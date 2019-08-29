МАКС-2019 в картинках: явные и скрытые премьеры московского авиасалона

Image caption Главный экспонат выставки - МС-21

На московском авиасалоне МАКС в 2019 году, в отличие от предыдущих, было сразу несколько громких премьер. И главная из них - среднемагистральный авиалайнер МС-21.

Этот самолет, совершивший свой первый полет еще в 2017 году, только сейчас впервые представили широкой публике. Его презентация на МАКС-2019 освещается всеми российскими СМИ.

Однако на авиасалоне в подмосковном Жуковском в 2019 году состоялись и другие, более скромные премьеры - впервые был показан в статической экспозиции истребитель Су-57, вертолет Ка-62, компания "Ильюшин" показала новый топливозаправщик Ил-78М-90А, был представлен макет дальнемагистрального российско-китайского авиалайнера CR-929.

Media playback is unsupported on your device Новый российский самолет МС-21: пять главных вопросов

Наконец, впервые за всю историю посетители могут увидеть на земле засекреченный в прошлом экспериментальный самолет Су-47, который долгое время воспринимался, как проект истребителя пятого поколения, но на деле оказался исследовательским проектом.

Русская служба Би-би-си публикует фоторепортаж с выставки.

ПД-14

Image caption ПД-14 - новый российский двигатель, который в ОАК собираются поставить на МС-21

Раз уж мы заговорили о МС-21, стоит напомнить, что этот самолет пока что летает с двигателями американской компании Pratt & Whitney PW1400G-Jm. Однако для него в Перми в КБ "Авиадвигатель" разрабатываются новые моторы ПД-14.

Первые самолеты будут выпущены с американскими двигателями, но к началу производства МС-21 в 2021 году компания "Пермские моторы" намерена начать их серийное производство.

Это очень важный проект для российской авиации, потому что ПД-14 станет целым семейством моторов, не только для авиалайнеров, но и для вертолетов.

Image caption ПД-14 на МАКСе

Су-57Э

Истребитель пятого поколения Су-57 не обделен вниманием российской прессы, но до сих пор на авиасалонах его показывали только в летной программе.

В этом году его можно посмотреть вблизи. Правда, тот самолет, который стоит на статической площадке, обозначен как Су-57Э, то есть это экспортная версия.

Image caption Су-57Э

Его показали посещавшему выставку турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, и в мировой прессе теперь гадают, купит ли Турция эти самолеты вместо F-35, которые отказались им продавать США.

Су-47 "Беркут"

Этот истребитель ещё дольше ждал, пока его покажут в наземной экспозиции, - впервые публика увидела его в летной программе на МАКС-1999. С тех пор он участвовал почти в каждом авиасалоне, но только в воздухе - вблизи зрителям его не показывали.

Этот истребитель, разрабатывавшийся в "КБ Сухого" в 1990-х годах, долгое время был строго засекречен, так что эксперты считали, что именно это и есть проект российского истребителя пятого поколения.

Image caption Су-47 - сейчас это довольно потрепанный самолет с облупившейся местами краской, но он долгие годы привлекал к себе внимание экспертов во всем мире

В результате он так и остался в единственном экземпляре. Особенность этого самолета - крыло с обратной стреловидностью, то есть консоли крыльев отклонены не назад, а вперед.

Он и создавался для того, чтобы исследовать такую схему. Некоторые решения, отработанные на нем, пригодились и при создании Су-57.

Image caption Су-47

CR-929

Image caption Макет кабины пилотов CR929

Российско-китайский дальнемагистральный авиалайнер - проект отдаленного будущего. Его первый полет разработчики обещают в 2023 году, но, как правило, такие обещания бывают чересчур оптимистичными, и сроки сдвигаются, как говорят авиастроители, "вправо".

Тем не менее в этом макете можно уже увидеть кабину пилотов и пассажирский салон в трехклассной компоновке.

Image caption Макет российско-китайского CR-929 - единственный экспонат в целом павильоне

Ка-62 - еще один "долгострой". Он разрабатывался с начала 1990-х на базе военного Ка-60. Первый летный экземпляр стало возможно увидеть только в 2019 году.

Поскольку на МАКС привезли только одну машину, она участвует и в летной программе, и в статической экспозиции, а если повезет, можно посмотреть на этот вертолет во время буксировки на стоянку.

На МАКСе есть небольшая историческая экспозиция с самолетами времен Второй мировой войны. На фото - советский истребитель И-15.

Image caption Лоток с кукурузой на МАКС-2019

"Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", - это фраза, которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после аварийной посадки А321 "Уральских авиалиний" в августе.

Эта фраза мгновенно облетела соцсети и стала своего рода мемом. Именно эту фразу напечатали на футболках, выпущенных авиакомпанией.

На МАКСе ее разместили на лотках с вареной кукурузой.

Нынешний авиасалон интересен не только специалистам, как и любое авиашоу, это в конце концов яркое и захватывающее зрелище.

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption МАКС-2019: A350-900

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS Image caption МАКС-2019

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption МАКС-2019: Ил-114