляет Бойко.

Локоть писал в "Фейсбуке", что "любой кандидат, который действует по закону, должен быть допущен до выборного процесса, если он в полной мере обеспечил свое участие документами, подписями горожан в свою поддержку как того требует избирательный кодекс". Координатор штаба Навального считает, что публикация появилась, когда сторонникам Локтя было известно, что подписей хватает.

Решение не регистрировать Бойко рассматривалось властями, рассказал Би-би-си источник в руководстве штаба Локтя, но свою роль действительно сыграли протесты в Москве: "Мы четко и ясно понимали те цели и задачи, которые стоят перед Бойко. Задачи выиграть выборы мэра у него нет. У него задача была - раскачать протест".

"Он просто не рассчитывал на регистрацию - планы были присоединиться к московскому протесту. Когда его зарегистрировали, от этого протеста отвалился хвост, который должен был быть в Новосибирске", - добавляет собеседник Би-би-си.

"Участие всех кандидатов поднимает легитимность победителя. Пусть идет - зачем нам тут устраивать такие заварухи, как в Москве?" - говорит по этому поводу советник мэра Жирнов.

Политолог Мазур же полагает, что роль в регистрации координатора штаба Навального сыграли как нежелание допускать широких протестов, так и высокое качество подписей, собранных в поддержку Бойко.

"Известны случаи в России, когда даже качественно собранные подписи признавали недействительными. Но дальше уже вопрос политических издержек, - оговаривается он. - Стало понятно, что снятие Бойко - это прямо "скандал-скандал". Наложилась история в Москве. Регистрация Бойко произошла после митинга в Москве на 20 тысяч человек".

"Для Локтя выгодно, чтобы Бойко участвовал, чтобы разбивать голоса протестно настроенного электората", - видит еще одну причину эксперт.

"Прямо только вороны летают"

В 2014 году в пользу Локтя с выборов снялись пятеро кандидатов, в том числе депутат Госдумы Илья Пономарев. Они подписали соглашение, назвав члена КПРФ единым кандидатом от оппозиции. За несколько дней до выборов свою кандидатуру снял и вице-мэр Андрей Ксензов - в чью пользу, он не уточнял. В итоге из 17 кандидатов осталось 11.

Вклад коалиции в победу Локтя в 2014 году его сторонники оценивают по-разному. Советник мэра Жирнов считает его важным, вице-мэр Скатов полагает, что у снявшихся кандидатов были высокие антирейтинги. К тому же, по его словам, большую роль сыграла отставка губернатора-единоросса Юрченко "в связи с утратой доверия".

Правообладатель иллюстрации Yevgeny Kurskov/TASS Image caption Сергей Бойко, координатор новосибирского штаба Навального, не отрицает, что может снять свою кандидатуру в пользу другого оппозиционного кандидата

Мазур допускает, что и сейчас кандидаты могут договориться о создании коалиции и "механизмах определения лидера". Сам Бойко о возможном выходе из кампании прямо не говорит - по его словам, "окно возможностей не закрыто", "на то они и переговоры, что о них не говорят".

Вероятность объединения оппозиционных кандидатов в разговоре с Би-би-си допустила и независимый депутат горсовета Пинус (позже она написала в "Фейсбуке", что сама сниматься не будет). Не исключает участия в переговорах с оппонентами и кандидат от партии "Зеленые" Дарья Украинцева, вышедшая из ЛДПР после отказа выдвигать ее на выборы.

А вот лидер местного отделения "Справедливой России", вице-спикер заксобрания Анатолий Кубанов исключил вероятность того, что кандидат партии Виктор Козодой снимется с выборов. Козодой раньше состоял в "Единой России". "Прямо только вороны летают", - говорит по этому поводу Курбанов.

Мазур полагает, что регистрация Бойко разбивает протестные голоса, а в случае отказа избиркома он мог бы стать "арбитром", который помог бы протестному электорату объединиться вокруг одного кандидата.

Депутат Пинус не согласна с тем, что регистрация Бойко серьезно повлияет на количество отданных за нее голосов: "За меня готовы проголосовать оппозиционно настроенные люди - в том числе не настолько оппозиционно настроенные".

Для некоторых кандидатов выборы мэра - способ набрать очки перед следующими выборами, считает политолог Андрей Кузнецов. Украинцева, кандидат от "Зеленых", сказал, что партия готова побороться и за места в заксобрании, и в горсовете. "Основными выборами" парламентские кампании называет и кандидат "Яблока" Дмитрий Холявченко.

"Возможно, возникнет такая ситуация, что в интересах реализации коалиционного проекта на выборах в горсовет необходимо будет договариваться между собой, - допускает Холявченко. - Все прицелены на кампанию в горсовет, что бы они ни говорили".

Выборы в горсовет Новосибирска должны пройти в 2020 году.

"Один из самых демократичных городов в России"

На пост мэра Новосибирска претендуют 16 человек. Вице-мэр Скатов и депутат Жирнов объясняют такое больше количество кандидатов "принципиальной позицией мэра". А еще тем, что КПРФ не поддалась "шантажу".

"Некоторые депутаты привыкли, что перед избирательной кампанией к ним идут, говорят: нам нужно, чтобы вы поагитировали здесь, то-то сделали и то-то. А он выставляет счет, - объяснил смысл договоренностей один из собеседников Би-би-си. - За некоторыми кандидатами стоят бизнес-группировки, и они очень удивляются, что с ними не ведется торг". "Позиция мэра такова: хотите - идите [на выборы], а торга не будет", - добавил он.

В начале августа новосибирское издание "Тайга.инфо" обнаружило, что у нескольких кандидатов - Локтя и еще трех - одинаково заполнены поданные в избирком документы. "Заполняя шаблоны избиркома, кандидат может сделать много вариаций. Отличительных особенностей я бегло полтора десятка набрал", - говорит Мазур.

Источник Би-би-си в штабе Локтя подтвердил, что это кандидаты "технические". "Мы ставили себе KPI сделать больше кандидатов, чем на предыдущих выборах [мэра]. Мы его выполнили", - рассказал он.

Мазур при этом считает, что избирательную кампанию в Новосибирске нельзя назвать грязной. "По сравнению с Зимбабве - демократические выборы, - шутит он. - Новосибирск - один из самых демократичных городов в России.

"Со стороны кажется, что в Новосибирске действительно экспериментальная демократическая площадка. В первую очередь, благодаря широкой палитре кандидатов, включая представителя Навального, - говорит Кузнецов. - Во-вторых, благодаря добрым традициям активной части местных СМИ и бурлению политизированной общественности в соцсетях".