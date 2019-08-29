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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетил Минск. Болтон - самое высокопоставленное американское официальное лицо, посетившее Беларусь в XXI веке. Что означает этот визит?

"Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - говорилось в сообщении посольства США в Минске в четверг.

Перед посещением Беларуси Джон Болтон побывал на Украине и в Молдове.

Пропустить Twitter пост , автор: @USEmbBy Мы рады приветствовать Советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений. — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 29 августа 2019 г.

Что обсуждали Лукашенко и Болтон?

Лукашенко перед переговорами заявил, что Беларусь всегда выступала за нормализацию отношений с США.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую, и начать с нового листа", - сказал он (цитата по Интерфаксу).

"До вашего визита здесь бывало очень много экспертов, специалистов из США. Я лично с ними встречался, вел беседы. И это свидетельствует о том, что у нас есть некая история перезагрузки наших отношений", - говорил президент Беларуси.

Также он предложил Болтону "обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений". "Пусть они будут неприятны для Беларуси, но вы должны их обозначить", - сказал он.

Болтон в ответ заявил, что рассчитывает на то, что Минск и Вашингтон смогут найти взаимопонимание по вопросам прав человека и нераспространения оружия.

По итогам переговоров советник Трампа сказал: "Эта была очень важная встреча, мы не пришли к каким-то конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы. Я рад, что у нас была такая возможность для разговора, мы на данный момент не разрешили эти проблемные вопросы, но без таких разговоров и дискуссий их разрешение невозможно".

"Когда распался СССР и возникли независимые государства, мы твёрдо заявили и продолжаем заявлять о поддержке независимости и суверенитета, - подчеркнул Болтон после встречи с Лукашенко. - Белорусский народ должен решить хочет ли он оставаться суверенным либо нет. Мое мнение - он все еще хочет оставаться суверенным государством".

В каком состоянии сейчас отношения Беларуси и США?

Двусторонние контакты Беларуси и США активизировались с конца 2018 года. В прошлом октябре в Минске побывал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и назвал Беларусь "частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма".

Кроме того, в 2019 году в Минск дважды прилетал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В августе Беларусь посещала делегация конгресса США.

При этом в отношении ряда белорусских предприятий сохраняются американские санкции, введенные Джорджем Бушем в 2006 году в связи с нарушением прав человека. Также с 2006 года в отношении Лукашенко и девяти белорусских чиновников, в том числе бывших, действуют персональные санкции.

29 октября 2015 года минфин США принял решение о частичном смягчении санкций в отношении белорусских компаний на полгода, разрешив транзакции. Это решение продлевалось каждые полгода. Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.

Лукашенко в 2015 году посещал в США саммит ООН по устойчивому развитию и встречался с президентом Бараком Обамой.

С 2008 года в Беларуси нет посла США, как и посла Беларуси в Вашингтоне. Тогда же обе страны ограничили численность персонала посольств. В январе этого года Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

"Относиться [к Беларуси] как к черной дыре и игнорировать ее было ошибкой. Это не привело к улучшению ситуации с правами человека", - говорил журналу Foreign Policy бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

Почему Болтон приехал именно сейчас?

"Америка обеспокоена российским фактором и работает на то, что она называет сдерживанием. Кроме того, появились слабенькие надежды, что сдвинется с места решение вопроса с украинским кризисом - готовится обмен пленными, Болтон ведь побывал и в Киеве", - говорит белорусский политолог Александр Класковский.

По его словам, визит Болтона - это акт поддержки белорусской независимости в контексте звучащих со стороны Кремля требований углубленной "интеграции" Беларуси с Россией. В то же время он сомневается, что поддержка Вашингтона окажется весомой.

"Мы видим на примере Украины, что не все так просто с западной поддержкой", - говорит эксперт.

С этим согласен белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский. По его словам, визит носит скорее символический характер: "На мой взгляд [визит Болтона] свидетельствует о том, что США сегодня вернулись в этот регион. Их возвращение означает, что вряд ли они принимают линию Путина на раздел сфер влияния".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Встреча Лукашенко и Болтона прошла во Дворце независимости в Минске

Означает ли это нормализацию отношений?

По словам бывшего посла США на Украине Джона Хербста, которого цитирует Foreign Policy, визит Болтона - значительное событие, но переоценивать его не стоит.

"Мы же не собираемся поставлять вооружения в Беларусь, не подталкиваем ее к вступлению в международыне организации. Мы просто демонстрируем определенную готовность разговаривать и оказывать небольшую - и это довольно аккуратное определение - поддержку Лукашенко, когда он пытается разбираться с российской [угрозой]", - говорил Хербст.

Для Беларуси серьезное сближение с Западом нереально при нынешнем режиме, считает Александр Класковский, "но в лавировании Минск демонстрирует большую гибкость".

Разозлит ли визит Болтона Москву?

Москва сдержанно прокомментировала визит Болтона еще до того, как поездку подтвердили официально.

"Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии, - сказал в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится. Речь не идет о полноформатных официальных контактах. Это визит на рабочем уровне".

"Сам по себе визит раздражителем не является. В конце концов, то, что американо-белорусские отношения находились в аномально плохом состоянии - это была воля США. Россия, конечно, не возражала, но и никак не способствовала этому", - говорит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

По его словам, оснований для опасений у Москвы нет: "Представить себе какой-то разворот Белоруссии в другую сторону невозможно - она очень тесно связана с Россией и экономически от нее зависит".

Какие проблемы есть сейчас в отношениях Минска и Москвы?

В марте агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что в Кремле прорабатывается сценарий, при котором Путин останется у власти как можно дольше. Для этого рассматриваются самые разные варианты, говорили источники агентства, в том числе - объединение с Беларусью.

Пресс-секретарь Путина называл эти версии "вольными упражнениями", заявив, что они не имеют отношения к тем вопросам, которые обсужаются на самом деле.

Другой проблемный вопрос - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, из-за чего закупать российскую нефть для Беларуси станет дороже.

Сейчас она получает эту нефть без пошлин, перерабатывает и продает на Запад нефтепродукты.

За несколько дней до визита Болтона "Радио Свобода" сообщило, что белорусские власти планируют закупать нефть в США. Но для этого Минску необходимо добиться ослабления санкций.